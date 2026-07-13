जेजुरी वारी मार्गावर काळाचा घाला, भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडून ५ लाखांची मदत जाहीर

पुणे जिल्ह्यातील जेजुरीजवळ झालेल्या अपघातात 3 वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. या दुर्घटनेतील मृत वारकऱ्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. या अपघातातील जखमी वारकऱ्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 13, 2026
सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिले, “पुणे जिल्ह्यातील जेजुरीजवळ झालेल्या अपघातात तीन वारकऱ्यांचा मृत्यू अत्यंत दुःखद आहे. या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या वारकऱ्यांप्रति मी माझ्या भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.” जखमी वारकऱ्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, आम्ही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत.
महाराष्ट्र सरकारने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी तात्काळ नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, अपघातात प्राण गमावलेल्या प्रत्येक महिला वारकरीच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देईल. जखमींवर त्वरित आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जेजुरी अपघातावर दुःख व्यक्त करताना म्हटले, “या अपघातात प्राण गमावलेल्या तीन महिला वारकरी भक्तांना मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे.” त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “मी रुग्णालयात जखमी वारकरी महिलांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्या उपचारात कोणतीही हलगर्जीपणा होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. सरकार त्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे उभे आहे.”
आज सासवड–जेजुरी मार्गावर झालेली दुर्घटना अत्यंत वेदनादायी आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. या अपघातात ज्या तीन वारकरी भगिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. जखमी वारकरी भगिनींची रुग्णालयात जाऊन भेट… — Sunetra Ajit Pawar (@SunetraA_Pawar) July 13, 2026
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे, वाहन चालवताना आणि रस्त्यावर वारकऱ्यांच्या जवळ जाताना सर्वांनी सावधगिरी बाळगावी. त्या पुढे म्हणाल्या, “जखमी महिला लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी मी विठ्ठलाकडे प्रार्थना करते.”
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लिहिले, “पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी परिसरात वारकऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाल्याचे ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. हे वारकरी पंढरपूरला जात होते. या अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि इतर अनेक जण गंभीर जखमी झाले.” जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
विठुरायाच्या दर्शनासाठी भागवतधर्माची पताका खांद्यावर घेऊन पंढरीच्या दिशेने निघालेल्या वारकऱ्यांच्या वाहनास पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी परिसरात भीषण अपघात झाल्याची घटना वेदनादायक आहे. या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून काही वारकरी गंभीर जखमी झाल्याची माहिती… — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 13, 2026
एकनाथ शिंदे यांनी पोस्ट केले की, ही घटना खरोखरच दुर्दैवी आहे. पंढरी वारी यात्रेदरम्यान संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खबरदारीच्या उपाययोजना लागू करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकार भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देते आणि अशा दुःखद घटना टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या दुःखद घटनेत ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. मी भगवान पांडुरंगाकडे प्रार्थना करतो की, दिवंगत आत्म्यांना शांती लाभो आणि जखमी लवकर बरे होवोत.
दरम्यान, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन जखमी वारकऱ्यांची विचारपूस केली आहे. आणि भीषण अपघातातील जखमी वारकऱ्यांची घेतली भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून डॉक्टरांकडून उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. जखमी वारकऱ्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊन ते लवकर बरे व्हावेत, ही विठुरायाच्या चरणी त्यांनी प्रार्थना केली.
जेजुरी मळा परिसरात झालेल्या दुर्दैवी अपघातातील जखमी वारकऱ्यांची जेजुरी येथील आनंदी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून डॉक्टरांकडून उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. जखमी वारकऱ्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊन ते लवकर बरे… pic.twitter.com/UPtuwpyB5t — Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) July 13, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला वारकऱ्यांचा एक जत्था पायी पंढरपूरकडे जात होता. दरम्यान, बेलसर टोल नाक्याकडून जेजुरीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव ट्रकने या महिलांना मागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की ३ महिलांचा मृत्यू झाला, तर ४ महिला गंभीर जखमी झाल्या. स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जेजुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, ट्रक चालकावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
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