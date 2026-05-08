India Aviation Hub : भारत विमान वाहतूक केंद्र बनणार! केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची एअरबस इंडियाच्या SEOसोबत बैठक

India Aviation Hub : भारत आता एरोस्पोस उत्पादन आणि पुरवठा साखळीसाठी एक प्रमुख जागतिक केंद्र बनवण्याची तयारी करत आहे. नुकतेच या संदर्भात एक महत्त्वापूर्ण बैठकही पियूष गोयल यांनी घेतली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 03:53 PM
Indian Aerospace Industry : भारत विमान वाहतूक केंद्र बनणार! केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची एअरबस इंडियाच्या SEOसोबत बैठक

India Aviation Hub : नवी दिल्ली : सरकारने भारताला एरोस्पेस उत्पादन आणि पुरवठा साखळीसाठी एक प्रमुख जागतिक केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांना गती दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी एअरबस इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जर्गेन वेस्टरमेयर यांच्यासोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. भारतातील विमान वाहतूक संबंधित क्षमता आणि एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि संचालन) यांचा विस्तार करून भारताला जागतिक विमान वाहतूक केंद्र म्हणून स्थापित करणे, हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता.

‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती देताना, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ही बैठक अत्यंत फलदायी असल्याचे म्हटले आहे. परदेशी कंपन्यांसाठी एक आकर्षक ठिकाण ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत एरोस्पेस क्षेत्रात अधिक स्थानिकीकरणावर भर देत आहे आणि विमान व सुटे भाग उत्पादनासाठी एक प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. याव्यतिरिक्त, जगभरातील एरोस्पेस कंपन्या भू-राजकीय विचारांमुळे त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणत आहेत आणि भारताकडे एक स्थिर सोर्सिंग व उत्पादन स्थळ म्हणून पाहत आहेत.

भारतीय पुरवठादारांसाठी एक -जागतिक संधी: एअरबस इंडियाचे प्रमुख

वेस्टरमेयर यांनी यापूर्वी भारतीय पुरवठा साखळीबद्दल आपला सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील – अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) प्रस्तावित आराखड्याचे स्वागत केले होते. वेस्टरमेयर यांनी सांगितले की, हा करार केवळ शुल्क कमी करण्यापुरता नाही, तर भारतीय पुरवठादारांना जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याविषयी आहे.

त्यांच्या मते, असा आराखडा परदेशी मूळ उपकरण उत्पादकांना (OEMs) त्यांच्या सोर्सिंग धोरणांमध्ये विविधता आणण्यास मदत करेल. यामुळे भारतीय पुरवठादारांना जागतिक एरोस्पेस परिसंस्थेशी अधिक चांगल्या प्रकारे एकरूप होण्यास मदत होईल. एरोस्पेस उत्पादन हे एक भांडवल-प्रधान क्षेत्र आहे, जिथे शाश्वत वाढीसाठी शुल्काची निश्चितता आणि धोरणात्मक स्थिरता महत्त्वपूर्ण आहे.

पियुष गोयल आणि एअरबसच्या नेतृत्वामधील हा सकारात्मक संवाद हे एक स्पष्ट संकेत आहे की, भारत जागतिक विमान वाहतूक पुरवठा साखळीमध्ये अधिक सहजतेने एकरूप होण्यासाठी आणि जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी सज्ज आहे.

या उच्चस्तरीय चर्चेच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश होता

  • सोर्सिंग आणि पुरवठा साखळीः भारतातून विमान वाहतूक घटकांच्या सोर्सिंगला बळकटी देणे आणि पुरवठा साखळीचा लक्षणीय विस्तार करणे.
  • उत्पादन आणि एमआरओः देशातील एरोस्पेस उत्पादनाला चालना देणे आणि एमआरओ क्षमता सुधारणे.
  • कौशल्य विकासः विमानचालन क्षेत्राच्या गरजांनुसार तयार केलेले कौशल्य विकास उपक्रम अधिक सखोल करणे.
Published On: May 08, 2026 | 03:50 PM

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

