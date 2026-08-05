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Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

Israel-Gaza conflict : अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या गाझा शांती आणि हमास निःशस्त्रीकरण योजनेबाबत अद्याप इस्रायलने मंजुरी दिली नाही असे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी सांगितले आहे . जो पर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्र खाली टाकत नाही .आणि आम्हाला याची हमी मिळत नाही . तोपर्यंत इसराईली सैनिक गाझा मधून मागे हटणार नाहीत .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

 

  • इस्रायलचा विरोध का
  • पॅलेस्टानीची भूमिका काय
  • २०२३ नंतर काय घडलं
  • आता वाद कशावर आहे
Israel-Gaza conflict : इस्रायल गाझा वाद हा आजचा वाद नसून तो दशकांपासून चालत आला आहे . हा जेवढा धार्मिक वाटणारा वाद आहे तेवढाच हा जमिनीचा ,राजकीय आणि एकमेकांपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी सुद्धा वाद आहे . तुलनेने इस्रायल पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या गाझा जवळ स्वतःचे असे मजबूत सैन्य नाही कि नौदल आणि वायुसेना नाही . २००७ ला हमास ने गाझावर नियंत्रण मिळवले आणि इस्रायल हमास संघर्ष अधिक वाढला . हा संघर्ष खूप गुंतागुंतीचा असून जगातील बरेचसे देश इस्रायलने गाझा पट्टीवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करताना दिसून आले आहेत . आणि अमेरिका मात्र इस्राईलच्या बाजूने भक्कम उभी राहिली आहे .

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इस्रायलचा विरोध का

इस्रायलचा आरोप आहे की:

  • हमास इस्रायलवर रॉकेट हल्ले करतो.
  • इस्रायली नागरिकांचे अपहरण करतो.
  • गाझामध्ये बोगदे आणि शस्त्रसाठा उभारतो.

पॅलेस्टिनींची भूमिका काय?

पॅलेस्टिनी आणि त्यांचे समर्थक म्हणतात की:
  • गाझावर नाकेबंदी आणि लष्करी कारवायांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
  • अन्न, पाणी, वीज आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो.
  • अनेक नागरिक विस्थापित झाले आहेत.
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2023 नंतर काय घडलं?

  • ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने इस्रायलवर मोठा हल्ला केला.
  • त्यानंतर इस्रायलने गाझामध्ये व्यापक लष्करी कारवाई सुरू केली.
  • तेव्हापासून युद्ध, ओलीस सुटका, युद्धविराम आणि मानवीय मदत यावर सतत चर्चा सुरू आहे.

आता वाद कशावर आहे?

सध्याचा मुख्य प्रश्न असा आहे:
  • अमेरिका आणि इतर देश युद्धविराम आणि गाझासाठी नवीन प्रशासनाची योजना पुढे आणत आहेत.
  • इस्रायलचे पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांचे म्हणणे आहे की हमासचे निःशस्त्रीकरण आणि सुरक्षा हमी मिळाल्याशिवाय इस्रायल अशा कोणत्याही योजनेला सहमती देणार नाही.
  • दुसरीकडे अनेक देश तातडीच्या युद्धविरामाची आणि मानवीय मदतीची मागणी करत आहेत.
 

Web Title: Israel gaza conflict israel refuses does not agree to the us backed gaza plan

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:04 PM

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