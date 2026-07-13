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Gadchiroli Naxal Threat : लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी; गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

Gadchiroli Naxal Threat : गडचिरोली जिल्ह्यात लाल कापड आणि पांढऱ्या पत्रकाद्वारे नक्षलवाद्यांनी खाण कंपन्यांना तातडीने काम बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या इशाऱ्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली असून परिसरात शोधमोहीम आणि बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.

लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी; गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा

लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी; गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा

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विस्तार
  • लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी
  • गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा
  • गडचिरोलीत सापडलेल्या चेतावणी पत्रकात काय आहे?
Gadchiroli Naxal Threat News Marathi : महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी पत्रक सापडल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवाद संपवण्यासाठी दिलेल्या मुदतीनंतर जिल्ह्यातील हे अशा प्रकारचे पहिलेच पत्रक असून, त्यामुळे परिसरात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. हे पत्रक खरोखरच नक्षलवादी संघटनेने जारी केले आहे की दुसऱ्या एखाद्या गटाने खळबळ माजवण्याचा हा प्रयत्न आहे, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

इटापल्ली तालुक्यातील पिपली-बुर्गी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुख्य रस्त्याच्या कडेला लाल कापडावर लिहिलेला एक चेतावणी संदेश आढळून आला. पांढऱ्या कागदावर लाल शाईने लिहिलेले एक पत्रकही जप्त करण्यात आले, ज्यात काही कंपन्या बंद करण्याविरोधात इशारा देण्यात आला आहे. माहिती मिळाल्यानंतर गडचिरोली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी पत्रक जप्त केले आणि तपास सुरू केला.

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गडचिरोलीत सापडलेल्या चेतावणी पत्रकात काय आहे?

कुंडम गावाजवळ खाणकाम प्रकल्प सुरू असून या पत्रकांमध्ये या कामांना विरोध करण्यात आला आहे. जेएसडब्ल्यू, ओम साई, नॅचरल आणि सनफ्लॉवर या चार कंपन्यांनी काम तात्काळ थांबवावे, असा इशारा या पत्रकांमध्ये देण्यात आला आहे. या कथित नक्षलवादी साहित्यात हेतळकासा-कुद्री-मोहरली परिसरात सुरू असलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाही विरोध करण्यात आला असून, खाण कंपन्यांना पाठिंबा न देण्याचा इशारा गावकऱ्यांना आणि प्रतिनिधींना देण्यात आला आहे.

पोलिसांनी परिसरात वाढवली सुरक्षा

पोलिसांनी परिसरात सुरक्षा वाढवली असून गस्त आणि शोधमोहीम तीव्र केली आहे. कोणताही संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असून, सर्व बाबी लक्षात घेऊन पत्रकांची तपासणी केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पत्रकात भाजप नेत्याचे नाव

मिळालेल्या पत्रकात भाजप नेते अशोक कामडे यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. ओम साई मेमोरियल कंपनीचे नाव ठळकपणे नमूद असून, कंपनीच्या कारवायांविरुद्ध निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. सूत्रांनुसार, या कंपनीला खाणकामासाठी सुमारे ६४० हेक्टर जमीन देण्यात आली असून, ती जिल्ह्यात आपल्या कामाचा विस्तार करत आहे.

पोलिसांनी तपास सुरू

मात्र, या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, त्या पत्रकात लॉयड्स मेटल्सचे नाव समाविष्ट नाही. याच कंपनीला कथित नक्षलवादी संघटनांनी भूतकाळात अनेक वेळा विरोध केला आहे. त्यामुळे, पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा त्या पत्रकाच्या सत्यतेची चौकशी करत आहेत.

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Web Title: Gadchiroli naxal threat mining companies warning security agencies on alert

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:46 PM

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