Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ

Donald Trump New START treaty expiration 2026 : जगातील दोन सर्वात मोठ्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमधील ५० वर्षांचा शांतता काळ आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांचा अण्वस्त्रांची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव अधिकृतपणे फेटाळला आहे. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘न्यू स्टार्ट’ (New START) या कराराची मुदत संपल्यानंतर, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या आणि कुचकामी करारांना चिकटून राहण्यापेक्षा अमेरिका आता स्वतःची लष्करी ताकद “पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या स्तरावर” नेणार आहे.
२०१० मध्ये ओबामा आणि मेदवेदेव यांच्यात झालेला हा करार अमेरिका आणि रशियाकडे असलेल्या अण्वस्त्रांच्या संख्येवर मर्यादा घालत होता. मात्र, ट्रम्प यांच्या मते, या कराराचे रशियाकडून वारंवार उल्लंघन झाले आहे. ट्रुथ सोशलवर (Truth Social) लिहिताना ट्रम्प म्हणाले, “आम्ही न्यू स्टार्ट वाढवण्याऐवजी आमच्या अणू तज्ज्ञांना अशा नवीन आणि आधुनिक करारावर काम करायला सांगितले पाहिजे, जो दीर्घकाळ टिकेल आणि ज्यामध्ये पारदर्शकता असेल.”
ट्रम्प यांनी केवळ करारच फेटाळला नाही, तर अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी ताकदीचे चित्र जगासमोर ठेवले. त्यांनी जाहीर केले की, अमेरिका आता ‘ट्रम्प-क्लास’ (Trump-class) सारख्या विशाल युद्धनौका बांधत आहे, ज्या दुसऱ्या महायुद्धातील प्रसिद्ध ‘आयवा’ आणि ‘मिसूरी’ नौकांपेक्षा १०० पट अधिक मारक असतील. याशिवाय, अण्वस्त्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ३३ वर्षांनंतर प्रथमच अण्वस्त्र चाचण्या (Nuclear Testing) पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी पेंटागॉनला दिले आहेत.
US President Trump called for a brand new nuclear treaty after the START agreement with Russia expired, prompting fears of a new global arms race. The US wants a new treaty to include China, but Beijing has rejected the pressure to limit its growing arsenal.… pic.twitter.com/UwAh20bkwJ — AFP News Agency (@AFP) February 5, 2026
credit – social media and Twitter
ट्रम्प यांचा मुख्य आग्रह असा आहे की, कोणत्याही नवीन अण्वस्त्र करारात चीनचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. चीन आपली अण्वस्त्रे वेगाने वाढवत असून २०३० पर्यंत त्यांच्याकडे १००० पेक्षा जास्त अण्वस्त्रे असतील, असा अंदाज आहे. चीनने मात्र अशा कोणत्याही वाटाघाटीत सहभागी होण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. यामुळे जगात पुन्हा एकदा ‘कोल्ड वॉर’ (Cold War) सारखी शस्त्रास्त्र स्पर्धा (Arms Race) सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे आक्रमक पाऊले उचलत असतानाच, ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी भारत-पाकिस्तान, इराण-इस्रायल आणि रशिया-युक्रेन यांच्यातील संभाव्य अणू युद्धे रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सध्या अबु धाबीमध्ये ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर हे रशिया-युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रणावर चर्चा करण्यासाठी रशियन अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहेत.
Ans: हा अमेरिका आणि रशियामधील शेवटचा उरलेला अण्वस्त्र नियंत्रण करार होता, ज्याने दोन्ही देशांच्या तैनात अण्वस्त्रांवर मर्यादा घातली होती.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते हा करार अमेरिकेसाठी तोट्याचा होता आणि रशिया त्याचे उल्लंघन करत होता. त्यांना आता चीनचाही समावेश असलेला नवीन करार हवा आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी ३३ वर्षांनंतर प्रथमच अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांच्या प्रत्यक्ष चाचण्या पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.