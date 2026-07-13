सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Tragedy Strikes The Jejuri Wari Route Three Female Warkaris Killed After Being Hit By A Speeding Truck Chief Minister Announces Financial Aid Of 5 Lakh

जेजुरी वारी मार्गावर काळाचा घाला, भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडून ५ लाखांची मदत जाहीर

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

Jejuri Accident: जेजुरी जवळ पंढरपूर वारीला निघालेल्या महिला वारकऱ्यांच्या जत्थ्याला ट्रकने उडवले. या अपघातात ३ वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून सरकारकडून ५ लाखांची मदत जाहीर.

भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडू ५ लाखांची मदत जाहीर (Photo Credit- X)

भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडू ५ लाखांची मदत जाहीर (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जेजुरी वारी मार्गावर काळाचा घाला
  • भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू
  • मुख्यमंत्र्यांकडू ५ लाखांची मदत जाहीर
Pune Warkari Accident: पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी परिसरात पंढरपूर आषाढी एकादशीच्या यात्रेला निघालेल्या महिला वारकऱ्यांच्या एका गटाला भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रकने चिरडले. या भीषण रस्ते अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर चार जणी गंभीर जखमी झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे दोन उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी या अपघातावर शोक व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकसान भरपाईची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून ते परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. सरकारने पीडित कुटुंबांसाठी आर्थिक मदतीचीही घोषणा केली आहे.


सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिले, “पुणे जिल्ह्यातील जेजुरीजवळ झालेल्या अपघातात तीन वारकऱ्यांचा मृत्यू अत्यंत दुःखद आहे. या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या वारकऱ्यांप्रति मी माझ्या भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.” जखमी वारकऱ्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, आम्ही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत.

मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत

महाराष्ट्र सरकारने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी तात्काळ नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, अपघातात प्राण गमावलेल्या प्रत्येक महिला वारकरीच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देईल. जखमींवर त्वरित आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली जखमींची भेट

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जेजुरी अपघातावर दुःख व्यक्त करताना म्हटले, “या अपघातात प्राण गमावलेल्या तीन महिला वारकरी भक्तांना मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे.” त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “मी रुग्णालयात जखमी वारकरी महिलांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्या उपचारात कोणतीही हलगर्जीपणा होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. सरकार त्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे उभे आहे.”


उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे, वाहन चालवताना आणि रस्त्यावर वारकऱ्यांच्या जवळ जाताना सर्वांनी सावधगिरी बाळगावी. त्या पुढे म्हणाल्या, “जखमी महिला लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी मी विठ्ठलाकडे प्रार्थना करते.”

जगात भारी सायकल वारी… एकच गाव कोरेगाव, १०० हून अधिक सायकल प्रेमी पंढरपूरकडे रवाना; आमदार महेश शिंदेंनी दाखवला भगवा झेंडा

एकनाथ शिंदे यांनी जेजुरी अपघातावर व्यक्त केले दुःख

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लिहिले, “पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी परिसरात वारकऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाल्याचे ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. हे वारकरी पंढरपूरला जात होते. या अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि इतर अनेक जण गंभीर जखमी झाले.” जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.


एकनाथ शिंदे यांनी पोस्ट केले की, ही घटना खरोखरच दुर्दैवी आहे. पंढरी वारी यात्रेदरम्यान संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खबरदारीच्या उपाययोजना लागू करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकार भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देते आणि अशा दुःखद घटना टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या दुःखद घटनेत ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांना मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. मी भगवान पांडुरंगाकडे प्रार्थना करतो की, दिवंगत आत्म्यांना शांती लाभो आणि जखमी लवकर बरे होवोत.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घेतली जखमी वारकऱ्यांची भेट

दरम्यान, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन जखमी वारकऱ्यांची विचारपूस केली आहे. आणि भीषण अपघातातील जखमी वारकऱ्यांची घेतली भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून डॉक्टरांकडून उपचारांची सविस्तर माहिती घेतली. जखमी वारकऱ्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊन ते लवकर बरे व्हावेत, ही विठुरायाच्या चरणी त्यांनी प्रार्थना केली.

नेमकी घटना कशी घडली?

मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला वारकऱ्यांचा एक जत्था पायी पंढरपूरकडे जात होता. दरम्यान, बेलसर टोल नाक्याकडून जेजुरीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका भरधाव ट्रकने या महिलांना मागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की ३ महिलांचा मृत्यू झाला, तर ४ महिला गंभीर जखमी झाल्या. स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जेजुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, ट्रक चालकावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Web Title: Tragedy strikes the jejuri wari route three female warkaris killed after being hit by a speeding truck chief minister announces financial aid of 5 lakh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप
1

‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

‘लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे, मतांसाठी योजना होती का?’; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात
2

‘लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे, मतांसाठी योजना होती का?’; विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर घणाघात

Ashadhi Wari 2026 : विठ्ठल दर्शनाची ओढ ठरली अखेरची वाट; जेजुरीजवळ अपघातात मिरज तालुक्यातील तीन माऊलींचा मृत्यू
3

Ashadhi Wari 2026 : विठ्ठल दर्शनाची ओढ ठरली अखेरची वाट; जेजुरीजवळ अपघातात मिरज तालुक्यातील तीन माऊलींचा मृत्यू

जगात भारी सायकल वारी… एकच गाव कोरेगाव, १०० हून अधिक सायकल प्रेमी पंढरपूरकडे रवाना; आमदार महेश शिंदेंनी दाखवला भगवा झेंडा
4

जगात भारी सायकल वारी… एकच गाव कोरेगाव, १०० हून अधिक सायकल प्रेमी पंढरपूरकडे रवाना; आमदार महेश शिंदेंनी दाखवला भगवा झेंडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

WhatsApp ला केंद्र सरकारचा ब्रेक! जोपर्यंत चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ‘हे’ नवीन फिचर लाँच करता येणार नाही

Jul 13, 2026 | 05:06 PM
Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Gokul Milk : दूध भेसळविरोधी कारवाईचा गोकुळला फायदा? दररोज 2 लाख लिटर दुधाची अतिरिक्त मागणी; हसन मुश्रीफांचा दावा

Jul 13, 2026 | 05:02 PM
Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Jul 13, 2026 | 05:01 PM
Constitutional Amendment: १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून देशात नवा राजकीय वाद; विरोधकांचा बहिष्कार

Constitutional Amendment: १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून देशात नवा राजकीय वाद; विरोधकांचा बहिष्कार

Jul 13, 2026 | 04:50 PM
Matheran Accident : माथेरानहून परतणाऱ्या पर्यटकांवर संकट; ओव्हरलोड टेम्पो घाटात कलंडला, सात जण जखमी

Matheran Accident : माथेरानहून परतणाऱ्या पर्यटकांवर संकट; ओव्हरलोड टेम्पो घाटात कलंडला, सात जण जखमी

Jul 13, 2026 | 04:49 PM
Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

Reel Viral Video: रील बनवण्याच्या नादात होत्याचं नव्हत घडलं, VIDEO पाहून नेटकऱ्यांचा संताप

Jul 13, 2026 | 04:48 PM
Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

Pune Crime : पुण्यात सासरच्यांकडून दोन जावयांना मारहाण, एकाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर; तर दुसऱ्याचे…

Jul 13, 2026 | 04:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा