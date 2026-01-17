Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

Bangladesh Hate Speech Viral Video: बांगलादेशातून धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या मौलवींनी चिथवणीखोर विधान केले आहे. यामुळे तीव्र अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यात आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:16 PM
hate speech of bangladesh maulavi against hindu

हिंदूंना वोट देणं हराम... बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्यांकाविरोधात भडकाऊ विधाने
  • सोशल मीडियावर मौलवींच्या चिथवणीखोर विधानांचा व्हिडिओ व्हायरल
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढता धोका
Bangladesh Election News in Marathi : ढाका : गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात (Bangladesh) हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. आतापर्यंत अनेक हिंदू व्यक्तींची कट्टरपथीं गटांकडून हत्या करण्यात आली, त्यांना मारहाण करुन जिवंत जाळण्यात आले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण अजूनही हिंदूवरील हिंसाचारा धोका टळलेला नाही. नुकताच सोशल मीडियावर हिंदूविरोधी भडकाऊ विधानांचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Bangladesh Attacks On Hindu: धार्मिक कट्टरतेचा बळी! सिल्हेटमध्ये प्रतिष्ठित हिंदू शिक्षकाच्या घराची राखरांगोळी, पाहा VIRAL VIDEO

या व्हिडिओंध्ये मुस्लिम मौलवी हिंदुविरोधी द्वेषपूर्ण विधाने करत आहेत. हिंदूंना आणि गैर-मुस्लिम लोकांना मतदान करु नका असे आवाहन केले जात आहे. यामुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सुरक्षतितेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये हिंदूला मतदान करणे हराम आहे, काफिर उमेदवाराला मतदान करु नका असे बोलताना दिसत आहे. तसेच उघडपणे अल्पसंख्यांक धार्मिक स्थळांच्या तोडफोडची धमकी देताना दिसत आहे. यामध्ये इस्कॉन संघटनेचा थेट उल्लेख करण्यात आला आहे.

हे व्हिडिओ अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा हिंदू समुदायाच्या सदस्यांवर अनेक हल्ले झाले आहेत. यामध्ये अनेक हिंदू नागरिकांची हत्या झाली आहे. यामुळे लोकांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाला आहे. शिवाय येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकाही होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भडकाऊ विधाने अत्यंत धोकादायक मानली जात आहेत.


भारताने चिंता केली व्यक्त

या परिस्थितीवर भारत सरकारने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी हिंदूंवरील अत्याचारांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही याचा विरोध केला जात आहे. ब्रिटनने बांगलादेशातील परिस्थिती येत्या निवडणुकांसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.

Jan 17, 2026 | 03:16 PM

