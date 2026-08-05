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CIBIL Score Drop : लोनचा हप्ता भरायचा राहून गेला? घाबरू नका! ‘इतक्या’ दिवसांनंतरच सिबिल स्कोअरवर होतो परिणाम

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:03 PM IST
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सारांश

CIBIL Score Drop : गृहकर्ज, कार लोन किंवा पर्सनल लोनचा एखादा EMI चुकल्यास लगेचच सिबिल स्कोअर खराब होतो का, असा प्रश्न अनेक कर्जदारांना पडतो. नियमांनुसार, ईएमआय चुकल्याच्या १ ते ३० दिवसांच्या कालावधीला बँका 'ग्रेस पिरियड' किंवा सुरुवातीचा विलंब मानतात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • EMI भरण्यास उशीर झाला तर
  • लगेच सिबिल खराब होतो?
  • काय आहे बँकांचे महत्त्वाचे नियम?
CIBIL Score Drop : जर तुम्ही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेतले असेल, तर तुमचे ईएमआय वेळेवर भरणे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. पण कधी कोणत्या कारणामुळे वेळेत EMI भरला गेला नाही तर मग काय? कधीकधी, तांत्रिक समस्या, कमी शिल्लक रक्कम किंवा इतर कारणांमुळे, EMI ची तारीख निघून जाते ईएमआय कापला जात नाहीत. अशा परिस्थितीत, अनेकांना प्रश्न पडतो: EMI चुकला म्हणजे आता तुमच्या सिबिल स्कोअरवर पण त्याचा लगेच परिणाम होईल का? नेमका कधी आपला क्रेडीट स्कोर खराब होतो? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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चांगली गोष्ट ही आहे की, एक-दोन दिवसांच्या विलंबानेही सहसा तुमच्या सिबिल स्कोअरवर लगेच परिणाम होत नाही. पण जर तुमची थकबाकी दीर्घ काळासाठी थकबाकी राहिली, तर बँक याची माहिती क्रेडिट ब्युरोला देऊ शकते, ज्यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

तुमच्या खात्यावर परिणाम कधी होतो?

१ ते ७ दिवसांचा विलंब: ईएमआय काही दिवसांसाठी उशिरा भरल्यास, त्याचा तुमच्या सिबिल स्कोअरवर सहसा थेट परिणाम होत नाही. पण, तुमची बँक विलंब शुल्क, ईएमआय बाऊन्स शुल्क आणि इतर दंड आकारू शकते.

३० दिवसांचा विलंब: जर तुमचा  EMI ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ थकीत असेल, तर बँक याची माहिती क्रेडिट ब्युरोला देऊ शकते. यामुळे तुमच्या सिबिल स्कोअरमध्ये (CIBIL score) ५० ते १०० अंकांची घट होऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.

तुम्ही ६० ते ८९ दिवस उशीर केल्यास काय होते?

जर तुम्ही सातत्याने पेमेंट करण्यास विलंब करत असाल, तर तुमचे क्रेडिट प्रोफाइल आणखी असुरक्षित बनते. या काळात, बँका आणि वसुली एजन्सी थकीत पेमेंटसाठी तुमच्याशी संपर्क साधू शकतात.

बँका माहिती कशी कळवतात?

बँका एका निश्चित पोर्टिंग सायकलनुसार दर महिन्याला ग्राहकांच्या पेमेंटची माहिती क्रेडिट ब्युरोला पाठवतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, ३० दिवसांची सायकल पूर्ण होण्यापूर्वी थकीत रक्कम जमा केल्यास कमी सिबिल स्कोअर टाळता येतो.

कमी सिबिल स्कोअर कसा सुधारावा?

  • सर्व ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड बिले वेळेवर भरा.
  • थकीत रक्कम शक्य तितक्या लवकर फेडा.
  • ऑटो-डेबिट किंवा रिमाइंडर लावून ईएमआय चुकवणे टाळा.
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Web Title: Cibil score drop how missing one emi impact bank rules

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:03 PM

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