Iran Civil War: इराणमध्ये मध्यरात्रीच्या नरसंहाराचा थरार, सरकारी टीव्ही स्टेशन पेटवले; 45 आंदोलकांचा मृत्यू

Tehran Protest Violence : इराणमध्ये निदर्शने वाढत गेली, निदर्शकांनी इस्फहानमधील प्रसारण इमारत जाळली आणि तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात आग लावली. इंटरनेट बंद आहे आणि आठ मुलांसह ४५ लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 10:49 AM
इराणमध्ये मध्यरात्री दंगल: प्रसारण इमारतीला आग, तेहरानमधील रस्त्यांवर जाळपोळ आणि हिंसाचार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  इराणच्या इस्फहानमधील मुख्य सरकारी प्रसारण इमारत (IRIB) आंदोलकांनी पेटवून दिली असून, अनेक शहरांतील सरकारी कार्यालये आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहेत.
  •  गेल्या दोन आठवड्यांत ८ मुलांसह किमान ४५ आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून, सुरक्षा दलांनी २,२७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे.
  •  परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इराण सरकारने संपूर्ण देशात इंटरनेट आणि आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन सेवा बंद केली असून, देशात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Iran protests January 2026 news : गेल्या काही दिवसांपासून इराणमध्ये (Iran) धगधगत असलेल्या असंतोषाने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. गुरुवारी मध्यरात्री इराणची राजधानी तेहरानसह इस्फहान, मशाद आणि शिराज यांसारख्या ५० हून अधिक प्रमुख शहरांमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार झाला. ढासळलेली अर्थव्यवस्था, कोसळलेला ‘रियाल’ आणि राजकीय दडपशाही यामुळे संतापलेले नागरिक आता रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी थेट सरकारी सत्तेच्या चिन्हांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

प्रसारण केंद्राची राख आणि सरकारी कार्यालयांवर हल्ले

इराणच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या इस्फहान शहरात निदर्शकांनी ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण ब्रॉडकास्टिंग’ (IRIB) या सरकारी मीडिया संस्थेच्या इमारतीला आग लावली. सरकारी यंत्रणेचा आवाज दाबण्यासाठी केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला मानला जात आहे. तेहरानच्या मध्यभागी असलेल्या सादी स्ट्रीटवर आंदोलकांनी शेकडो वाहने आणि मोटारसायकली पेटवून दिल्या. आगीच्या ज्वाळा आणि धुराच्या लोटांनी संपूर्ण शहराला वेढले असून, सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर थेट गोळीबार केल्याचेही वृत्त समोर येत आहे.

‘सिंह आणि सूर्य’ ध्वजाचे पुनरागमन

या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे निदर्शकांनी १९७९ च्या क्रांतीपूर्वीचा इराणचा जुना ‘सिंह आणि सूर्य’ (Lion and Sun) असलेला ध्वज हाती घेतला आहे. तेहरानमधील एका प्रसिद्ध पुतळ्यावर हा ध्वज फडकवण्यात आला, जे विद्यमान राजवटीला दिलेले उघड आव्हान मानले जाते. निर्वासित युवराज रेजा पहलवी यांच्या आवाहनानंतर सुरू झालेल्या या आंदोलनात “शाह चिरंजीव” (Javid Shah) अशा घोषणा दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे अयातुल्ला खामेनेई यांचे सरकार हादरले आहे.

डिजिटल ब्लॅकआउट आणि मानवी हानी

इराणमधील वाढत्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी सरकारने गुरुवारी रात्रीपासून संपूर्ण देशात इंटरनेट आणि टेलिफोन सेवा ठप्प केली आहे. नेटब्लॉक्स (NetBlocks) या संस्थेनुसार, इराणमध्ये सध्या ‘नॅशनल इंटरनेट ब्लॅकआउट’ आहे. मानवाधिकार संस्थांच्या अहवालानुसार, या संघर्षात आतापर्यंत ४५ लोकांचा बळी गेला आहे, ज्यात निरागस मुलांचाही समावेश आहे. सुरक्षा दलांनी क्रूरतेची सीमा ओलांडली असून, ७ सुरक्षा कर्मचारीही मारले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

अर्थव्यवस्था कोलमडली, जनता खवळली

इराणचे चलन ‘रियाल’ आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर (१.४ दशलक्ष प्रति डॉलर) पोहोचले आहे. महागाई ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सामान्य नागरिकांना दोन वेळचे अन्न मिळणे कठीण झाले आहे. “आम्हाला स्वातंत्र्य हवे आहे, भाकरी हवी आहे,” अशा घोषणांनी इराणचे रस्ते दुमदुमले आहेत. सध्या इराणच्या ३१ प्रांतांमधील १४० पेक्षा जास्त शहरे या आंदोलनाच्या विळख्यात असून, हे संकट १९७९ च्या क्रांतीनंतरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमधील निदर्शनांचे मुख्य कारण काय आहे?

    Ans: मुख्य कारण म्हणजे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, रियाल या चलनाची घसरण, ५०% हून अधिक महागाई आणि विद्यमान इस्लामिक राजवटीविरुद्ध असलेला राजकीय असंतोष.

  • Que: 'सिंह आणि सूर्य' ध्वजाचा अर्थ काय आहे?

    Ans: हा इराणचा १९७९ पूर्वीचा ऐतिहासिक ध्वज आहे. निदर्शक हा ध्वज वापरून सध्याच्या राजवटीचा निषेध आणि जुन्या राजेशाहीच्या परत येण्याची मागणी करत आहेत.

  • Que: इंटरनेट बंद करण्याचा परिणाम काय झाला आहे?

    Ans: सरकारने माहितीचा ओघ रोखण्यासाठी इंटरनेट बंद केले आहे, जेणेकरून आंदोलकांचे संघटन होऊ नये आणि सुरक्षा दलांच्या अत्याचाराचे व्हिडिओ जगासमोर येऊ नयेत.

Published On: Jan 09, 2026 | 10:49 AM

