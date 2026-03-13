War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा

Pakistan Afghanistan Conflict 2026 : संपूर्ण जगाचे लक्ष इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धावर खिळलेले असताना, दुसरीकडे शेजारील देश पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये भीषण (Afghanistan-Pakistan Conflict) युद्धाला सुरुवात झाली आहे. पवित्र रमजान महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत आणि ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करत थेट हवाई हल्ले (Airstrikes) केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानातील कंधार, काबूल आणि पक्तिका यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले असून दोन्ही देशांमधील संबंध आता टोकाच्या वळणावर पोहोचले आहेत.
अफगाण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी लष्करी तळांच्या नावाखाली थेट निवासी वस्त्यांवर बॉम्ब टाकले आहेत. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांची घरे जमीनदोस्त झाली असून महिला आणि लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. तालिबान सरकारने या घटनेचा “क्रूर आक्रमकता” म्हणून निषेध केला आहे. रमजानसारख्या पवित्र काळात असा हल्ला करणे हे पाकिस्तानच्या अमानवीय मानसिकतेचे दर्शन घडवते, अशी टीका तालिबानने केली आहे.
या हवाई हल्ल्यातील सर्वात मोठे नुकसान कंधार विमानतळावर झाले आहे. पाकिस्तानी विमानांनी ‘काम एअर’ या खाजगी विमान कंपनीच्या इंधन डेपोला लक्ष्य केले. हा डेपो केवळ नागरी विमानांसाठीच नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) विमानांनाही इंधन पुरवठा करण्यासाठी वापरला जातो. जागतिक तेल संकट आधीच गडद असताना अशा प्रकारे इंधन साठ्यावर हल्ला केल्याने अफगाणिस्तानातील हवाई वाहतूक आणि मदत कार्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
#JUSTIN: The Islamic Emirate of Afghanistan has accused Pakistan of carrying out fresh airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktika Province, claiming civilian homes were hit and women and children were killed. Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid condemned the alleged strikes,… pic.twitter.com/x4ZjbbJ5oK — India Today Global (@ITGGlobal) March 13, 2026
credit – social media and Twitter
पाकिस्तानच्या या आगळीकीला अफगाण सैन्याने (तालिबान) अत्यंत कडक शब्दांत आणि कृतीने उत्तर दिले आहे. तालिबानने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, त्यांनी सीमेवर पाकिस्तानच्या १९ लष्करी चौक्या आपल्या ताब्यात घेतल्या असून या कारवाईत ५५ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आहेत. “पाकिस्तानच्या प्रत्येक गोळीचा हिशोब घेतला जाईल आणि हा हल्ला शिक्षा भोगल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा अफगाण प्रवक्त्याने दिला आहे.
मध्यपूर्वेत आधीच तणाव असताना आता दक्षिण आशियातही युद्ध पेटल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की त्यांनी केवळ दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले आहे, मात्र जमिनीवरील परिस्थिती काही वेगळीच दिसत आहे. दोन्ही देशांमधील हा लष्करी संघर्ष आता दीर्घकालीन युद्धाचे रूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत, ज्याचा फटका संपूर्ण आशिया खंडाला बसू शकतो.
Ans: पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील कंधार, काबूल, पक्तिया आणि पक्तिका या प्रांतांमध्ये हवाई हल्ले केले आहेत.
Ans: प्रत्युत्तरादाखल तालिबानने पाकिस्तानच्या १९ लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या असून ५५ पाकिस्तानी सैनिकांना मारल्याचा दावा केला आहे.
Ans: निवासी भागावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली असून महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाला आहे, तसेच कंधारमधील महत्त्वाचा इंधन डेपो जळून खाक झाला आहे.