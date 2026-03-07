Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Middle East War : मध्यपूर्वेत हाहा:कार! पाकिस्तानची उडाली झोप; मुनीरने सौदीसोबत आखला ‘महाभयंकर प्लॅन’

Pakistan Saudi Plan amid Iran War : सध्या मध्यपूर्वेत युद्धाचा मोठा भडका उडाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये एक महत्वपूर्ण बैठक झाली आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:02 AM
Asim Munir Meet Suadi Defense Minister Khalid Bin Salman amid US Iran Middle East War

Middle East War : मध्यपूर्वेत हाहाकार! पाकिस्तानची उडाली झोप; मुनीरने सौदीसोबत आखला 'महाभयंकर प्लॅन' (फोटो सौजन्य: एक्स/@kbsalsaud)

  • असीम मुनीरने घेतली सौदीच्या क्राऊन प्रिन्सची भेट
  • इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे आखाती प्रदेशांमध्ये अस्थिरता
  • सौदी-अरेबिया पाकिस्तानमध्ये संरक्षण करारवर मोठा प्लॅन
Saudi-Pakistan Defense Agreement : इस्लामाबद/रियाध : मध्यपूर्वेत अमेरिका (America) आणि इराणमधील तणावाने भंयकर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला त्यांच्यावर हल्ल्याची भितीही निर्माण झाली आहे. यामुळे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांनी सौदी अरेबियाचे संरक्षण मंत्री खालिद बिन सलमान यांची भेट घेतली होती.

Iran-US War: चहूबाजूंनी घेरलं! युद्धासाठी ट्रम्प यांची तिसरी सामर्थ्यशाली युद्धनौका सज्ज; USS George Bush इराणच्या दिशेने रवाना

नेमकी काय चर्चा झाली?

या भेटीमुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षा व संरक्षण सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घेण्यात आली असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी प्रादशिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली आहे.

इराणकडून सध्या आखाती देशांवर हल्ले होत आहेत. ज्यामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे.  यावर चिंता व्यक्त करत प्रिन्स खालिद यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये रणनीतिक संरक्षण कराराअंतर्गत आवश्यक पावले उचलण्यावर चर्चा झाली. अशा प्रकारच्या घटना प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरतेला धोका निर्माण करतात.

यापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ(Shehbaz Sharif) यांनी सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) सरकारशी उर्जा पुरवठ्यावरही चर्चा केली होती. सध्या पाकिस्तानमध्ये मध्यपूर्वेतील तणावामुळे आणि होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने तेलाचा पुरवठा अपुरा पडत आहे. यामुळे सौदी अरेबिया पाकिस्तानला अखंड तेल पुरवठा सुरु ठेवणार आहे.

काय आहे सौदी-पाकिस्तान संरक्षण करार?

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान (Pakistan) यांच्यात 2025 सप्टेंबरमध्ये रणनीतिक परस्पर संरक्षण करार करण्यात आला होता. या करारानुसार एका देशावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. त्यामुळे या भेटीत दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला.

अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम

अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरु केली होती. तेव्हापासून मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराणने आखाती देशांमध्ये अमेरिकन लष्करी तळे आणि दूतावासांवर हल्ले केले आहेत. तसेच अनेक इस्रायली तळांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहेत. विशेष करुन इराणने होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केली असल्याने जागतिक तेल बाजारावर मोठा परिणाम होत आहे. यामुळे जगातिक अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे.

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीरने सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांची का घेतली भेट?

    Ans: मध्यपूर्वेत अमेरिका-इराणमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली आहे.

  • Que: इराणने कोणत्या आखाती भागांवर हल्ला केला आहे?

    Ans: इराणने सौदी अरेबिया, युएई यांसारख्या आखाती देशांवर उर्जा वाहूतक मार्ग आणि लष्करी मालमत्तेवर हल्ले केले आहेत. विशेष करुन मध्यपूर्वेतील अमेरिकन दूतावास आणि लष्करी तळांनाच घेरण्यात आले आहे.

  • Que: सौदी-पाकिस्तान संरक्षण करार काय आहे?

    Ans: या करारांतर्गत दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही देशांवर हल्ला मानला जाईल. तसेच दोन्ही देशांत एकमेकांना मदत करतील.

