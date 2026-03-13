Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  World
  • Iran Missile Attack On Dubai Explosions Near Financial Center Marathi News

War Alert: महासत्ता हतबल! इराणने दुबईत शिरून केला धमाका; सायरनच्या आवाजात दडलाय मोठा इशारा, VIDEO VIRAL

Iran-Israel War : इराणने पुन्हा एकदा संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबईवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. मध्य दुबईमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. हल्ल्यानंतर धुराचे लोट उठताना दिसले. वाचा सविस्तर अपडेट.

Updated On: Mar 13, 2026 | 12:07 PM
iran missile attack on dubai explosions near financial center marathi news

दुबई हादरली! इराणचा क्षेपणास्त्र हल्ला, गगनचुंबी इमारतींना हादरे; पहा रक्ताचा थरार आणि धुराचे लोट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • दुबईवर भीषण हल्ला
  • आर्थिक नाडीवर घाला
  • मध्यपूर्वेत महायुद्ध

Dubai Financial Center Blast 2026 : मध्यपूर्वेतील रणसंग्राम (US-Israel Iran War) आता टोकापर्यंत पोहोचला आहे. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाचा वणवा आता संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) दारापर्यंत पोहोचला असून शुक्रवारी दुबईवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला झाला आहे. दुबईच्या मध्यवर्ती भागात, जिथे जगातील सर्वात मोठ्या वित्तीय संस्थांची कार्यालये आहेत, तिथे मोठे स्फोट ऐकू आले. एएफपीच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यांमुळे गगनचुंबी इमारतींना तीव्र हादरे जाणवले आणि संपूर्ण आकाशात काळ्या धुराचे लोट पसरले आहेत.

आर्थिक केंद्राला केले लक्ष्य; सायरनच्या आवाजाने दुबई जागी!

दुबईचा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा ‘शेख झायेद रोड’ सायरनच्या आवाजाने हादरून गेला. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने यापूर्वीच आर्थिक संस्थांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली होती. गुरुवारी दुबईच्या फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्टजवळ एक ड्रोन कोसळला होता, ज्यामुळे कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र, शुक्रवारी थेट क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. अनेक व्यावसायिक इमारतींचे नुकसान झाले असून, रहिवासी आणि पर्यटकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा

दुबईची सुरक्षा धोक्यात: पाम जुमेराह आणि विमानतळावरही सावट

दुबई हे जगातील सर्वात सुरक्षित शहरांपैकी एक मानले जाते, मात्र इराणी हल्ल्यांनी या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. इराणने केवळ व्यावसायिक केंद्रच नाही तर दुबईचे मुख्य विमानतळ, बंदर आणि पाम जुमेराह सारख्या लक्झरी रिअल इस्टेट प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतेत असून, जागतिक बाजारपेठेवरही याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

credit – social media and Twitter

बेरूतमध्येही विनाशाचा तांडव: रस्ते झाले ढिगाऱ्यांचे ढिगारे

दुबईवर हल्ला होत असतानाच दुसरीकडे लेबनॉनची राजधानी बेरूतमध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्यांनी सर्व काही उद्ध्वस्त केले आहे. बेरूतच्या दक्षिणेकडील भागात रात्रभर झालेल्या हल्ल्यांमुळे निवासी इमारती पत्त्यासारख्या कोसळल्या आहेत. संपूर्ण परिसर धुराने वेढलेला असून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी लोकांना त्या भागातून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. रस्ते ढिगाऱ्यांनी भरले असून तिथली परिस्थिती हृदय पिळवटून टाकणारी आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Program: इराणचे शास्त्रज्ञ संपवले, आता Mojtaba Khameneiची पाळी? युद्धादरम्यान नेतान्याहू यांची पहिलीच प्रतिक्रिया

 जगासाठी धोक्याची घंटा

इराणच्या या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जर दुबईसारखे जागतिक आर्थिक केंद्र अशा प्रकारे हल्ल्यांचे लक्ष्य बनले, तर जागतिक मंदी आणि असुरक्षिततेचे मोठे संकट ओढवू शकते. येत्या काही तासांत युएई सरकार यावर कोणती कडक पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दुबईवर कोठे हल्ला झाला आहे?

    Ans: दुबईच्या मध्यवर्ती भागात आणि आर्थिक केंद्राजवळ (Financial District) इराणी क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले आहे.

  • Que: या हल्ल्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

    Ans: दुबई हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र असल्याने या हल्ल्यामुळे शेअर बाजार आणि तेलाच्या किमतींवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

  • Que: दुबईत राहणाऱ्या लोकांसाठी काय सूचना आहेत?

    Ans: स्थानिक अधिकाऱ्यांनी लोकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि शेख झायेद रोडसारख्या बाधित भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Published On: Mar 13, 2026 | 12:07 PM

