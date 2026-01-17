Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’

बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदूंवरील हिंसाचाराला तोंड देण्यासाठी हिंदू अ‍ॅक्शन ग्रुप पुढे आला आहे. त्यांनी अमेरिकन काँग्रेस आणि सरकारला वाढत्या हिंसाचाराला कडक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 04:32 PM
Demand for action from America on the killings of Hindus in Bangladesh Know what Utsav Chakraborty of Hindu Action said

बांगलादेशात हिंदूंच्या हत्यांवर अमेरिकेकडून कारवाईची मागणी; जाणून घ्या हिंदू अ‍ॅक्शनचे उत्सव चक्रवर्ती काय म्हणाले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अमेरिकेकडे कठोर कारवाईची मागणी
  • नरसंहाराचा इशारा
  • १० फेब्रुवारीला महत्त्वाची बैठक

HinduACTion Utsav Chakrabarti Bangladesh news : दक्षिण आशियाई देशांमध्ये, विशेषतः बांगलादेश (Bangladesh) आणि पाकिस्तानमध्ये हिंदू अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अमानुष अत्याचाराने आता जागतिक सीमा ओलांडल्या आहेत. या गंभीर मुद्द्यावर ‘हिंदू अ‍ॅक्शन’ (HinduACTion) या वकिली गटाने अमेरिकन सरकारला थेट इशारा दिला आहे. संघटनेचे कार्यकारी संचालक उत्सव चक्रवर्ती यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका विशेष सत्रात बोलताना सांगितले की, जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता हस्तक्षेप केला नाही, तर बांगलादेशात पुन्हा एकदा १९७१ सारखा भीषण नरसंहार (Genocide) घडू शकतो.

बांगलादेशातील भीषण वास्तव: १० महिन्यांत २८ लाख हिंदूंची आठवण

उत्सव चक्रवर्ती यांनी ऐतिहासिक संदर्भासह धक्कादायक माहिती दिली. १९७१ च्या फाळणीच्या वेळी अवघ्या १० महिन्यांत पाकिस्तानी सैन्य आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या कट्टरपंथियांनी सुमारे २८ लाख हिंदूंची हत्या केली होती. दुर्दैवाने, आज बांगलादेशातील सत्ता बदलांनंतर पुन्हा एकदा जमात-ए-इस्लामी हा गट सक्रिय झाला असून, हिंदूंना सार्वजनिकरित्या मारहाण करणे, त्यांची घरे जाळणे आणि त्यांचा छळ करणे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. येत्या फेब्रुवारीतील निवडणुकीत हा कट्टरपंथी गट सत्तेत येण्याच्या तयारीत असून, यामुळे हिंदूंचे भविष्य अंधारात असल्याचे चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे.

पाकिस्तानमध्ये हिंदू मुलींचे अपहरण आणि तस्करी

केवळ बांगलादेशच नाही, तर पाकिस्तानमधील परिस्थितीही तितकीच भयावह आहे. चक्रवर्ती यांच्या मते, पाकिस्तानमध्ये हिंदूंची संख्या आता एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १.५% उरली आहे. तेथील हिंदू हे हजारो वर्षांपासूनचे स्थानिक आदिवासी आहेत, मात्र आज त्यांच्या तरुण मुलींचे दिवसाढवळ्या अपहरण केले जाते, त्यांचे सक्तीने धर्मांतर केले जाते आणि त्यानंतर त्यांची मानवी तस्करी केली जाते. अमेरिकन काँग्रेसने या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर मौन सोडून दोन्ही देशांवर आर्थिक निर्बंध लादले पाहिजेत, अशी मागणी ‘हिंदू अ‍ॅक्शन’ने केली आहे.

अमेरिकन काँग्रेसची ‘अज्ञान’ आणि १० फेब्रुवारीची बैठक

एक धक्कादायक आरोप करताना उत्सव चक्रवर्ती म्हणाले की, अमेरिकन कायदेकर्त्यांनी आतापर्यंत या विषयावर कोणतीही संवेदनशीलता दाखवलेली नाही. काँग्रेसचे अज्ञान हे कट्टरपंथियांचे बळ वाढवत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी १० फेब्रुवारी २०२६ च्या सुमारास अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एक विशेष ब्रीफिंग आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये पाकिस्तानातील निर्वासित आणि बांगलादेशातील हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या लोकांचे पुरावे आणि चित्रपट सादर केले जातील, जेणेकरून ‘व्हाईट हाऊस’ आणि अमेरिकन परराष्ट्र विभागाला (State Department) कारवाई करण्यास भाग पाडता येईल.

निर्बंध आणि ‘सेफ झोन’ची मागणी

भारतीय वंशाचे अमेरिकन काँग्रेसमन श्री ठाणेदार यांनीही यापूर्वी या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू अ‍ॅक्शनने अमेरिकेला आवाहन केले आहे की, बांगलादेशातील १५ दशलक्ष (१.५ कोटी) हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन लोकांसाठी सुरक्षित स्वायत्त क्षेत्र (Autonomous Zones) तयार करण्यासाठी बांगलादेश सरकारवर दबाव टाकला जावा. “आम्ही केवळ न्याय मागत नाही, तर आम्ही उत्तरदायित्व (Accountability) मागत आहोत,” असे चक्रवर्ती यांनी ठणकावून सांगितले.

Frequently Asked Questions

  • Que: उत्सव चक्रवर्ती यांनी बांगलादेशबद्दल काय इशारा दिला आहे?

    Ans: चक्रवर्ती यांनी इशारा दिला आहे की, बांगलादेशात जमात-ए-इस्लामीची शक्ती वाढत असून फेब्रुवारीतील निवडणुकीनंतर हिंदूंच्या हत्या आणि छळाचे प्रमाण प्रचंड वाढू शकते.

  • Que: १० फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार आहे?

    Ans: १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एक ब्रीफिंग होईल, जिथे हिंदू अ‍ॅक्शन गट कायदेकर्त्यांना दक्षिण आशियातील हिंदूंच्या दुर्दशेबद्दल माहिती देईल.

  • Que: पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या स्थितीबद्दल काय माहिती समोर आली आहे?

    Ans: पाकिस्तानमध्ये हिंदूंची संख्या अत्यंत कमी झाली असून, तिथे हिंदू मुलींचे अपहरण, सक्तीचे धर्मांतर आणि तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे समोर आले आहे.

