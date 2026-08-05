CIBIL Score Drop : लोनचा हप्ता भरायचा राहून गेला? घाबरू नका! ‘इतक्या’ दिवसांनंतरच सिबिल स्कोअरवर होतो परिणाम

Plastic Currency : भारतीयांच्या हातात कधी येणार प्लास्टिकच्या नोटा? RBI गव्हर्नरने दिली महत्त्वाची माहिती
चांगली गोष्ट ही आहे की, एक-दोन दिवसांच्या विलंबानेही सहसा तुमच्या सिबिल स्कोअरवर लगेच परिणाम होत नाही. पण जर तुमची थकबाकी दीर्घ काळासाठी थकबाकी राहिली, तर बँक याची माहिती क्रेडिट ब्युरोला देऊ शकते, ज्यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
१ ते ७ दिवसांचा विलंब: ईएमआय काही दिवसांसाठी उशिरा भरल्यास, त्याचा तुमच्या सिबिल स्कोअरवर सहसा थेट परिणाम होत नाही. पण, तुमची बँक विलंब शुल्क, ईएमआय बाऊन्स शुल्क आणि इतर दंड आकारू शकते.
३० दिवसांचा विलंब: जर तुमचा EMI ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ थकीत असेल, तर बँक याची माहिती क्रेडिट ब्युरोला देऊ शकते. यामुळे तुमच्या सिबिल स्कोअरमध्ये (CIBIL score) ५० ते १०० अंकांची घट होऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.
जर तुम्ही सातत्याने पेमेंट करण्यास विलंब करत असाल, तर तुमचे क्रेडिट प्रोफाइल आणखी असुरक्षित बनते. या काळात, बँका आणि वसुली एजन्सी थकीत पेमेंटसाठी तुमच्याशी संपर्क साधू शकतात.
बँका एका निश्चित पोर्टिंग सायकलनुसार दर महिन्याला ग्राहकांच्या पेमेंटची माहिती क्रेडिट ब्युरोला पाठवतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, ३० दिवसांची सायकल पूर्ण होण्यापूर्वी थकीत रक्कम जमा केल्यास कमी सिबिल स्कोअर टाळता येतो.