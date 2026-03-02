US-Iran War: ‘आम्हीच पाडलं, हिंमत असेल तर रोखा!’ इराणच्या इशाऱ्याने खळबळ; कुवेतमध्ये अमेरिकन F-15 फायटर जेटची राख

US F-15 Eagle crash Kuwait news : मध्यपूर्वेतील आकाश सध्या लढाऊ विमानांच्या गर्जनेने आणि क्षेपणास्त्रांच्या धुराने काळवंडले आहे. आज सोमवारी सकाळी कुवेतमध्ये एक मोठी लष्करी दुर्घटना घडली. अमेरिकन हवाई दलाचे अत्यंत शक्तिशाली मानले जाणारे F-15 ईगल (US F-15 Eagle crash Kuwait) लढाऊ विमान कुवेतच्या भूमीवर कोसळले. या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला असून, आकाशातून आगीचा गोळा जमिनीकडे झेपावताना पाहून स्थानिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना केवळ अपघात आहे की घातपात, यावर आता जागतिक चर्चा सुरू झाली आहे.
विमान वेगाने जमिनीकडे कोसळत असताना, वैमानिकाने कमालीचे प्रसंगावधान राखले. विमान पूर्णपणे नियंत्रणबाह्य झाल्याचे लक्षात येताच वैमानिकाने ‘इजेक्ट’ बटन दाबले आणि पॅराशूटच्या साहाय्याने विमानातून बाहेर उडी मारली. आकाशात तरंगणाऱ्या पॅराशूटचे व्हिडिओ समोर आले असून, वैमानिक सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जमिनीवर उतरल्यानंतर स्थानिक कुवेती नागरिकांनी शत्रू-मित्र असा कोणताही विचार न करता जखमी वैमानिकाला तात्काळ मदत केली. त्याला सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी स्वतःच्या वाहनांची व्यवस्था करून माणुसकीचे दर्शन घडवले.
Another angle of the US fighter jet crashing pic.twitter.com/Jtpeeq21xf — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026
या घटनेला तांत्रिक बिघाड मानले जात असतानाच इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने (IRNA) एक स्फोटक दावा केला आहे. इराणच्या मते, हे अमेरिकन विमान तांत्रिक बिघाडामुळे नाही, तर एका विशेष ऑपरेशन अंतर्गत पाडण्यात आले आहे. इराणने म्हटले आहे की, “सोमवारी सकाळी कुवेतवरून उड्डाण करणारे ईगल विमान आमच्या पूर्वनियोजित हल्ल्याचे लक्ष्य ठरले.” जरी अमेरिका आणि कुवेती सरकारने या दाव्याला अधिकृत दुजोरा दिला नसला, तरी या विधानामुळे आखाती देशांमधील लष्करी तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
BREAKING: The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive. He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
विमान कोसळल्यानंतर काही वेळातच कुवेतमधील अमेरिकन दूतावासाच्या परिसरातून दाट काळा धूर निघताना दिसला. यामुळे परिसरात मोठी घबराट पसरली. प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार, दूतावासाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी तात्काळ हालचाली सुरू केल्या असून तेथील कर्मचाऱ्यांना आणि अमेरिकन नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना दूतावासाच्या परिसराकडे न जाण्याचे आणि शक्यतो घरातच राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आकाशात घिरट्या घालणारी हेलिकॉप्टर्स आणि सायरनच्या आवाजाने कुवेत शहर हादरून गेले आहे.
कुवेतमधील या घटनेचा संबंध थेट इराण-इस्रायल युद्धाशी जोडला जात आहे. सोमवारी दुबईमध्येही काही स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याच्या बातम्या आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेश असुरक्षित झाला आहे. इराणने ‘ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस ४’ अंतर्गत आपले हल्ले तीव्र केले असताना अमेरिकन विमानाचा असा अपघात होणे, हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचे सूचक आहे. आता या अपघाताच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: अपघातात कोसळलेले विमान अमेरिकन हवाई दलाचे शक्तिशाली F-15 ईगल (F-15 Eagle) हे लढाऊ विमान होते.
Ans: वैमानिकाने वेळेत पॅराशूटच्या साहाय्याने विमानातून उडी मारल्याने त्याचे प्राण वाचले असून स्थानिक नागरिकांनी त्याला मदत केली आहे.
Ans: इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने असा दावा केला आहे की त्यांनी एका पूर्वनियोजित हल्ल्यात हे अमेरिकन विमान पाडले आहे.