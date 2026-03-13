Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Pakistan Airstrikes Kandahar Afghanistan Taliban Retaliation 55 Soldiers Killed Marathi

War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा

Pakistan Airstrikes Kandahar:पवित्र रमजान महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील तणाव लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. अफगाणिस्तानचा दावा आहे की पाकिस्तानने पुन्हा एकदा अफगाण सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:45 AM
रमजानमध्ये रक्ताचा सडा! पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्याने अफगाणिस्तान हादरलं; तालिबानने घेतली बदला घेण्याची शपथ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाकिस्तानचा हवाई हल्ला
  • नागरिकांचा बळी
  • तालिबानचा पलटवार

Pakistan Afghanistan Conflict 2026 : संपूर्ण जगाचे लक्ष इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धावर खिळलेले असताना, दुसरीकडे शेजारील देश पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये भीषण (Afghanistan-Pakistan Conflict) युद्धाला सुरुवात झाली आहे. पवित्र रमजान महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत आणि ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करत थेट हवाई हल्ले (Airstrikes) केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानातील कंधार, काबूल आणि पक्तिका यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले असून दोन्ही देशांमधील संबंध आता टोकाच्या वळणावर पोहोचले आहेत.

निवासी भागांवर बॉम्बवर्षाव: महिला आणि मुलांचा मृत्यू

अफगाण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी लष्करी तळांच्या नावाखाली थेट निवासी वस्त्यांवर बॉम्ब टाकले आहेत. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांची घरे जमीनदोस्त झाली असून महिला आणि लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. तालिबान सरकारने या घटनेचा “क्रूर आक्रमकता” म्हणून निषेध केला आहे. रमजानसारख्या पवित्र काळात असा हल्ला करणे हे पाकिस्तानच्या अमानवीय मानसिकतेचे दर्शन घडवते, अशी टीका तालिबानने केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Program: इराणचे शास्त्रज्ञ संपवले, आता Mojtaba Khameneiची पाळी? युद्धादरम्यान नेतान्याहू यांची पहिलीच प्रतिक्रिया

कंधार विमानतळावर भीषण हल्ला: इंधन डेपो उद्ध्वस्त

या हवाई हल्ल्यातील सर्वात मोठे नुकसान कंधार विमानतळावर झाले आहे. पाकिस्तानी विमानांनी ‘काम एअर’ या खाजगी विमान कंपनीच्या इंधन डेपोला लक्ष्य केले. हा डेपो केवळ नागरी विमानांसाठीच नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) विमानांनाही इंधन पुरवठा करण्यासाठी वापरला जातो. जागतिक तेल संकट आधीच गडद असताना अशा प्रकारे इंधन साठ्यावर हल्ला केल्याने अफगाणिस्तानातील हवाई वाहतूक आणि मदत कार्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

तालिबानचा जशास तसे उत्तर: ५५ पाकिस्तानी सैनिक ठार?

पाकिस्तानच्या या आगळीकीला अफगाण सैन्याने (तालिबान) अत्यंत कडक शब्दांत आणि कृतीने उत्तर दिले आहे. तालिबानने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, त्यांनी सीमेवर पाकिस्तानच्या १९ लष्करी चौक्या आपल्या ताब्यात घेतल्या असून या कारवाईत ५५ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत. “पाकिस्तानच्या प्रत्येक गोळीचा हिशोब घेतला जाईल आणि हा हल्ला शिक्षा भोगल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा अफगाण प्रवक्त्याने दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’

युद्धाचे जागतिक पडसाद

मध्यपूर्वेत आधीच तणाव असताना आता दक्षिण आशियातही युद्ध पेटल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की त्यांनी केवळ दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले आहे, मात्र जमिनीवरील परिस्थिती काही वेगळीच दिसत आहे. दोन्ही देशांमधील हा लष्करी संघर्ष आता दीर्घकालीन युद्धाचे रूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत, ज्याचा फटका संपूर्ण आशिया खंडाला बसू शकतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या कोणत्या भागांवर हल्ले केले?

    Ans: पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील कंधार, काबूल, पक्तिया आणि पक्तिका या प्रांतांमध्ये हवाई हल्ले केले आहेत.

  • Que: तालिबानने पाकिस्तानवर काय कारवाई केली?

    Ans: प्रत्युत्तरादाखल तालिबानने पाकिस्तानच्या १९ लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या असून ५५ पाकिस्तानी सैनिकांना मारल्याचा दावा केला आहे.

  • Que: या हल्ल्यात सर्वसामान्यांचे काय नुकसान झाले?

    Ans: निवासी भागावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली असून महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाला आहे, तसेच कंधारमधील महत्त्वाचा इंधन डेपो जळून खाक झाला आहे.

Published On: Mar 13, 2026 | 10:45 AM

