‘चुना लगा दिया…’ म्हणत चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी; TOXIC चे पहिले गाणं ‘तबाही’ रिलीजआधीच ट्रोल

अलिकडेच, "टॉक्सिक" च्या पहिल्या गाण्याचे, "तबाही" चे पोस्टर प्रदर्शित झाले. यशसोबतच्या तिच्या अद्भुत केमिस्ट्रीची आतुरतेने वाट पाहत होते, परंतु गाणे रिलीज झाल्यानंतर, तेच चाहते आता फसवल्यासारखे वाटत आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

कन्नड सुपरस्टार यश सध्या त्याच्या आगामी “टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून चाहत्यांच्या मनात धडधड सुरू आहे. अलिकडेच, “टॉक्सिक” च्या पहिल्या गाण्याचे, “तबाही” चे पोस्टर प्रदर्शित झालेलोक कियाराच्या ग्लॅमरस अभिनयाची आणि यशसोबतच्या तिच्या अद्भुत केमिस्ट्रीची आतुरतेने वाट पाहत होते, परंतु गाणे रिलीज झाल्यानंतर, तेच चाहते आता फसवल्यासारखे वाटत आहेत.

या गाण्यात यश आणि कियारा अडवाणी एकटेच समुद्रकिनाऱ्यावर पोज देत आहेत, एकमेकांमध्ये हरवून गेले आहेत. या जोडीच्या तीव्र लूकमुळे चाहत्यांची मने धडधडत आहेत. लोक यश आणि कियाराच्या केमिस्ट्रीवर कमेंट करत आहेत. पण निर्मात्यांनी फक्त ऑडिओ रिलीज करून त्यांच्या चाहत्यांना निराश केले आहे.

गाण्याच्या रिलीजची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांनी आता युट्यूब कमेंट सेक्शनमध्ये आपला राग व्यक्त केला आहे. एकाने म्हटले आहे की, “निर्मात्यांनी ऑडिओ अपलोड करून आमची फसवणूक केली आहे.” दुसऱ्याने म्हटले आहे की, “हा २०२६ चा एक मोठा घोटाळा आहे.” दुसऱ्याने विचारले, “लाला, व्हिडिओ कुठे आहे?”

यशचा “टॉक्सिक” हा चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. गाण्याच्या रिलीजपूर्वी, निर्मात्यांनी “तबाही” चा पहिला लूक रिलीज केला, ज्यामध्ये दोन्ही कलाकार समुद्रकिनाऱ्यावर एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत. चित्रपटातील कियारा अडवाणीच्या भूमिकेचे नाव नादिया आहे.

Bigg Boss Marathi 6: हाय-बीट डान्ससह संकेत पाठकची बिग बॉसच्या घरात दमदार एन्ट्री, वाइल्डकार्ड एन्ट्रीनंतर घरातील समीकरणे बदलणार?

या गाण्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ते विशाल मिश्रा यांनी गायले आहे. संगीत रवी बसरूर, विशाल मिश्रा आणि तनिष्क बागची यांनी दिले आहे. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित “टॉक्सिक” हा एक गँगस्टर अॅक्शन ड्रामा चित्रपट आहे. ही कथा १९४० ते १९७० च्या दशकातील गोव्यात घडते. या चित्रपटात यश आणि कियारा यांच्यासोबत नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्यासारख्या दमदार कलाकारांचा समावेश आहे.

Sudhakar Shrotri : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन

या चित्रपटाची पटकथा यश आणि गीतू मोहनदास यांनी सहलेखन केली आहे. चित्रपट निर्माते कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असल्याचे वृत्त आहे. ते हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि मल्याळम भाषेत डब केलेल्या आवृत्त्यांमध्ये देखील हा चित्रपट प्रदर्शित करतील. हा चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होत आहे, त्याच दिवशी रणवीर सिंग आणि आदित्य धर यांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट “धुरंधर: द रिव्हेंज” प्रदर्शित होत आहे.

Mar 02, 2026 | 03:00 PM
