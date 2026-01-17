Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Elon Musk Ashley St Clair Lawsuit Grok Ai Deepfake Controversy Romulus Custody 2026

Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Grok AI Controversy: एलोन मस्कचा मुलगा रोम्युलसची आई अ‍ॅशले सेंट क्लेअर यांनी मस्कच्या एआय कंपनी, xAI विरुद्ध खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये ग्रोक चॅटबॉटने तिच्या आक्षेपार्ह डीपफेक प्रतिमा तयार केल्याचा आरोप केला आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 05:50 PM
elon musk ashley st clair lawsuit grok ai deepfake controversy romulus custody 2026

डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे 'ग्रोक'वर बंदीची मागणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • मस्क यांच्या मुलाच्या आईचा खटला
  • बालपणीच्या फोटोंचा गैरवापर
  • कस्टडी वॉर आणि सूडबुद्धी

Elon Musk Ashley St. Clair lawsuit Grok AI : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलोन मस्क (Elon Musk) पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. यावेळी हा वाद त्यांच्या व्यवसायाशी नाही, तर त्यांच्या वैयक्तिक नात्याशी आणि त्यांनी विकसित केलेल्या ‘ग्रोक’ (Grok AI) या चॅटबॉटशी संबंधित आहे. मस्कच्या १६ महिन्यांच्या मुलाची, रोम्युलसची आई, २७ वर्षीय अ‍ॅशले सेंट क्लेअर यांनी मस्कच्या एआय कंपनी ‘xAI’ विरोधात न्यू यॉर्क सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल केला आहे. या खटल्यामुळे एआयच्या सुरक्षिततेवर आणि मस्कच्या नैतिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ग्रोक एआय आणि ‘डिजीटल’ छळाचा धक्कादायक प्रकार

अ‍ॅशले सेंट क्लेअर, जी स्वतः एक लेखिका आणि राजकीय भाष्यकार आहे, तिचा आरोप आहे की मस्कच्या ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवरील ग्रोक एआयने वापरकर्त्यांच्या सांगण्यावरून तिचे अनेक लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट आणि आक्षेपार्ह ‘डीपफेक’ फोटो तयार केले. अ‍ॅशलेने दावा केला आहे की, जेव्हा तिने या फोटोंबद्दल तक्रार केली, तेव्हा मदतीऐवजी कंपनीने तिचे ‘प्रीमियम’ सबस्क्रिप्शन काढून टाकले आणि तिचे खाते डिमॉक्रेटीझ (Demonetize) करून तिच्यावर एकप्रकारे सूड उगवला.

१४ वर्षांच्या फोटोंशी छेडछाड: अमानवतेचा कळस

खटल्यातील सर्वात धक्कादायक खुलासा म्हणजे अ‍ॅशलेच्या बालपणीच्या फोटोंचा गैरवापर. अ‍ॅशलेच्या मते, ग्रोकने ती केवळ १४ वर्षांची असतानाचा एक पूर्ण कपड्यातील फोटो घेतला आणि एआयच्या मदतीने तिला बिकिनीमध्ये दाखवण्यासाठी तो एडिट केला. इतकेच नाही तर, अ‍ॅशले ज्यू (Jewish) समुदायाची असतानाही, तिच्या काही नग्न प्रतिमांवर ‘स्वस्तिक’ सारखी चिन्हे लावण्यात आली, ज्यामुळे तिला केवळ मानसिक त्रास झाला नाही तर तिचा सार्वजनिक अपमानही झाला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’

‘सीक्रेट अफेअर’ ते ‘कस्टडी वॉर’

अ‍ॅशले आणि मस्क यांचे नाते मे २०२३ मध्ये एका मीमवरून सुरू झाले होते. मे २०२४ मध्ये त्यांच्या मुलाचा, रोम्युलस (Romulus) चा जन्म झाला. मस्क यांनी सुरुवातीला हे नाते गुप्त ठेवले होते, मात्र २०२५ च्या अखेरीस त्यांच्यात मतभेद झाले. काही दिवसांपूर्वीच मस्क यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले की ते रोम्युलसच्या पूर्ण ताव्यासाठी (Full Custody) अर्ज करणार आहेत. मस्कच्या या दाव्यानंतर काही तासांतच अ‍ॅशलेने हा एआय संबंधित खटला दाखल केल्याने, हा वाद आता केवळ तंत्रज्ञानाचा उरला नसून तो कौटुंबिक युद्धाचे रूप घेत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

जागतिक पडसाद आणि ग्रोकवर बंदी

या प्रकरणानंतर मस्क यांच्यावर जगभरातून टीका होत आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशिया सारख्या देशांनी ग्रोक एआयवर आधीच तात्पुरती बंदी घातली आहे, कारण हा चॅटबॉट महिलांचे आणि मुलांचे अश्लील फोटो तयार करण्यासाठी वापरला जात आहे. मस्क यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की एआय स्वतःहून फोटो बनवत नाही, तर वापरकर्ते तसे आदेश देतात. मात्र, अ‍ॅशलेच्या वकिलांनी ‘xAI’ ला “सार्वजनिक उपद्रव” (Public Nuisance) म्हटले असून मस्क यांच्या कंपनीवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला आहे.

Web Title: Elon musk ashley st clair lawsuit grok ai deepfake controversy romulus custody 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS India 2026: भारताबाहेरही फुलले कमळ! ब्रिक्सचा भव्य लोगो दर्शवतोय भारत आता जागतिक नेतृत्व म्हणून सक्षम आणि भक्कम
1

BRICS India 2026: भारताबाहेरही फुलले कमळ! ब्रिक्सचा भव्य लोगो दर्शवतोय भारत आता जागतिक नेतृत्व म्हणून सक्षम आणि भक्कम

US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL
2

US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

Iran Protest: ‘सरकार पडणारच’, राजपुत्र रझा पहलवी यांची गर्जना; इराणची ‘आयर्न लेडी’ अटकेत, वीकेंडला पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची तयारी
3

Iran Protest: ‘सरकार पडणारच’, राजपुत्र रझा पहलवी यांची गर्जना; इराणची ‘आयर्न लेडी’ अटकेत, वीकेंडला पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची तयारी

प्रेग्नंसीमध्ये Paracetamol सुरक्षित आहे की नाही? अखेर सत्य आले समोर; Donald Trump यांच्या टीकेला वैज्ञानिकांची चपराक
4

प्रेग्नंसीमध्ये Paracetamol सुरक्षित आहे की नाही? अखेर सत्य आले समोर; Donald Trump यांच्या टीकेला वैज्ञानिकांची चपराक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Jan 17, 2026 | 05:50 PM
INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

Jan 17, 2026 | 05:48 PM
पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

Jan 17, 2026 | 05:46 PM
“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

Jan 17, 2026 | 05:45 PM
Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Jan 17, 2026 | 05:38 PM
Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Jan 17, 2026 | 05:37 PM
Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 17, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM