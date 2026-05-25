‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक
सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो भारताच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान रविवारी (२४ मे) त्यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. तसेच त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) यांचीही भेट घेतली. यावेळी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर देखील उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांनी ट्रम्प यांचा व्हिडिओ कॉल उपस्थितांना ऐकवला. ट्रम्प यांनी दिल्लीत उपस्थित असलेल्या सर्वांना संबोधित केले. तसेच भारत आणि अमेरिका(America) मजबूत संबंधावर शिक्का मोर्तब केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) एक उत्तम नेते आहे आणि माझे चांगले मित्र आहेत. मी त्यांचा खूप मोठा फॅन आहे. आय लव प्राइम मिनिस्टर मोदी! – अशा शब्दात कौतुक केले.
ते पुढे म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेचे संबंध आतापर्यंत कधीच एवढे चांगले नव्हते. पण आता चित्र बदलले आहे. कोणत्याही परिस्थिती भारत अमेरिकेवर १००% विश्वास ठेवू शकतो असे त्यांनी म्हटले. भारताला कधीही, कोणतीही मदत लागली तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
ट्रम्प यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. रुबियो हे अमेरिकेचे उत्तम प्रतिनिधित्व करतील, असा विश्वास दाखवला. तसेच पंतप्रधान मोदींना माझा आदरपूर्वक नमस्कार सांगा आणि त्यांचा किती मोठा फॅन आहे, हे नक्की कळवा असाही संदेश त्यांनी दिला.
#WATCH | Delhi | US President Donald Trump says, “…India can count on me 100%. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We’re doing well. We’re setting records. We have a record economy, a record stock market and anything India wants to get. I am a… pic.twitter.com/EhbgguUiTm — ANI (@ANI) May 24, 2026
Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?
Ans: ट्रम्प यांनी दिल्लीतील कार्यक्रमात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि राजदूत सर्जियो गोर यांना थेट व्हिडिओ कॉल केला. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले. मी PM मोदींचा मोठा फॅन आहे, ते माझे चांगले मित्र आहेत. भारत-अमेरिका संबंध कधीही एवढे मजबूत नव्हते असे त्यांनी म्हटले.
Ans: दिल्लीतील व्हिडिओकॉलदरम्यान ट्रम्प यांनी भारताला पूर्ण सुरक्षा आणि सहकार्याची ग्वाही दिली. भारत कोणत्याही संकटात अमेरिकेवर आणि माझ्यावर १००% विश्वास ठेवू शकतो असे त्यांनी म्हटले,