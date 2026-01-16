Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bangladesh Attacks On Hindu: धार्मिक कट्टरतेचा बळी! सिल्हेटमध्ये प्रतिष्ठित हिंदू शिक्षकाच्या घराची राखरांगोळी, पाहा VIRAL VIDEO

Bangladesh Attacks On Hindu: बांगलादेशातील सिल्हेट जिल्ह्यात एका हिंदू शिक्षकाचे घर जाळण्यात आले. अल्पसंख्याकांविरुद्ध वाढत्या हिंसाचारामुळे पुन्हा एकदा सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:35 PM
bangladesh hindu teacher house attack sylhet january 2026

धार्मिक कट्टरतेचा बळी! सिल्हेटमध्ये हिंदू शिक्षकाचे घर जाळले, पाहा VIRAL VIDEO ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • शिक्षकाचे घर राख
  • अल्पसंख्याकांमध्ये घबराट
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संताप

Bangladesh Hindu attacks January 2026 : शेजारील देश असलेल्या बांगलादेशातून (Bangladesh )हिंदूंवरील अत्याचाराच्या बातम्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. आता सिल्हेट जिल्ह्यातील गोइंगघाट परिसरातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. येथे एका स्थानिक हिंदू शिक्षकाचे घर भरवस्तीत जाळण्यात आले आहे. या घटनेमुळे बांगलादेशातील हिंदू समुदायामध्ये पुन्हा एकदा तीव्र संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

रात्रीच्या अंधारात ‘झुनू सरांच्या’ घरावर हल्ला मिळालेल्या माहितीनुसार, सिल्हेटमधील लोकप्रिय शिक्षक बिरेंद्र कुमार डे, जे स्थानिक पातळीवर “झुनू सर” म्हणून ओळखले जातात, त्यांच्या घरावर अज्ञात कट्टरपंथीयांनी रात्री उशिरा हल्ला केला. हल्लेखोरांनी घराला चारही बाजूंनी आग लावली. आग इतकी भीषण होती की, कुटुंबातील सदस्यांना जीव वाचवण्यासाठी अक्षरशः घराबाहेर उड्या माराव्या लागल्या. सुदैवाने या घटनेत कोणाचाही जीव गेला नाही, मात्र संपूर्ण घर आणि आयुष्याची कमाई असलेल्या घरातील वस्तू जळून खाक झाल्या आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओने उडवली खळबळ या आगीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये आगीच्या मोठ्या ज्वाळा आणि मदतीसाठी ओरडणारे कुटुंबातील सदस्य दिसत आहेत. हा व्हिडिओ पाहून स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनावर टीका केली आहे. “एका शिक्षकाचे घर जाळले जाते, हे समाजाच्या अध:पतनाचे लक्षण आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक हिंदूंनी दिली आहे.

credit – social media and Twitter

हिंदू कुटुंबांना लक्ष्य करण्याचा नवा ट्रेंड? ही घटना काही पहिलीच नाही. गेल्या काही आठवड्यांत बांगलादेशातील विविध जिल्ह्यांतून हिंदूंची घरे जाळल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये पिरोजपूरमध्ये एका कुटुंबाला लक्ष्य करण्यात आले, तर चित्तागोंगमध्ये स्थलांतरित हिंदूंच्या वस्त्यांवर हल्ले झाले. या घटना पाहता, अल्पसंख्याकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटना करत आहेत.

प्रशासनाचे मौन आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव सिल्हेटमधील या घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला तरी, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, असा दावा केला जात आहे. भारतासह अनेक देशांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. जर वेळीच हे हल्ले थांबले नाहीत, तर बांगलादेशातील धार्मिक सलोखा पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सिल्हेटमध्ये नक्की काय घडले?

    Ans: सिल्हेट जिल्ह्यातील बिरेंद्र कुमार डे (झुनू सर) या हिंदू शिक्षकाच्या घराला अज्ञात व्यक्तींनी रात्रीच्या वेळी आग लावली, ज्यामध्ये त्यांचे घर पूर्णपणे जळून खाक झाले.

  • Que: बांगलादेशात हिंदूंची सध्याची स्थिती काय आहे?

    Ans: गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले वाढले असून, त्यांची घरे आणि प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य केले जात आहे.

  • Que: प्रशासनाने यावर काय कारवाई केली?

    Ans: स्थानिक पोलिसांनी तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे, मात्र अद्याप मुख्य आरोपींना अटक न झाल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 03:35 PM

