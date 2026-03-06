worldwar3: ट्रम्प यांचा ‘Plan B’ सक्रिय! ‘विनाशकारी हल्ल्यात’ इराणचे ‘Azadi Sports Complex’ उद्ध्वस्त; 12000 सीट्सचा इनडोअर अरेना

Azadi Sports Complex Tehran attack 2026 : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध (US-Israel Iran War) आता सातव्या दिवशी अत्यंत भीषण वळणावर पोहोचले आहे. “हे युद्ध पुढील ४ ते ५ आठवडे चालेल,” असे सूचक विधान डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी केले असतानाच, तेहरानच्या हृदयावर एक मोठा घाला घालण्यात आला आहे. गुरुवारी सकाळी झालेल्या एका भीषण हवाई हल्ल्यात इराणची शान मानले जाणारे ‘आझादी क्रीडा संकुल’ (Azadi Sports Complex) उद्ध्वस्त झाले आहे. या घटनेने क्रीडा विश्व हादरले असून इराणने याला “आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी” असे संबोधले आहे.
तेहरानमधील आझादी क्रीडा संकुल हे केवळ एक स्टेडियम नाही, तर इराणच्या क्रीडा संस्कृतीचे प्रतीक आहे. गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यात इथला १२,००० आसनांचा विशाल इनडोअर अरेना पूर्णपणे कोसळला आहे. येथे व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल आणि मार्शल आर्ट्सच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केल्या जात असत. हवाई हल्ल्याच्या तीव्रतेमुळे शेजारील सायकलिंग फेडरेशनची इमारत आणि खेळाडूंची वसतिगृहेदेखील उद्ध्वस्त झाली आहेत. स्विमिंग पूल परिसराचे मोठे नुकसान झाले असून खिडक्यांच्या काचा फुटून संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांना लक्ष्य करणे हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप इराणी माध्यमांनी केला आहे.
एकीकडे तेहरान जळत असताना, भारतात या युद्धाचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. अमेरिकन नौदलाने भारताच्या समुद्री सीमेजवळ इराणी जहाज बुडवल्याच्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री गप्प का आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. “अमेरिकेने भारतीय पाण्यात घुसून हा हल्ला केला आहे, हे सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. तरीही सरकार मौन बाळगून आहे, ही घटना घटनात्मक जबाबदारीचे उल्लंघन आहे,” असे ओवैसी यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर म्हटले आहे.
Iranian Press TV: Another US-Israeli attack on Tehran resulted in the destruction of the 12,000-seat Azadi Stadium. pic.twitter.com/0puEcaAZY2 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 5, 2026
दुसरीकडे, व्हाईट हाऊसमधून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला आतून पोखरण्यासाठी ‘प्लॅन बी’ सक्रिय केला आहे. या योजनेनुसार, सीरिया, इराक, तुर्की आणि इराणमधील सुमारे २,००,००० कुर्दिश लढवय्यांना अमेरिका निधी आणि प्रगत शस्त्रास्त्रे पुरवणार आहे. इराणमध्ये अंतर्गत अस्थिरता आणि बंडाळी निर्माण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे विनाशाचे तांडव सुरू असताना, जागतिक बाजारपेठेत वेगळ्याच हालचाली दिसत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८४ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. मात्र, भारतीय शेअर बाजाराने गुरुवारी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. सेन्सेक्स ९०० अंकांनी आणि निफ्टी २८५ अंकांनी वधारला. आशियाई बाजारातही तेजी दिसून आली, परंतु सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ही तेजी तात्पुरती असू शकते, कारण युद्धाचा दीर्घकालीन परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे.
