Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hajj Pilgrimage 2026 : युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात ; सौदी अरेबियाकडून यात्रेकरुंसाठी विशेष हवाई सुरक्षा तैनात

Updated On: May 25, 2026 | 11:43 AM IST
सारांश

Hajj Pilgrimage News : इराण युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सौदीने १५ लाख भाविकांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून एअर डिफेन्स, विशेष कमांडो आणि मिलिटरी मक्का-मदिना येथे तैनात केली आहे.

Hajj Pilgrimage 2026 Saudi Arabia Deploys Air Defence, Commandos amid Iran War Fears

Hajj Pilgrimage 2026 : युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात ; सौदी अरेबियाकडून यात्रेकरुंसाठी विशेष हवाई सुरक्षा तैनात (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात
  • सौदी अरेबियाकडून यात्रेकरुंसाठी विशेष हवाई सुरक्षा तैनात
  • संपूर्ण देशात हाय अलर्ट
Hajj Pilgrimage 2026 : रियाध : सध्या अमेरिका इराणमध्ये शांतता चर्चा सुरु असली तरी मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. दरम्यान या युद्धाच्या सावटात यंदाच्या पवित्र हज यात्रेला प्रारंभ झाला आहे. २५ ते २९ मे २०२६ दरम्यान होणाऱ्या यात्रेसाठी जगभरातून तब्बल १५ लाखाहून अधिक मुस्लिम बांधव यात्रेसाठी मक्का आणि मदिना येथे दाखल झाले आहेत. यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाकडून देशभरात कडक सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

मक्का आणि मदीन भोवती हवाई संरक्षण तैनात

सौदी अरेबियाच्या सरंक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 

  • यंदाच्या सुरक्षेत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हवाई संरक्षण प्रणाली हाय-अलर्टवर तैनात करण्यात आल्या आहेत. इराण आणि अमेरिकेतील तणाव अद्यापही निवळलेला नाही.
  • याच पार्श्वभूमीवर मक्का आणि मदीन या पवित्र शहरांवर होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यात आली आहे. जेणेकरुन हवाई हल्ला, क्षेपणास्त्र, ड्रोन यांना हवेत नष्ट केले जाईल.
सौदी अरेबियाने केवळ लष्करीच नव्हे, तर डिजिटल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन एक व्यापर ऑपरेशन प्लॅन तयार केला आहे.
  • गर्दीचे नियंत्रण करणे आणि ग्रॅंक मॉस्क परिसराचे रक्षण करण्यासाठी विशेष मिलेटरी आणि कमांडो सैनिक तैनात केले आहेत.
  • याशिवाय रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल आणि आण्विक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी देखील विशेष सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.
  • यात्रेवर लक्ष्य ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन, क्विक रिस्पॉन्स टीम आणि डिजिटल कोऑर्डिनेशन सिस्टमचा वापर करण्यात आला आहे.

अमेरिका इराण तणाव

फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिका इराणमध्ये तीव्र संघर्षाचे वातावरण होते. अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात ऑपरेशन एपिक फ्युरी नावाची लष्करी मोहिम सुरु केली होती. याचा उद्देश इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला रोखणे होता. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वाेच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. ज्यामुळे परिस्थिती चिघळली.

इराणने सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येनंतर आक्रमक होत आखाती देशातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले. यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. सौदी अरेबिया, कतार, यूएईमध्ये मिसाइल आणि ड्रोन इराणने डागले होते. हीच परिस्थिती लक्षात घेता पुन्हा हल्ला झाल्यास त्याला रोखता यावे यासाठी सौदी अरेबियात कडक सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे

Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा

Web Title: Hajj pilgrimage 2026 saudi arabia high alert security

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा
1

Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित
2

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित

Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू
3

Thailand Visa Rules : थायलंडचा भारतीयांना मोठा दणका! ६० दिवसांची Visa Free Entry बंद; ‘हा’ नवा नियम लागू

Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली
4

Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hajj Pilgrimage 2026 : युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात ; सौदी अरेबियाकडून यात्रेकरुंसाठी विशेष हवाई सुरक्षा तैनात

Hajj Pilgrimage 2026 : युद्धाच्या सावटात हज यात्रेला सुरुवात ; सौदी अरेबियाकडून यात्रेकरुंसाठी विशेष हवाई सुरक्षा तैनात

May 25, 2026 | 11:43 AM
Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

Apple चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! iPhone 20 चे रेंडर्स लीक; कर्व्ड बेजल-लेस डिझाइनने वेधले यूजर्सचे लक्ष

May 25, 2026 | 11:36 AM
Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

Ambenali Ghat Accident: आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ ८०० फूट खोल दरीत कोसळली; 8 मित्रांची अकाली एक्झिट

May 25, 2026 | 11:36 AM
गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

May 25, 2026 | 11:35 AM
Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

May 25, 2026 | 11:30 AM
Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

May 25, 2026 | 11:24 AM
बुधवार पेठ बनली ‘मिनी बांगलादेश’! अकरा महिन्यात तब्बल 103 बांगलादेशींना पकडले

बुधवार पेठ बनली ‘मिनी बांगलादेश’! अकरा महिन्यात तब्बल 103 बांगलादेशींना पकडले

May 25, 2026 | 11:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM