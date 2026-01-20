Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Us Tension Netnyahu Call To Trumo Not To Attack On Tehran

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Tension : गेले काही दिवस अमेरिका इराणमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण होते. इराणमधील आंदोलांवर हिंसाचाराच्या विरोधात अमेरिका हल्ला करणार होता, परंतु अद्यापही कोणताही हल्ला झालेला नसून यामागेचे मोठे कारण समोर आले आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:20 PM
Trump and Netanyahu

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण 'या' व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणला उद्ध्वस्त करणार होता अमेरिका
  • पण इस्रायलने फोन केला अन् हल्ला थांबला
  • नेमकं काय घडलं? आणि का?
PM Netanyhu Call Trump to stop Attack on Iran : वॉशिंग्टन/जेरुसेलम : गेले काही आठवडे अमेरिका (America) आणि इराण (Iran) मध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण होते. दोन्ही देशात युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. इराणमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनात खामेनेई सरकारने बळाचा वापर केला होता. यामुळे ट्रम्प यांनी इराणला, निरापराध लोकांचा बळी गेल्यास त्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या जवळ लष्करी तैनाती देखील सुरु केल्या होत्या. पण हा हल्ला टळला असून यामागचे मोठे कारण आता समोर आले आहे.

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

नेतन्याहूंच्या विनंतीवरुन टळला हल्ला

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक फोन आला होता. यावेळी त्यांनी अमेरिकेला इराणवर हल्ला न करण्याचे आवाहन केले.वॉशिंग्टन पोस्टने, व्हाइट हाउसच्या सूत्राचा हवाला देत सांगितले आहे की, नेतन्याहूंनी ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला न करण्याचे आवाहन दिले होते.

काय आहे नेमकं कारण?

अहवालानुसार, नेतन्याहूंनी ट्रम्प यांना सांगितले की, अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने हल्ला केल्यास इस्रायल त्याला प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम नसल्याचे ट्रम्प यांना म्हटले. यामुळे ट्रम्प यांनी आपला हल्ला मागे घेतला असल्याचा दावा केला जात आहे. नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, अमेरिकेने इराण जवळच्या प्रदेशामध्ये पुरेसे सैन्य तैनात केलेले नाही. तसेच इस्रायलला ही इराणी हल्ल्यापासून बचावासाठी पुरेसे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन पुरवण्यात आलेले नाही.

यामुळे इस्रायल स्वत:चे रक्षण करु शकणार नाही. परिणामी अमेरिकेला याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागला. कारण इस्रायल बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचे हल्ले रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या सैन्यावर अवलंबून आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, १४ जानेवारी २०२६ रोजी ट्रम्प आणि नेतन्याहूंमध्ये चर्चा झाली होती.

सौदी अरेबियाने दिला होता इशारा

दरम्यान याच वेळी सौदी अरेबियाने ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला न करण्याचा इशारा दिला होता. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ट्रम्प यांना कॉल केला होता. त्यांनी प्रादेशिक सुरक्षेच्या कारणास्तवर हल्ला न करण्याचा सल्ला ट्रम्प यांना दिला होता. यामुळे इस्रायल आणि सौदी अरेबियाच्या या सल्ल्यामुळेच ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ल्याचा निर्णय मागे घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. विशेषत: नेतन्याहूंच्या दबावामुळेच इराणवर अमेरिकेचा संभाव्य हल्ला टळला आहे.

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणवर हल्ला का केला नाही?

    Ans: अमेरिकेला इराणवर हल्ला न करण्याचा सल्ला इस्रायल आणि सौदी अरेबियाकडून मिळाला होता. यामुळे इस्रायलीच्या विनंतीवरुन अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला नसल्याचे म्हटले जात आहे.

  • Que: इस्रायलने अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यापासून का रोखलं?

    Ans: इस्रायलकडे अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर इराणी हल्ला झाल्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुरेसे शस्त्र नव्हते. यामुळे इस्रायल स्वत: चे संरक्षण करु शकला नसता. म्हणून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यापासून रोखले.

Web Title: Iran us tension netnyahu call to trumo not to attack on tehran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी
1

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
3

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
4

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Jan 20, 2026 | 07:20 PM
Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Jan 20, 2026 | 07:14 PM
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM
Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM