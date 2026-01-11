Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

व्हेनेझुएलानंतर इराणमध्ये सत्तापालट? डोनाल्ड ट्रम्पकडून तेहरानमध्ये लष्करी कारवाईचे संकेत

Iran Protest : इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन सुरु आहे. यामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून इराणवर लष्करी कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत. आंदोलनात हिंसाचार झाल्यास कारवाई होणार आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 12:50 PM
Trump Military Action in Iran

व्हेनेझुएलानंतर इराणमध्ये सत्तापालट? डोनाल्ड ट्रम्पकडून तेहरानमध्ये लष्करी कारवाईचे संकेत

  • इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र
  • अमेरिकेची इराणमधील आंदोलनावर नजर
  • आंदोलनात हिंसाचार झाल्यास ट्रम्प करणार इराणवर कारवाई
Trump Military Action in Iran : वॉश्गिटंन/ तेहरान : इराणमध्ये दिवसेंदिवस सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र होत चालेल आहे. इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराणच्या सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला असून आतापर्यंत २००० लोकांच्या मृत्यूचा दावा केला आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून गंभीर संकेत मिळाले आहेत. अमेरिका इराणमध्ये वाढत्या आंदोलनामद्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. अलीकडे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंदोलनात निरापराध लोकांचा बळी गेल्यास इराणमध्ये लष्करी कारवाईचे संकेत दिले होते. यामुळे सध्याच्या इराणमधील हिंसक घडोमोडींचे वृत्त पाहता अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचे संकेत अधिक गडद झाले आहेत.

इराणमध्ये नरसंहार! खामेनेईंच्या आदेशानंतर सुरक्षा दलांचा आंदोलकांवर भीषण गोळीबार, हजोरांच्या अंत?

इराणमध्ये का सुरु आहे आंदोलन? 

इराणमध्ये सध्या वाढते आर्थिक संकट, महागाई, बेरोजगारी यामुळे जनतेमध्ये खामेनी सरकारविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. डिसेंबर २०२५ च्या अखेपासून इराणी नागरिक रस्त्यांवर उतरले असून खामेनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आहेत. सुरुवातील यामध्ये केवळ आर्थिक संकट आणि वाढत्या महागाईबाबत घोषणा दिल्या जात होत्या. पकंतप यानंतर इस्लामी सत्तेविरोधात आंदोलन पेटले. तरुण, विद्यार्थी, कामगार, सामान्य नागरिक रस्तांवर उतरले असून सराकविरोधी घोषणांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.

ट्रम्प यांना देण्यात आली इराणमधील परिस्थितीचे माहिती

याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका सध्या इराणमधील संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या आंदोलना हिंसाचार वाढत चालला आहे. यामुळे ट्रम्प यांना इराणमध्ये कारवाईच्या पर्यायांची थोडक्यात माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इकाणच्या लष्करी तळांचा, सरकारच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि रचनेचा लक्ष्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु अद्याप ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ल्याचा कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

इराणमध्ये इंटरनेट सेवा बंद 

८ जानेवारी २०२६ पासून इराणमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे इराणमधील परिस्थितीबाबत स्पष्ट माहिती अद्यापर समोर आलेली नाही. परंतु मीडियामध्ये परंतु आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तांनुसार आणि मानवाधिकार संघटनांच्या माहितीनुसार, खामेनी सरकारने आंदोलन चिरडण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे सुरक्षा दलांनी निदर्शनकर्त्यांवर गोळीबार केला आहे. या भीषण गोळीबारात हजारो जखमी झाले असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान इराणच्या सरकारने या आंदोलनासाठी बाह्य शक्ती जबाबादर असल्याचा आरोप केला आहे. परंतु अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टता आलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून इराणमध्ये हल्ल्याचे संकेत मिळाले आहे.

अमेरिकेच्या निशाण्यावर आता इराण? सत्तापालट टाळण्यासाठी खामेनेईंनी उचलले मोठे पाऊल

