Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Greta Thunberg Arrest In Britain Under Terriorism Act Palestine Action Protest

पॅलेस्टानईला पाठिंबा देणं भोवलं! Greta Thunberg वर ब्रिटनमध्ये दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई

Greta Thunberg Arrest : पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिला ब्रिटनमध्ये अटक करण्यात आली आहे. पॅलेस्टाईंनाल समर्थन दिलेल्याच्या कारणास्तवर ग्रेटाला टेररिझम अॅक्ट अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:03 AM
Greta Thunberg

पॅलेस्टानईला पाठिंबा देणं भोवलं! Greta Thunberg वर ब्रिटनमध्ये दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पॅलेस्टानईला पाठिंबा देणं भोवलं
  • Greta Thunberg ब्रिटनमध्ये अटक
  • टेररिझम ॲक्ट अंतर्गत कारवाई
Greta Thunberg Arrest News in Marathi : लंडन : जगप्रसिद्ध स्वीडीश पर्यावरण कार्यकर्ती पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ आंदोलन केल्यामुळे ग्रेटा थनबर्गला ब्रिटनमध्ये (Britain) अटक करण्यात आली आहे. ब्रिटनच्या टेररिझम ॲक्ट अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

केस ओढले, फरपटत नेलं अन्…. ; इस्रायली कोठडीत स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्गसोबत गैरवर्तन

ब्रिटनमध्ये ग्रेटा थनबर्गला अटक

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (२३ डिसेंबर २०२५) ग्रेटाला अटक ब्रिटनची राजधानी लंडन येथे ब्रिटनच्या दहशतवादी कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. लंडनमध्ये पॅलेस्टाईन ॲक्शन संघटनेच्या समर्थनार्थ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होेते. या आंदोलनावेळी ग्रेटाला अटक करण्यात आली. मात्र यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र, आंदोलनाचा अधिकार आणि दहशतवादी कायद्याचा गैरवापर यावर सर्व चर्चा सुरु आहे.

मंगळवारी पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ झालेल्या आंदोलनाता ग्रेटा I Support the Palestine Action Prisoners असा फलक घेऊन ती आंदोलनात सहभागी झाली होेती. ब्रिटिश सरकारने पॅलेस्टाईन ॲक्शन या संघटनेवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे ग्रेटा थनबर्गला या संघटनेला पाठिंबा देणे महागात पडले आहे. या संघटनेवर ब्रिटनमध्ये बंदी देखील घालण्यात आली होती.

ग्रेटाने टेररिझम ॲक्टचे केले उल्लंघन

ब्रिटनच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रेटा थनबर्गला टेररिझम ॲक्ट २००० मधील कलम १३ अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. हे कलम बंदी घातलेल्या संघटनांच्या समर्थनाशी संबंधित असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. ब्रिटनच्या मते, देशात बंदी घातलेल्या संघटनांना समर्थन करणे, अशा प्रकारचे पोस्टर्स प्रदर्शित करणे हा कायद्याचा भंग आहे. यामुळे ग्रेटाला कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रेटासह आणकी दोन कार्यकर्त्यांना देखील अटक करण्यात आली आहे.

नेमकं काय सुरु होते आंदोलन?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पॅलेस्टाईन ॲक्शन संघटनेने हे आंदोलन एस्पेन इन्शुरन्स या कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर आयोजित केले होते. या कंपनींवर इस्रायली शस्त्रनिर्मित कंपनी एल्बिट सिस्टिम्सला विमा संरक्षण पुरवल्याचा आरोप करम्यात आला होता. यावेळी आंदोलनादरम्यान लाल रंग फेकण्यात आला होता. इस्रायल-हमास युद्धा (Isreal Hamas War) चे प्रतीक म्हणून हा रंग वापरला जातो.

यापूर्वी इस्रायलने देखील केली होती ग्रेटाला अटक

ब्रिटनमधील अटकेपूर्वी ग्रेटाला थनबर्गला इस्रायलने देखील अटक केली होती.  गाझाकडे मदत घेऊन निघालेल्या ग्लोबल फ्लोटिलाला इस्रायलने अडवले होते. यावेळी या बोटीत ग्रेटा थनबर्गही होती. या बोटीवर १३७ कार्यकर्त्ये होते. या सर्वांना ताब्यात घेतल्यानंतर मोठा वाद सुरु झाला होता. तसेच ग्रेटासोबत इस्रायली सैन्याने ग्रेटाला क्रूर आणि भयावह वागणूक दिल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

युनूस सरकारचा दुटप्पी चेहरा! एकीकडे व्हिसा सेवा स्थगित, तर दुसरीकडे भारताशी मैत्रीचे सुरु

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रेटा थनबर्गला का अटक करण्यात आली?

    Ans: ग्रेटा थनबर्गला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली असून तिच्यावर पॅलेस्टाईन ॲक्शन या संघटनेच्या समर्थनार्थ आंदोलनात सहभाग घेतल्याने अटक करण्यात आली आहे.

  • Que: ग्रेटाला थनबर्गला कोणत्या कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

    Ans: ग्रेटाला थनबर्गला टेररिझम ॲक्ट २००० मधील कलम १३ कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Greta thunberg arrest in britain under terriorism act palestine action protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी
1

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
3

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
4

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maval Politics: मावळचा विकास की केवळ घोषणाबाजी? सुनील शेळके यांचा बाळा भेगडेंना थेट सवाल

Maval Politics: मावळचा विकास की केवळ घोषणाबाजी? सुनील शेळके यांचा बाळा भेगडेंना थेट सवाल

Jan 20, 2026 | 04:23 PM
Raigad Tourism :- वाली चिंचवाडी गाव- निसर्ग, परंपरा आणि श्रद्धेचा संगम

Raigad Tourism :- वाली चिंचवाडी गाव- निसर्ग, परंपरा आणि श्रद्धेचा संगम

Jan 20, 2026 | 04:23 PM
500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

500+ किमी रेंज, 8 वर्षाची वॉरंटी अन् बरंच काही! भारतात Toyota ची पहिली Electric SUV सादर

Jan 20, 2026 | 04:20 PM
Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

Jan 20, 2026 | 04:16 PM
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM