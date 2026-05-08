Everest वर Drone War? चीन-अमेरिका संघर्षात नेपाळचा मोठा यू-टर्न, जगभरात खळबळ

Mount Everest Drone War : अमेरिका चीनमध्ये आता माऊंट एव्हरेस्टवर ड्रोन ऑपरेशन्सवरुन वाद पेटला आहे. या दरम्यानच नेपाळच्या नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 03:03 PM
  • माऊंच एव्हरेस्ट बनलं जागतिक युद्धाचं मैदान?
  • ड्रोन वादामुळे नेपाळचा मोठा यू-टर्न
  • जगभरात खळबळ
Mount Everest drone war : काठमांडू : नेपाळमधील नवीन सरकारनंतर अमेरिका (America) आणि चीन यांच्यात एका वेगळ्याच प्रकारचा संघर्ष सुरू झाला आहे. यावेळी हा मुद्दा माउंट एव्हरेस्टवरील ड्रोनच्या कामकाजाशी संबंधित आहे. नेपाळच्या एक्सपेडिशन ऑपरेटर्स असोसिएशनने गिर्यारोहकांना शोधण्यात मदत करण्यासाठी मंगळवारी एका ड्रोन ऑपरेटरशी संपर्क साधला. खुंबू आइसफॉल येथे बर्फाचा एक मोठा भाग (सेरॅक) कोसळल्याने एव्हरेस्ट गिर्यारोहण मार्गावर गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर ही विनंती करण्यात आली होती. तथापि, एअरलिफ्ट टेक्नॉलॉजी या ऑपरेटर कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही.

नेपाळ सरकारने ड्रोन ऑपरेशन्सवर बंदी का घातली?

एका अहवालानुसार, नेपाळ (Nepal) सरकारने हा आदेश दोन ड्रोन्सना लक्ष्य करून जारी केला आहे. एक चिनी बनावटीचा डीजेआय फ्लायकार्ट १०० आणि एक अमेरिकी बनावटीचा फ्रीली सिस्टीम्स अल्टाइच्स जेन २ ड्रोन, हे दोन्ही ड्रोन्स हवाई वाहतूक (एअरलिफ्ट) ऑपरेशन्समध्ये सहभागी होते. गेल्या वर्षी अवजड मालवाहतुकीच्या (हेवी-लिफ्ट) ऑपरेशन्समध्ये चिनी ड्रोनच्या यशानंतर, नेपाळची प्रमुख मोहीम ऑपरेटर कंपनी ‘सेव्हन समिट ट्रेक्स’ने एका अमेरिकन ड्रोनला उड्डाण चाचणीसाठी परवानगी दिल्यावर गेल्या आठवड्यात हा वाद निर्माण झाला.

नेपाळचे म्हणणे

  • काठमांडूमधील राजकीय निरीक्षक यामागे एक भू-राजकीय गतिशीलता असल्याचे सांगतात, ज्यात अमेरिका आणि चीन (China) जगातील सर्वोच्च शिखरावर तांत्रिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत.
  • नेपाळी गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ‘काठमांडू पोस्ट ‘ला सांगितले की, हवाई वाहतूक ऑपरेशन थांबवण्याचा निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत मिळालेल्या चिंतांमुळे अंशतः प्रभावित झाला होता.
  • एव्हरेस्टवर अमेरिकन आणि चिनी तंत्रज्ञानाच्या उपस्थितीवरून वाढलेल्या संवेदनशीलतेच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला.
  • एअरलिफ्टमध्ये एका अमेरिकन कंपनीचा रोबोट तैनात करण्याची योजना होती, असेही वृत्त होते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
एव्हरेस्टवरील ड्रोन वाद हा केवळ गिर्यारोहणापुरता मर्यादित नसून, तो आता जागतिक महासत्तांच्या संघर्षाचा नवा अध्याय बनत चालला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

