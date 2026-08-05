PoK Tension: शांततेच्या नावाखाली ISI चा भयंकर डाव; शांतता शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास काश्मिरी झाला सामील

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक नागरिक आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी, महागाईविरुद्ध आणि प्रशासकीय अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले हे अभूतपूर्व जनआंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि त्यांची कुख्यात गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) विविध भयंकर डावपेच आखत आहे. याच मालिकेत आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. चर्चेच्या आणि शांततेच्या नावाखाली रावलकोट येथे पाठवण्यात आलेल्या तथाकथित ‘शांतता समितीत’ (Peace Committee) थेट बंदी घातलेल्या जैश-ए-मोहम्मद (JeM) या दहशतवादी संघटनेच्या वरिष्ठ कमांडरला समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सामोरे आलेल्या ताज्या माहितीनुसार आणि स्थानिक पातळीवरून व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ फुटेजमुळे पाकिस्तानचा हा दुटप्पी चेहरा संपूर्ण जगासमोर उघडा पडला आहे. रावलकोट येथे मध्यस्थीसाठी आलेल्या या शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कुख्यात दहशतवादी कमांडर इलियास काश्मिरी उपस्थित असल्याचे स्पष्ट दिसले आहे. व्हिडिओमध्ये हा दहशतवादी कॅमेऱ्याच्या नजरेपासून स्वतःचा चेहरा लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. ज्या आंदोलनाला आणि जनआक्रोशाला राजकीय चर्चेद्वारे शांत करायचे असते, तिथे थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या कमांडरला मध्यस्थ बनवून पाठवणे, यावरून पाकिस्तानचा मूळ हेतू शांतता प्रस्थापित करणे नसून आंदोलकांमध्ये दहशत पसरवून चळवळ कुचलणे हाच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
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शांतता समितीच्या बुरख्याखाली आलेला इलियास काश्मिरी हा कोणताही लहान-सहान गुन्हेगार नसून, भारताविरुद्धच्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये आणि कटांमध्ये त्याचा थेट सहभाग राहिलेला आहे. भारतीय लष्कराने केलेल्या धडक कारवाईत जैश प्रमुख मसूद अझरच्या कुटुंबातील सदस्य मारले गेल्यानंतर, त्याबाबतचा दावा आणि अपडेट्स देणारा हाच इलियास काश्मिरी होता. अशा अत्यंत जहाल आणि हिंसक पार्श्वभूमी असलेल्या दहशतवाद्याला जेव्हा एक ‘शांतता दूत’ म्हणून स्थानिक नागरिकांसमोर उभे केले जाते, तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्कराचे आणि आयएसआयचे मानसिक धोरण स्पष्ट होते. या प्रकारामुळे रावलकोट आणि संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिक प्रचंड संतप्त झाले असून त्यांनी या खोट्या शांतता समितीचा जोरदार धिक्कार केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ जैश-ए-मोहम्मदच नाही, तर लश्कर-ए-तैबा (LeT) ही दुसरी कुख्यात दहशतवादी संघटना देखील आयएसआयच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. एकीकडे जैशच्या कमांडरला शांतता समितीच्या नावाने चर्चेसाठी समोर आणले जात आहे, तर दुसरीकडे लश्कर-ए-तैबाचे दहशतवादी सोशल मीडिया आणि स्थानिक नेटवर्कच्या माध्यमातून या नागरी आंदोलनावर गरळ ओकत आहेत. लश्करकडून जेएएसी (JAAC) च्या नेत्यांना आणि आंदोलकांना थेट ‘देशद्रोही’ किंवा ‘गद्दार’ ठरवले जात आहे. आंदोलनाला बदनाम करणे, स्थानिक लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण तयार करणे आणि सोशल मीडियाचा वापर करून खोटी माहिती पसरवणे, असा दुहेरी कट पाकिस्तानी लष्कराच्या आशीर्वादाने शिजवला जात आहे.
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पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आता कोणत्याही खोट्या आश्वासनांना किंवा लष्करी दबावाला बळी पडण्यास तयार नाही. वीज बिल, अन्नधान्याची टंचाई आणि मूलभूत हक्कांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आता पाकिस्तानी राजवटीविरुद्धच्या एका मोठ्या उठावात रूपांतरित झाले आहे. पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याने हे आंदोलन दहशतवाद्यांच्या मदतीने चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याने स्थानिकांचा राग अधिकच अनावर झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तान आपल्याच ताब्यातील नागरिकांचे नागरी हक्क चिरडण्यासाठी कशाप्रकारे दहशतवादी संघटनांचा ‘स्टेट ॲसेट’ (State Asset) म्हणून वापर करतो.
पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेने (ISI) रचलेला हा खोटा शांतता समितीचा देखावा उधळला गेल्यामुळे आता इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमधील लष्करी मुख्यालयात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. कॅमेऱ्यात कैद झालेला इलियास काश्मिरीचा व्हिडिओ हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणाचा सर्वात मोठा जिवंत पुरावा ठरला आहे. स्थानिक जनतेने या शांतता समितीचा पूर्णपणे बहिष्कार केला असून आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या गंभीर घडामोडीमुळे येत्या दिवसांत पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.