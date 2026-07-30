Gaza : गाझामध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्याचा थरार! अल-मुत्ताकीन मशीद जमीनदोस्त; हमासचे शस्त्रागार असल्याचा IDFचा दावा

Al Muttaqin mosque Gaza strike 2026 : मध्यपूर्वेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भीषण आणि विनाशकारी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे तणाव पुन्हा एकदा अत्यंत भीषण वळणावर पोहोचला आहे. गाझा (Gaza) शहराच्या उत्तर भागातील अत्यंत गजबजलेल्या आणि विस्थापित नागरिकांची मोठी वस्ती असलेल्या परिसरात स्थित ऐतिहासिक अल-मुत्ताकीन मशिदीवर इस्रायली हवाई दलाने (IAF) प्राणघातक आणि भीषण हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात शतकानुशतकांचा वारसा जपणारी मशिदीची मुख्य वास्तू पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. हल्ल्याच्या वेळी झालेल्या प्रचंड स्फोटामुळे आकाशात आगीच्या ज्वाळा आणि धुराचे अक्राळविक्राळ लोट उसळले. या स्फोटाच्या धक्क्याने मशिदीच्या आजूबाजूला उभारलेल्या विस्थापित नागरिकांच्या तात्पुरत्या छावण्या आणि तंबू जळून खाक झाले, ज्यामुळे शेकडो विस्थापित नागरिक पुन्हा एकदा उघड्यावर आले आहेत.
या विनाशकारी हवाई हल्ल्यानंतर इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) अधिकृत निवेदन जारी करून या कारवाईची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. इस्रायली सैन्याचा असा दावा आहे की, हमासचे दहशतवादी या मशिदीचा वापर मानवी ढाल (Human Shield) म्हणून करत होते आणि मशिदीच्या भूमिगत व अंतर्गत भागात मोठ्या प्रमाणावर घातक शस्त्रे आणि दारूगोळा साठवून ठेवण्यात आला होता. आयडीएफच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, गेल्या काही दिवसांत उत्तर आणि मध्य गाझामधील निवासी इमारती, शाळा आणि धार्मिक स्थळांमध्ये लपवलेली हमासची अनेक ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. ही शस्त्रे इस्रायली सैनिकांवर आणि सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर हल्ला करण्यासाठी वापरली जाणार होती, असा दावा करत इस्रायलने ही कारवाई आपल्या सैनिकांच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य धोके नष्ट करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
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दुसरीकडे, गाझा पट्टीतील धार्मिक व्यवहार आणि वक्फ मंत्रालयाने इस्रायलचे हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे, बनावट आणि बिनबुडाचे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. गाझाच्या वक्फ मंत्रालयाचे महासंचालक अमीर अबू अल-अमरैन यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत सांगितले की, लष्करी तळ किंवा शस्त्रागार असल्याच्या खोट्या आणि मनघडंत सबबी पुढे करून इस्रायली सैन्य सातत्याने गाझामधील पवित्र मशिदी, चर्च आणि धार्मिक स्थळांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहे. मशिदीमध्ये कोणताही शस्त्रसाठा नव्हता, उलट ती केवळ निराधारांना आणि प्रार्थना करणाऱ्या नागरिकांना आश्रय देणारी जागा होती, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने, संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणि जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी या धार्मिक स्थळांवरील हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ मध्यस्थी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
Footage showed the moment an Israeli airstrike hit a mosque in Gaza City, causing an explosion https://t.co/QiEKAPPw0L pic.twitter.com/SuZLFomhbQ — Reuters (@Reuters) July 29, 2026
credit – social media and Twitter
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा हा हवाई हल्ला झाला तेव्हाचा स्फोट इतका भीषण होता की अनेक किलोमीटर अंतरापर्यंत जमिनीला धक्के बसले. मशिदीच्या शेजारीच असलेल्या वायएमसीए (YMCA) इमारतीजवळ आणि यार्मुक स्टेडियम परिसरात हजारो विस्थापित पॅलेस्टिनी नागरिक अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीत तंबूंमध्ये राहत होते. स्फोट होताच निष्पाप नागरिकांमध्ये, विशेषतः महिला आणि लहान मुलांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आणि लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागले. हल्ल्यानंतर काही मिनिटांतच स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांनी ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या आपल्या प्रियजनांचा आणि उरल्यासुरल्या साहित्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. धुराचे लोट ओसरल्यानंतर मशिदीच्या जागी केवळ सिमेंट आणि विटांचा ढीग उरला होता.
गाझामधील परिस्थिती ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या तात्पुरत्या शस्त्रसंधी कराराच्या अंमलबजावणीनंतरही अजिबात सुधारलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना आणि कागदोपत्री शस्त्रसंधी लागू झालेली असतानाही प्रत्यक्ष जमिनीवर दररोज बॉम्बफेक, गोळीबार आणि हवाई हल्ले सुरूच आहेत. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मधील शस्त्रसंधी करार लागू झाल्यापासून आतापर्यंत विविध इस्रायली हल्ल्यांमध्ये १,२०७ पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. शांतता वार्ता सध्या पूर्णपणे ठप्प झाल्या असून, गाझामधील लाखो सामान्य नागरिक दररोज आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या लढाऊ विमानांच्या आणि मृत्यूच्या सावटाखाली जगण्यास भाग पडत आहेत.
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गाझामधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे या युद्धात झालेले नुकसान भरून न येणारे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोने (UNESCO) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गाझामधील १६४ अतिशय महत्त्वाच्या ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यापैकी किमान १४ अतिप्राचीन स्थळे आणि मशिदी पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत. गाझा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, युद्धाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत १,०५० हून अधिक मशिदी या हवाई हल्ल्यांमध्ये पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्या आहेत.
हवाई हल्ल्याच्या भीतीने नागरिक एका जागेवरून दुसऱ्या जागी स्थलांतर करत आहेत, मात्र संपूर्ण गाझा पट्टीत एकही सुरक्षित जागा उरलेली नाही, अशी आर्त हाक स्थानिक नागरिकांकडून दिली जात आहे. अल-मुत्ताकीन मशिदीवरील या ताज्या हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी भडकण्याची आणि शांततेचे सर्व मार्ग बंद होण्याची भीती जागतिक राजकारणातील विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.