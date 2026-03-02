Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली 

US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख
हा इराणचा अंडरग्राउंड बंकरचा व्हिडिओ असून यामध्ये शेकडो ड्रोन्स, मिसाईल्स, आणि अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स यांचा मोठा साठा आहे. तसेच हे अंडग्राउंड बंकर डोंगर पोखरुन तयार करण्यात आलेले आहे. मीलोलंब बोगद्यांमध्ये हजारो अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांचा साठा आहे.
इराणे जारी केलेल्या या व्हिडिओत अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर आणि शेरडो आत्मघातकी ड्रोन्स असून हे अमेरिकेच्या बंकर बस्चर क्षेपणास्त्रांना उत्तर मानले जात आहे. या बंकरमध्ये लांब पल्ल्याचे शाहेद क्षेपणास्त्र देखील आहे. तसेच इराणता राष्ट्रध्वज आणि सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचे फोटो लावलेले आहेत. यामुळे सैनिकांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते हा व्हिडिओ इराणचे केवळ शक्तिप्रदर्शन नसून अमेरिका आणि इस्रायलला दिलेली थेट चेतावणी आहे. इरावर कितीही भीषण हल्ला झाला तरी त्याचे प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता त्यांच्या आहे हे यातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न इराणने केला आहे. सध्या अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या गुप्त तळांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याच वेळी इराणने अमेरिकेचे सर्वात ताकदवर अत्याधुनिक लढाऊ विमान F-15 पाडल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकन हवाई दलाचे अत्यंत शक्तिशाली मानले जाणारे F-15 ईगल लढाऊ विमान कुवेतच्या भूमीवर कोसळले आहे. या अपघाताचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सध्या या सर्व घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली असून इराणने जारी केलेल्या अंडरग्राउंड बंकरचा व्हिडिओने खळबळ माजवली आहे. या व्हिडिओमुळ जग हादरले आहे.
Iran’s Fars News Agency showcases underground drone arsenal. Look Out! #IranWar pic.twitter.com/9GesFTO6ZN — Reporterfy Media (@ReporterfyMedia) March 2, 2026
Khamenei Assassination: दूतावासाला घेराव, गाड्यांची जाळपोळ! पाकिस्तानातील अमेरिका विरोधी उद्रेकाने जग हादरलं; 35 जणांचा मृत्यू
Ans: इराणने आपल्या लष्करी क्षमतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि संभाव्य शत्रूंना इशारा देण्यासाठी अंडरग्राउंड बंकरचा व्हिडिओ जारी केला आहे.
Ans: इराणच्या अंडरग्राउंड बंकरमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रोन्स, आधुनिक रॉकेट लॉन्चर आणि आणखी खतरनाक शस्त्रसाठा आहे.
Ans: तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलला इराणने अंडरग्राउंड बंकरचा व्हिडिओ जारी करुन खुले आव्हान दिले आहे. इराणने संकेत दिले आहेत की, जोरदार युद्धास सुरुवात झाल्यास ते पलटवार करण्यास सक्षम आहेत.
Ans: इस्रायलने इराणवर २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी हल्ला केला होता.
Ans: इराणची राजधानी तेहरानसह, इस्फहान, कोम, करज, केरमनशाह आणि शिराज यांसारख्या प्रमुख शहरांवर इस्रायलने हल्ला केला होता.