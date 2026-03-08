Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics : वर्धापनदिनी मनसे पक्ष रायगडावरुन फुंकणार रणशिंग; राज ठाकरेंची सोशल मीडिया पोस्टमधून खास रणनीती

Political News : मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उद्या (दि.09) मनसे पक्षाचा वर्धापन दिन आहे. यानिमित्ताने पक्षासाठी सभासद नोंदणी केली जाणार आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 04:24 PM
मनसे वर्धापन दिनानिमित्त सभासद नोंदणी राज ठाकरे यांची सोशल मीडिया पोस्ट करुन माहिती दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • मनसे पक्षाचा वर्धापन दिन
  • राज ठाकरे यांची खास सोशल मीडिया पोस्ट
  • राज ठाकरे करणार सभासद नोंदणीला सुरुवात
Raj Thackeray Post : मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाला मोठा धक्का बसला. ठाकरे बंधूंसोबत युती करुन देखील मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवता आलेली नाही. यानंतर आता पक्षाला नवीन उभारी देण्यासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उद्या (दि.09) मनसे (MNS Politics) पक्षाचा वर्धापन दिन आहे. यानिमित्ताने पक्षासाठी सभासद नोंदणी केली जाणार आहे. याची सुरुवात स्वतः राज ठाकरे (Raj Thackeray) करणार असून यासाठी ते रायगडावर दाखल होणार आहेत.

 

राज ठाकरे यांनी सोशल मिडिया पोस्ट करुन याबाबत माहिती दिली आहे. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी एक्स या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी पक्षाची आगामी रणनीती ठरवण्यासाठी सदस्य नोंदणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज ठाकरे यांनी लिहिले आहे की, “आपल्या पक्षाचा उद्या, ९ मार्च २०२६ ला २० वा वर्धापनदिन. मराठी माणूस आणि मराठी भाषा यांच्यासाठी आक्रमकपणे लढणाऱ्या पक्षाचा आणि एका विचाराचा हा वर्धापनदिन. या निमित्ताने पक्षाची सदस्य नोंदणी १० मार्च २०२६ पासून सुरु होत आहे. उद्या ९ मार्च ला मी सकाळी रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून माझ्यापासून सदस्य नोंदणीची सुरुवात करत आहे. या रायगडाने महाराजांचं वास्तव्य अनुभवलंच पण ‘शिवराज्याभिषेकाचा’ साक्षीदार देखील हा किल्लाच. अशा पावन ठिकाणी जाऊन आपण आपली सदस्य नोंदणी सुरु करत आहोत,” अशी माहिती राज ठाकरेंनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ अन् व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा: CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया

पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, “आपली सदस्य नोंदणी ही महाराष्ट्र सैनिकांपुरतीच मर्यादित नाही हे मुळात लक्षात घ्या. तुम्ही सदस्य नोंदणी कराच, पण ज्यांना ज्यांना महाराष्ट्राला आकार द्यायचा आहे, ज्यांना ज्यांना सद्य परिस्थितीबद्दल राग आहे अशा सगळ्यांना आपल्याला, आपल्या नवनिर्माणाच्या ध्यासासोबत जोडून घ्यायचं आहे. तुमच्यासकट जे जे नव्याने आपल्यासोबत जोडले जाणार आहेत, ते आपण सगळे महाराष्ट्राचे पाईक आहोत याचं भान तुम्हीही ठेवा आणि लोकांना पण द्या.”


“सदस्य नोंदणी डिजिटल स्वरूपात पण करणार आहोत ज्याचा तपशील तुम्हाला १० मार्चला कळलेच, फक्त पक्षाच्या शाखांच्या बाहेर स्टॉल्स लावून चालणार नाही तर सर्व वर्दळीच्या ठिकाणी माझे महाराष्ट्र सैनिक दिसले पाहिजेत , उदा . मार्केट, शाळा , मंदिरं , कॅालेज , मैदानं , बागा वगैरे अशा गजबजलेल्या सर्व ठिकाणी आपली सदस्य नोंदणीची टेबल्स लागली पाहिजेत ! येणाऱ्या जाणाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना आपलंस करत ही सभासद नोंदणी करा. यासाठी तुम्हाला जी मदत लागेल ती आपले सर्व पदाधिकारी तसेच शहर अध्यक्ष, उप शहर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सरचिटणीस आणि पक्षाच्या नेत्यांना कळवा ! तसे आदेश मी त्यांना दिले आहेत !” अशी माहिती राज ठाकरेंनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : “राजकारण शेकण्यासाठी व्हल्गर विधानं”; गिरीश महाजन यांनी रोहित पवारांना धरलं धारेवर

“प्रश्न आकड्याचा नाहीये, तशीही आपली सदस्य नोंदणी ही कायम मोठीच होते. पण यावेळेस महाराष्ट्र म्हणून, मराठी म्हणून सामान्य मराठी माणसाची महाराष्ट्राचा पाईक होण्याची इच्छा किती तीव्र आहे आणि सरकार किती चुकीच्या पद्धतीने सर्व गोष्टी हाताळते आहे याचा राग सर्वांच्या मनात किती आहे हे देखील स्पष्ट होईल ! त्यामुळे जोरदार सदस्य नोंदणी होईल यासाठी पूर्ण कसोशीने प्रयत्न करा. तुम्हाला वर्धापनदिनाच्या शुभेच्छा. बाकी १९ मार्चला गुढी पाडव्याला शिवतीर्थावर आपली भेट होईलच , आणि तुम्ही सर्व महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातून याल त्यामुळे मला तुमच्या रूपात महाराष्ट्र दर्शन देखील घडेलंच ! तःची तसेच आपल्या परिवाराची आणि महाराष्ट्राची काळजी घ्या !’ असे मनसे नेते राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन केले आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 04:24 PM

