Israel-Gaza conflict :इस्रायलचा नकार ;अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या गाझा योजनेला सहमती नाही

Israel-Gaza conflict : अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या गाझा शांती आणि हमास निःशस्त्रीकरण योजनेबाबत अद्याप इस्रायलने मंजुरी दिली नाही असे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी सांगितले आहे . जो पर्यंत हमास पूर्णपणे शस्त्र खाली टाकत नाही .आणि आम्हाला याची हमी मिळत नाही . तोपर्यंत इसराईली सैनिक गाझा मधून मागे हटणार नाहीत .
फोटो सौजन्य AI
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
इस्रायलचा विरोध का
पॅलेस्टानीची भूमिका काय
२०२३ नंतर काय घडलं
आता वाद कशावर आहे
Israel-Gaza conflict : इस्रायल गाझा वाद हा आजचा वाद नसून तो दशकांपासून चालत आला आहे . हा जेवढा धार्मिक वाटणारा वाद आहे तेवढाच हा जमिनीचा ,राजकीय आणि एकमेकांपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी सुद्धा वाद आहे . तुलनेने इस्रायल पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या गाझा जवळ स्वतःचे असे मजबूत सैन्य नाही कि नौदल आणि वायुसेना नाही . २००७ ला हमास ने गाझावर नियंत्रण मिळवले आणि इस्रायल हमास संघर्ष अधिक वाढला . हा संघर्ष खूप गुंतागुंतीचा असून जगातील बरेचसे देश इस्रायलने गाझा पट्टीवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करताना दिसून आले आहेत . आणि अमेरिका मात्र इस्राईलच्या बाजूने भक्कम उभी राहिली आहे .