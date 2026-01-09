Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Iran Civil War : खामेनेईंच्या सत्तेला सुरुंग! 45 जणांचा बळी आणि 2200 अटकेनंतर इराणमध्ये रक्ताचा सडा; ट्रम्पला ठरवले जबाबदार

Iran Anti-Khamenei Protests : इराणमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने तीव्र झाली आहेत. सरकारने देशभर इंटरनेट बंद केले आहे, तर ट्रम्प यांनी दडपशाही वाढल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 04:40 PM
iran protests january 2026 khamenei warning internet shutdown flight cancellation trump

इराणमधील निदर्शनांमध्ये खामेनींचे पहिले विधान, म्हणाले - '...आपल्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • खामेनींचा गंभीर इशारा
  • इराण ‘ब्लॅकआउट’ मोडवर 
  • ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप

Iran anti-government protests January 2026 : इराणमध्ये (Iran) गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेला सत्ताविरोधी उठाव आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या महागाईमुळे चिडलेल्या जनतेने रस्ते व्यापले असतानाच, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी आज राष्ट्राला संबोधित केले. खामेनी यांचे हे विधान अत्यंत कडक असून, त्यांनी आंदोलकांना थेट इशारा दिला आहे. “जे लोक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना खूश करण्यासाठी देशाची मालमत्ता उद्ध्वस्त करत आहेत, त्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असे खामेनी यांनी स्पष्ट केले आहे.

इंटरनेट बंद, विमान उड्डाणे रद्द; इराण जगापासून तुटला!

इराणमधील हिंसाचार वाढल्याने सरकारने संपूर्ण देशात ‘डिजिटल ब्लॅकआउट’ लागू केला आहे. नेटब्लॉक्सच्या अहवालानुसार, इराणमधील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ५% पर्यंत खाली आली आहे. या तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर झाला आहे. दुबई, इस्तंबूल आणि अगदी मुंबईहून इराणला जाणारी डझनभर विमाने ९ जानेवारी रोजी रद्द करण्यात आली. ‘फ्लाई दुबई’ आणि ‘टर्किश एअरलाईन्स’ने तेहरान, शिराझ आणि मशहदसाठीची आपली उड्डाणे तूर्तास स्थगित केली आहेत. यामुळे हजारो प्रवासी अडकून पडले असून इराणमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, हे जगाला समजणे कठीण झाले आहे.

Russia-Ukraine War: 'आम्ही इशारा दिला होता!' रशियाने युक्रेनवर डागलं ताशी 13,000 किमी वेगाचं क्षेपणास्त्र; युरोप युद्धाच्या छायेत

खामेनींचा ट्रम्प यांच्यावर हल्लाबोल

आपल्या भाषणात खामेनी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले, “शत्रूला वाटते की काही भाडोत्री एजंट्सच्या मदतीने ते इराणला झुकवू शकतील. इराण कधीही परकीय दबावापुढे झुकणार नाही. आमचे तरुण आणि सैन्य कोणत्याही साम्राज्यवादी शक्तीला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम आहे.” खामेनी यांनी आंदोलकांना आवाहन केले की, त्यांनी परकीय देशांच्या जाळ्यात अडकू नये, अन्यथा क्रांती रक्षक दल (IRGC) कठोर कारवाई करेल.

ट्रम्प यांची ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका

दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या या दडपशाहीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, “इराणी लोक अतिशय धाडसी आहेत आणि ते स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. जर या दंगलखोर सरकारने निष्पाप आंदोलकांना मारणे सुरू केले, तर आम्ही शांत बसणार नाही.” विशेष म्हणजे, इराणचे माजी युवराज रझा पहलवी यांना भेटण्याबाबत विचारले असता ट्रम्प यांनी सध्या नकार दिला आहे. “मला वाटते की यावेळी आपण लोकांनी कोणाला निवडावे हे ठरवू द्यावे. कोण नेता म्हणून पुढे येतोय हे आपण पाहू,” असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.

Trump Greenland Strategy: अंतराळातून हल्ला झाल्यास 'ग्रीनलँड' बनेल ढाल; 75 वर्षांपासून अमेरिकन सैन्य गोठले बर्फात, वाचा सविस्तर

युरोप आणि तुर्कीचा संयमाचा सल्ला

इराणमधील ढासळत्या परिस्थितीमुळे फ्रान्स आणि युरोपीय महासंघाने इराणला जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, सीमेवर रशिया आणि तुर्कीच्या हालचाली वाढल्याने हे प्रकरण प्रादेशिक युद्धाकडे तर जात नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इराणमध्ये आतापर्यंत ४५ हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा मानवाधिकार संघटनांनी केला असून २२०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये इंटरनेट का बंद करण्यात आले आहे?

    Ans: आंदोलकांना एकमेकांशी संपर्क साधता येऊ नये आणि सुरक्षा दलांच्या कारवाईचे व्हिडिओ जगासमोर जाऊ नयेत, यासाठी इराण सरकारने देशभर इंटरनेट बंद केले आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रझा पहलवी यांना भेटण्यास का नकार दिला?

    Ans: ट्रम्प यांनी सांगितले की, अध्यक्ष म्हणून यावेळी एखाद्या विशिष्ट नेत्याला पाठिंबा देणे योग्य ठरणार नाही. इराणच्या जनतेला त्यांचा नेता स्वतः निवडू द्यावे, ही त्यांची भूमिका आहे.

  • Que: विमान उड्डाणे रद्द होण्याचे मुख्य कारण काय?

    Ans: इराणमधील सुरक्षा तणाव आणि विमानतळांवरील कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांमुळे तुर्की, दुबई आणि इतर देशांनी खबरदारी म्हणून आपली उड्डाणे रद्द केली आहेत.

Published On: Jan 09, 2026 | 04:40 PM

