India Aviation Hub : भारत विमान वाहतूक केंद्र बनणार! केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची एअरबस इंडियाच्या SEOसोबत बैठक

Indian Navy : हिंद महासागरात भारताचा मोठा गेम प्लॅन! गुपचूप समुद्रात उतरवलं तिसरं ‘ब्रह्मास्त्र’, चीन-पाकिस्तान धस्तावले
‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती देताना, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ही बैठक अत्यंत फलदायी असल्याचे म्हटले आहे. परदेशी कंपन्यांसाठी एक आकर्षक ठिकाण ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत एरोस्पेस क्षेत्रात अधिक स्थानिकीकरणावर भर देत आहे आणि विमान व सुटे भाग उत्पादनासाठी एक प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. याव्यतिरिक्त, जगभरातील एरोस्पेस कंपन्या भू-राजकीय विचारांमुळे त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणत आहेत आणि भारताकडे एक स्थिर सोर्सिंग व उत्पादन स्थळ म्हणून पाहत आहेत.
वेस्टरमेयर यांनी यापूर्वी भारतीय पुरवठा साखळीबद्दल आपला सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील – अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) प्रस्तावित आराखड्याचे स्वागत केले होते. वेस्टरमेयर यांनी सांगितले की, हा करार केवळ शुल्क कमी करण्यापुरता नाही, तर भारतीय पुरवठादारांना जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याविषयी आहे.
त्यांच्या मते, असा आराखडा परदेशी मूळ उपकरण उत्पादकांना (OEMs) त्यांच्या सोर्सिंग धोरणांमध्ये विविधता आणण्यास मदत करेल. यामुळे भारतीय पुरवठादारांना जागतिक एरोस्पेस परिसंस्थेशी अधिक चांगल्या प्रकारे एकरूप होण्यास मदत होईल. एरोस्पेस उत्पादन हे एक भांडवल-प्रधान क्षेत्र आहे, जिथे शाश्वत वाढीसाठी शुल्काची निश्चितता आणि धोरणात्मक स्थिरता महत्त्वपूर्ण आहे.
पियुष गोयल आणि एअरबसच्या नेतृत्वामधील हा सकारात्मक संवाद हे एक स्पष्ट संकेत आहे की, भारत जागतिक विमान वाहतूक पुरवठा साखळीमध्ये अधिक सहजतेने एकरूप होण्यासाठी आणि जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी सज्ज आहे.