Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Praises Pm Modi Video Call Rubio Delhi Meeting

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

Updated On: May 25, 2026 | 09:50 AM IST
सारांश

Donald Trump on PM Modi : दिल्लीतील एका कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट व्हिडिओ कॉल केला होता. त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करत त्यांचा मोठा फॅन असल्याचे म्हटले. तसेच अमेरिका भारताच्या पाठीशी आहे अशी ग्वाही देखील दिली.

Trump Call Rubio in Delhi

दिल्लीतील कार्यक्रमात ट्रम्प यांचा थेट व्हिडिओ कॉल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रुबियो यांच्या दिल्लीतील बैठकीत ट्रम्प यांचा थेट व्हिडिओ कॉल
  • पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करत मोठा फॅन असल्याचा दावा
  • अमेरिका भारताच्या पाठीशी असल्याची दिली ग्वाही
Donald Trump on PM Modi : नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत नुकत्याच एका पार पडलेल्या कार्यक्रमादरम्यान एक अत्यंत रंजक प्रसंग पाहायला मिळाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी थेट वॉशिंग्टनमधून व्हिडिओ कॉलद्वारे कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भरभरुन कौतुक केले. त्यांच्याबद्दल प्रेम आणि आदर जाहीपणे व्यक्त करत, स्वत:ला पंतप्रधान मोदींचा फॅन घोषित केले.

Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो भारताच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान रविवारी (२४ मे) त्यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. तसेच त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) यांचीही भेट घेतली. यावेळी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर देखील उपस्थित होते.

ट्रम्प यांचा थेट व्हिडिओ कॉल

या कार्यक्रमात अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांनी ट्रम्प यांचा व्हिडिओ कॉल उपस्थितांना ऐकवला. ट्रम्प यांनी दिल्लीत उपस्थित असलेल्या सर्वांना संबोधित केले. तसेच भारत आणि अमेरिका(America) मजबूत संबंधावर शिक्का मोर्तब केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) एक उत्तम नेते आहे आणि माझे चांगले मित्र आहेत. मी त्यांचा खूप मोठा फॅन आहे. आय लव प्राइम मिनिस्टर मोदी! – अशा शब्दात कौतुक केले.

भारत अमेरिका संबंध

ते पुढे म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेचे संबंध आतापर्यंत कधीच एवढे चांगले नव्हते. पण आता चित्र बदलले आहे. कोणत्याही परिस्थिती भारत अमेरिकेवर १००% विश्वास ठेवू शकतो असे त्यांनी म्हटले. भारताला कधीही, कोणतीही मदत लागली तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ट्रम्प यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. रुबियो हे अमेरिकेचे उत्तम प्रतिनिधित्व करतील, असा विश्वास दाखवला. तसेच पंतप्रधान मोदींना माझा आदरपूर्वक नमस्कार सांगा आणि त्यांचा किती मोठा फॅन आहे, हे नक्की कळवा असाही संदेश त्यांनी दिला.


Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी दिल्लीती कार्यक्रमात काय संदेश दिला?

    Ans: ट्रम्प यांनी दिल्लीतील कार्यक्रमात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि राजदूत सर्जियो गोर यांना थेट व्हिडिओ कॉल केला. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले. मी PM मोदींचा मोठा फॅन आहे, ते माझे चांगले मित्र आहेत. भारत-अमेरिका संबंध कधीही एवढे मजबूत नव्हते असे त्यांनी म्हटले.

  • Que: ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका संबंधावर काय वक्तव्य केले?

    Ans: दिल्लीतील व्हिडिओकॉलदरम्यान ट्रम्प यांनी भारताला पूर्ण सुरक्षा आणि सहकार्याची ग्वाही दिली. भारत कोणत्याही संकटात अमेरिकेवर आणि माझ्यावर १००% विश्वास ठेवू शकतो असे त्यांनी म्हटले,

Web Title: Donald trump praises pm modi video call rubio delhi meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“नरेंद्र मोदी हे पुढील वर्षापर्यंत पदत्याग करतील,” राहुल गांधी यांचा मोठा दावा
1

“नरेंद्र मोदी हे पुढील वर्षापर्यंत पदत्याग करतील,” राहुल गांधी यांचा मोठा दावा

Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू
2

Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू

फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?
3

फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान
4

अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime: CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना

Pune Crime: CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना

May 25, 2026 | 09:43 AM
Kalyan Dombivli Politics: ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या कार्यालयाचे शिंदेंच्या नगरसेवकाच्या हस्ते उद्घाटन,नेमकं काय आहे प्रकरण?

Kalyan Dombivli Politics: ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या कार्यालयाचे शिंदेंच्या नगरसेवकाच्या हस्ते उद्घाटन,नेमकं काय आहे प्रकरण?

May 25, 2026 | 09:43 AM
Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, करिअर आणि आर्थिक स्थितीत होऊ शकतो फायदा

Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, करिअर आणि आर्थिक स्थितीत होऊ शकतो फायदा

May 25, 2026 | 09:40 AM
Mumbai News: टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

Mumbai News: टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

May 25, 2026 | 09:36 AM
मुहूर्त ठरला! GTA VI ची लाँच डेट आली समोर… काय असणार खास? जाणून घ्या सविस्तर

मुहूर्त ठरला! GTA VI ची लाँच डेट आली समोर… काय असणार खास? जाणून घ्या सविस्तर

May 25, 2026 | 09:34 AM
‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

May 25, 2026 | 09:25 AM
Nashik Crime: नाशिकमध्ये जमीन वादातून थरार! दोन महिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडल्याचा आरोप

Nashik Crime: नाशिकमध्ये जमीन वादातून थरार! दोन महिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडल्याचा आरोप

May 25, 2026 | 09:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM