इराणमध्ये नरसंहार! खामेनेईंच्या आदेशानंतर सुरक्षा दलांचा आंदोलकांवर भीषण गोळीबार, हजोरांच्या अंत?

Iran Protest : इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाने तीव्र रुप घेतले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनींच्या आदेशानंतर सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला आहे. ज्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला असून तेहरान प्रचंड पेटला आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 12:00 PM
Iran Protest

  • इराणमध्ये आंदलोनाने घेतला पेट
  • सुरक्षा दलांकडून बळाचा वापर
  • आंदोलकर्त्यांवरील गोळीबार हजारोंचा मृत्यू?
Iran Protest News in Marathi : तेहरान : इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाने तीव्र पेट घेतला आहे. या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या आंदोलनात खामेनेई सरकारने सुरक्षा दलांना गोळीबाराचा आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या या आदेशानंतर भीषण गोळीबारा झाला असून यामध्ये २ हजार लोकांचा बळी गेल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. या गोळीबाराचा भयावह व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.

VIDEO VIRAL : Iranमध्ये महिला शक्तीचा उग्र उद्रेक; हिजाबनंतर आता सिगारेट बनली क्रांतीचे शस्त्र, ‘त्या’ फोटोने उडाली जगभरात खळबळ

गेल्या ४८ तासांत सुरक्षा दलांकडून आंदोलकांवर भीषण गोळीबार झाला आहे. यामुळे राजधानी तेहरानसह देशातील अनेक शहरांमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. संपूर्ण देशात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईंनी  आंदोलकांना चिरडण्यासाठी आक्रमक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सुरक्षा दलांनी निदर्शनकर्त्यांवर थेट गोळीबारा केल्याचा आरोप केला जात आहे.  या गोळीबारानंतर रस्त्यांवर मृतदेह पडलेले दिसत आहेत. तसेच रुग्णालयातांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृतहेद आणले जात आहेत. परंतु ते मृतहेद ठेवण्यास जागा नसल्याचे व्हिडिओंमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून हे आंदोलन सुरु आहे. देशभरात इंटरनेट सुविधा ठप्प झाल्या आहेत. यामुळे या घटनांची सध्या अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तांनुसार आणि मानवाधिका संघटनांच्या माहितीनुसार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. इराणच्या, तेहरान, कराड, फर्दिस, रश्त, इलाम आणि करमानशाह यांसारख्या शहरांमध्ये तीव्र हिंसाचार सुरु आहे. आंदोलांवर दडपशाहीचा प्रयत्न केला जात असल्याचे वृत्त मिळाले आहे.

बाह्य शक्तींचा हात 

दरम्यान इराणच्या खामेनेई सराकने या आंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांनी कोणत्या त्याच्या देशात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा तोडफोड, अस्थिरता निर्माण करणे सहन केले जाणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे. परंतु मीडिया रिपोर्टनुसार, इराणमधील वाढत्या महागाईमुळे हे आंदोलन पेटले आहे. या आंदोलनात लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे निषेध केला आहे. काहींनी खानेईंच्या फोटोला आग लावून सिगारेट पेटवली आहे. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Iran Protests: ‘ट्रम्पला पण मादुरोसारखे उचलू…’ इराण अमेरिका एकमेकांना भिडले; 24 तासांत इराणवर हल्ल्याची दाट शक्यता

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये का सुरु आहेत निदर्शने?

    Ans: इराणमध्ये वाढती महागाई, आर्थिक संकेट आणि खामेनेई राडवटीविरोधात असंतोषामुळे तीव्र आंदोलने सुरु आहेत.

  • Que: इराणमधील आंदोलनाबाबत खामेनी यांनी काय आदेश दिले आहेत?

    Ans: मीडिया रिपोर्टनुसार, खामेनेईंनी सुरक्षा दलांना निदर्शनकर्त्यांना चिरडण्यासाठी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

  • Que: इराणमधील आंदोलनात किती जीवीतहानी झाली आहे?

    Ans: इराणमदील आंदोलनात २००० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 10:02 AM

