Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Upsc Recruitment 2026 Notification 644 Vacancies Nda Cds Apply Online

UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

Updated On: May 25, 2026 | 12:47 PM IST
सारांश

UPSC Recruitment 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ६४४ जागांवर नोकरभरतीची घोषणा केल्यानंतर तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे का? या भरती प्रक्रियेअंतर्गत शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि एनडीए विंगसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाणून घ्या.

UPSC

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

UPSC Recruitment 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी खुशखबरी दिली आहे. यूपीएससीने ६४४ रिक्त पदे भरण्यासाठी भरतीची अधिकृत नोटिफिकेशन जारी केली आहे.

आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, ६४४ रिक्त जागा भरण्यासाठी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यानुसार शास्त्रज्ञ (सायंटिस्ट), व्यवस्थापक (मॅनेजर), वैज्ञानिक अधिकारी, व्याख्याता (लेक्चरर), सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्य्क कार्यकारी अभियंता, उपसंचालक, संशोधन अधिकारी, सहाय्यक नियंत्रक आणि उपनियंत्रक या पदांचा समावेश आहे.

तसेच या भरतीअंतर्गत कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी, संयुक्त सहाय्यक संचालक, पर्यटन अधिकारी, संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा(CDS), मानववंशशास्त्रज्ञ अशा अनेक पदांकरिता अर्ज मागवण्यात येत आहेत. पात्र आणि इच्छुक उमेद्वार यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व

विशेष म्हणचे या भरतीपूर्वी यूपीएससीने ३९४ पदांसाठी अर्ज मागवले होते. त्यामध्ये पुरषांसाठी ३७० आणि महिलांसाठी २४ जागांचा समावेश होत्या. या जागा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी म्हणजेच एनडीए (NDA) आणि भारतीय नौदल प्रबोधनी म्हणजेच आयएनए (INA १०+२ कॅडेट प्रवेश योजना – २४ जागा) यांच्याशी संबंधित होत्या.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (Important Date)

या सर्व पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ९ जून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेद्वारांनी आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ठरवून दिलेल्या अंतिम तारखेला संध्याकाळी ६ वाजेपूर्वी अर्ज सादर करावा.

अर्जासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता (Eligibility)

यूपीएससीच्या या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व उमेद्वारांपैकी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या(NDA)  आर्मी विंगसाठी उमेद्वारांने १२ वी उत्तीर्ण किंवा राज्य शिक्षण मंडळ अथवा विद्यापीठाची समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

लाखाे उमेदवारांचे टेन्शन वाढले? SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या तारखेत अचानक झाला बदल; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक!

दुसरीकडे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनीच्या (NDA) वायुसेना आणि नौसेना विंगसाठी तसेच भारतीय नौदल प्रबोधनीच्या (INA) कॅडेट प्रवेशासाठी उमेद्वाराने भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry) आणि गणित (Mathematics) या विषयांसह १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

Web Title: Upsc recruitment 2026 notification 644 vacancies nda cds apply online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 12:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लाखाे उमेदवारांचे टेन्शन वाढले? SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या तारखेत अचानक झाला बदल; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक!
1

लाखाे उमेदवारांचे टेन्शन वाढले? SSC GD कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या तारखेत अचानक झाला बदल; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक!

UPSC Prelims 2026:यूपीएससीचा ऐतिहासिक निर्णय! परीक्षा संपताच अवघ्या एका आठवड्यात ‘आन्सर की’ जाहीर होणार?
2

UPSC Prelims 2026:यूपीएससीचा ऐतिहासिक निर्णय! परीक्षा संपताच अवघ्या एका आठवड्यात ‘आन्सर की’ जाहीर होणार?

Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!
3

Rojgar Mela 2026: रोजगार मेळाव्यात ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाली सरकारी नोकरी; पीएम मोदींनी दिला ‘देशसेवेचा’ कानमंत्र!

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग
4

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

May 25, 2026 | 12:47 PM
Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर सायबर धोक्याची घंटा! 18 विमानांच्या उड्डाणांवर परिणाम, एअरपोर्टवर GPS Spoofing चा फटका

Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर सायबर धोक्याची घंटा! 18 विमानांच्या उड्डाणांवर परिणाम, एअरपोर्टवर GPS Spoofing चा फटका

May 25, 2026 | 12:46 PM
Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप

Solapur Crime: धक्कादायक! अत्याचारपीडित तरुणीचा मृत्यू, नातेवाईकांचा पोलिस ठाण्यात संताप

May 25, 2026 | 12:43 PM
Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

Petrol-Diesel Price Hike: कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

May 25, 2026 | 12:26 PM
Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

Tuljapur News : तुळजापुरात तणाव, नगराध्यक्ष विनोद गंगणे यांच्यावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?

May 25, 2026 | 12:20 PM
VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

VIRAL : Donald Trump सारख्या दिसणाऱ्या म्हशीवरुन इराणचा खोचक टोला; सोशल मीडियावरील ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

May 25, 2026 | 12:19 PM
तीव्र उष्णतेचा लहान मुलांसह वयस्कर लोकांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो, जाणून घ्या याबद्दल तज्ज्ञांनी दिली माहिती

तीव्र उष्णतेचा लहान मुलांसह वयस्कर लोकांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो, जाणून घ्या याबद्दल तज्ज्ञांनी दिली माहिती

May 25, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM