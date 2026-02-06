Global Teacher Prize: भारताची लेक दुबईत चमकली! भारतीय शिक्षिकेला शेखने दिले 8 कोटी; डोळ्यांत पाणी आणणारी रुबल नागींची ‘मिसाल’

Rubal Nagie Global Teacher Prize 2026 : जिद्द, चिकाटी आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची ओढ असेल तर नशिबाचे दरवाजे कसे उघडतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रुबल नागी. दुबईत (Dubai) आयोजित ‘जागतिक सरकार शिखर परिषदे’च्या (World Government Summit) व्यासपीठावर जेव्हा एका भारतीय महिलेचे नाव गुंजले, तेव्हा संपूर्ण सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने भरून गेले. भारतातील झोपडपट्ट्यांमधील अंधकार दूर करणाऱ्या रुबल नागी यांना ‘ग्लोबल टीचर प्राइज २०२६’ देऊन गौरविण्यात आले. या पुरस्काराची रक्कम तब्बल १० लाख अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ८.३ कोटी रुपये) इतकी आहे.
पुरस्कार स्वीकारताना रुबल नागी यांना आपले अश्रू अनावर झाले. दुबईचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या हस्ते हा सन्मान स्वीकारल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “हे एखाद्या स्वप्नासारखे आहे. गेली २४ वर्षे मी दररोज सकाळी एकाच ध्येयाने उठते की, भारतातील दुर्गम झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन त्या मुलांच्या डोळ्यांत शिक्षणाची चमक पाहायची. हा पुरस्कार केवळ माझा नाही, तर त्या लाखो मुलांचा आहे ज्यांना प्रतिकूल परिस्थितीतही शिकण्याची ओढ आहे.”
रुबल नागी केवळ पुस्तकी ज्ञान देत नाहीत, तर त्यांनी शिक्षणाला कलेची जोड दिली आहे. त्यांच्या ‘मिसाल इंडिया’ आणि ‘मिसाल मुंबई’ या उपक्रमांनी १० लाखांहून अधिक मुलांचे आयुष्य बदलले आहे. त्यांनी केवळ शिक्षणच दिले नाही, तर झोपडपट्ट्यांमधील १.५ लाखांहून अधिक घरांना रंग लावून तिथला परिसर प्रसन्न केला. स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजांवर त्यांनी काम केले आहे. “शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळालाच पाहिजे,” हा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
Indian teacher Rouble Nagi has won the Global Teacher Prize 2026, receiving the one million dollar award at the World Government Summit in Dubai. The award, presented by GEMS Education in its tenth edition, was handed over by Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin… pic.twitter.com/VxvOaL6wGI — All India Radio News (@airnewsalerts) February 6, 2026
वर्की फाउंडेशन (Varkey Foundation) आणि युनेस्को (UNESCO) यांच्या सहकार्याने दिला जाणारा हा जगातील शिक्षकांसाठीचा सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो. याला ‘शिक्षकांसाठीचे नोबेल’ असेही संबोधले जाते. १३९ देशांमधून आलेल्या ५,००० अर्जांमधून रुबल नागी यांची निवड होणे, ही भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. शिक्षकी पेशाचे महत्त्व जगाला पटवून देणे आणि शिक्षकांना प्रेरणा देणे हा या पुरस्काराचा मुख्य उद्देश आहे.
रुबल नागी यांचा हा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटायला लावणारा आहे. “भारतातील प्रत्येक मूल शाळेत असावे, हेच माझे अंतिम स्वप्न आहे,” असे सांगताना रुबल यांचा आत्मविश्वास वाखाणण्याजोगा होता. ८ कोटी रुपयांची ही मोठी रक्कम आता भारतातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि अधिकाधिक मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
Ans: रुबल नागी या एक भारतीय कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी 'मिसाल इंडिया' उपक्रमाद्वारे झोपडपट्टीतील मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठे काम केले आहे.
Ans: त्यांना 'ग्लोबल टीचर प्राइज' मिळाला असून त्याची रक्कम १० लाख अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ८.३ कोटी रुपये) आहे.
Ans: हा एक स्वयं-मदत कार्यक्रम आहे जो भारतातील झोपडपट्ट्यांमधील मुलांना कला-आधारित शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि जीवन कौशल्ये प्रदान करतो.