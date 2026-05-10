सुरक्षेचा अभावच ! ‘या’ प्रसिद्ध कार क्रॅश टेस्टमध्ये झाल्या फेल; कौटुंबिक सुरक्षा येऊ शकते धोक्यात

नवी दिल्ली : सध्या आपल्यापैकी अनेकांकडे चारचाकी वाहन अर्थात कार असेलच. गाड्या केवळ वाहतुकीचे साधन राहिलेल्या नाहीत, तर त्या प्रवासी सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटकही बनल्या आहेत. त्यामुळे, गाड्या खरेदी करताना लोक सुरक्षा रेटिंगकडे अधिकाधिक लक्ष देत आहेत. ग्लोबल NCAP (GNCAP) गाड्यांच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्यासाठी क्रॅश टेस्ट घेते आणि या निकालांच्या आधारे गाड्यांना 0 ते 5 स्टार्सचे रेटिंग दिले जाते.
Citroën e-C3 ही एक इलेक्ट्रिक हॅचबॅक आहे. मात्र, तिची सुरक्षा कामगिरी खराब होती. ग्लोबल NCAP च्या क्रॅश चाचण्यांमध्ये, तिला प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणासाठी 0 स्टार आणि लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी फक्त 1 स्टार मिळाला. चाचण्यांमध्ये असे दिसून आले की, तिची बॉडी स्ट्रक्चर कमकुवत आहे, ज्यामुळे बाजूने होणाऱ्या धडकेत प्रवाशांना अपुरे संरक्षण मिळते. Maruti Suzuki Eeco ही एक लोकप्रिय फॅमिली आणि व्यावसायिक व्हॅन आहे, परंतु सुरक्षा चाचण्यांमध्ये तिची कामगिरी खराब ठरली आहे. तिला ग्लोबल NCAP मध्ये ०-स्टार रेटिंग देखील मिळाले आहे.
अहवालानुसार, एअरबॅग्ज असूनही, चालकाच्या छातीला आणि गुडघ्यांना दुखापत होण्याचा मोठा धोका आहे. तिची बॉडी शेल देखील अविश्वसनीय असल्याचे आढळले, ज्यामुळे अपघाताच्या वेळी सुरक्षितता कमी होते.
Mahindra Bolero Neo
महिंद्रा बोलेरो निओ ही एक मजबूत एसयूव्ही मानली जाते, परंतु तिची क्रॅश टेस्टमधील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमकुवत होती. तिला केवळ १-स्टार रेटिंग मिळाले. तिला साईड इम्पॅक्ट आणि लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी कमी रेटिंग मिळाले.
Maruti Suzuki S-Presso
मारुती सुझुकी एस-प्रेसोला सुरुवातीला ०-स्टार रेटिंग मिळाले होते, परंतु नंतर तिला १-स्टार रेटिंग मिळाले. आता ड्युअल एअरबॅग्ज स्टँडर्ड आहेत, परंतु असे असूनही, तिची बॉडी स्ट्रक्चर आणि फूटवेल एरिया अजूनही अपुरा मानला जातो. जास्त वेगाच्या धडकेच्या वेळी सुरक्षितता ही एक चिंतेची बाब आहे.
Renault Kwid
रेनॉल्ट क्विड तिच्या डिझाइन आणि परवडणाऱ्या किमतीमुळे लोकप्रिय आहे, परंतु ती सुरक्षिततेच्या बाबतीतही मागे आहे. तिला ग्लोबल NCAP कडून १-स्टार रेटिंग मिळाले आहे. रिपोर्टनुसार, चालकाच्या डोक्याचे संरक्षण चांगले आहे, परंतु छाती आणि पायांचे संरक्षण कमकुवत आहे.