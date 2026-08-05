बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pok Rawalakot Protests Isi Peace Committee Jaish Commander Ilyas Kashmiri Marathi News

PoK Tension: शांततेच्या नावाखाली ISI चा भयंकर डाव; शांतता शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास काश्मिरी झाला सामील

Updated On: Aug 05, 2026 | 04:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Peace Committee Protests: पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) सुरू असलेली JAAC चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी रावलकोटला पाठवलेल्या शांतता समितीत जैशचा कमांडर इलियास काश्मिरीचा सहभाग असल्याचे उघड झाल्याने पाकिस्तानी डाव उधळला गेला आहे.

pok rawalakot protests isi peace committee jaish commander ilyas kashmiri marathi news

PoK Tension: शांततेच्या नावाखाली ISI चा भयंकर डाव; शांतता शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास काश्मिरी सामील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शांतता समितीत कुख्यात दहशतवादी
  • कॅमेऱ्यापासून तोंड लपवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
  • लश्कर-ए-तैबाकडून चिथावणीखोर प्रचार

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक नागरिक आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी, महागाईविरुद्ध आणि प्रशासकीय अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले हे अभूतपूर्व जनआंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि त्यांची कुख्यात गुप्तचर संस्था आयएसआय (ISI) विविध भयंकर डावपेच आखत आहे. याच मालिकेत आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. चर्चेच्या आणि शांततेच्या नावाखाली रावलकोट येथे पाठवण्यात आलेल्या तथाकथित ‘शांतता समितीत’ (Peace Committee) थेट बंदी घातलेल्या जैश-ए-मोहम्मद (JeM) या दहशतवादी संघटनेच्या वरिष्ठ कमांडरला समाविष्ट करण्यात आले आहे.

सामोरे आलेल्या ताज्या माहितीनुसार आणि स्थानिक पातळीवरून व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ फुटेजमुळे पाकिस्तानचा हा दुटप्पी चेहरा संपूर्ण जगासमोर उघडा पडला आहे. रावलकोट येथे मध्यस्थीसाठी आलेल्या या शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कुख्यात दहशतवादी कमांडर इलियास काश्मिरी उपस्थित असल्याचे स्पष्ट दिसले आहे. व्हिडिओमध्ये हा दहशतवादी कॅमेऱ्याच्या नजरेपासून स्वतःचा चेहरा लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. ज्या आंदोलनाला आणि जनआक्रोशाला राजकीय चर्चेद्वारे शांत करायचे असते, तिथे थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या कमांडरला मध्यस्थ बनवून पाठवणे, यावरून पाकिस्तानचा मूळ हेतू शांतता प्रस्थापित करणे नसून आंदोलकांमध्ये दहशत पसरवून चळवळ कुचलणे हाच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Explosion: दुबईतील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात 20 मिनिटांत 7 भीषण स्फोट; धुराचे लोट पसरल्याने घबराट, 2 आरोपींना अटक

मसूद अझरचा जवळचा साथीदार इलियास काश्मिरी

शांतता समितीच्या बुरख्याखाली आलेला इलियास काश्मिरी हा कोणताही लहान-सहान गुन्हेगार नसून, भारताविरुद्धच्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये आणि कटांमध्ये त्याचा थेट सहभाग राहिलेला आहे. भारतीय लष्कराने केलेल्या धडक कारवाईत जैश प्रमुख मसूद अझरच्या कुटुंबातील सदस्य मारले गेल्यानंतर, त्याबाबतचा दावा आणि अपडेट्स देणारा हाच इलियास काश्मिरी होता. अशा अत्यंत जहाल आणि हिंसक पार्श्वभूमी असलेल्या दहशतवाद्याला जेव्हा एक ‘शांतता दूत’ म्हणून स्थानिक नागरिकांसमोर उभे केले जाते, तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्कराचे आणि आयएसआयचे मानसिक धोरण स्पष्ट होते. या प्रकारामुळे रावलकोट आणि संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिक प्रचंड संतप्त झाले असून त्यांनी या खोट्या शांतता समितीचा जोरदार धिक्कार केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ जैश-ए-मोहम्मदच नाही, तर लश्कर-ए-तैबा (LeT) ही दुसरी कुख्यात दहशतवादी संघटना देखील आयएसआयच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. एकीकडे जैशच्या कमांडरला शांतता समितीच्या नावाने चर्चेसाठी समोर आणले जात आहे, तर दुसरीकडे लश्कर-ए-तैबाचे दहशतवादी सोशल मीडिया आणि स्थानिक नेटवर्कच्या माध्यमातून या नागरी आंदोलनावर गरळ ओकत आहेत. लश्करकडून जेएएसी (JAAC) च्या नेत्यांना आणि आंदोलकांना थेट ‘देशद्रोही’ किंवा ‘गद्दार’ ठरवले जात आहे. आंदोलनाला बदनाम करणे, स्थानिक लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण तयार करणे आणि सोशल मीडियाचा वापर करून खोटी माहिती पसरवणे, असा दुहेरी कट पाकिस्तानी लष्कराच्या आशीर्वादाने शिजवला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : FCRA Amendment Bill: भारताच्या FCRA कायद्यातील बदलांवर अमेरिकेचा आक्षेप; ‘हा ख्रिश्चनांवर हल्ला’ म्हणत खासदाराचा इशारा

पीओकेमध्ये नागरी असंतोष पराकोटीला; आयएसआयच्या अडचणीत वाढ

पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आता कोणत्याही खोट्या आश्वासनांना किंवा लष्करी दबावाला बळी पडण्यास तयार नाही. वीज बिल, अन्नधान्याची टंचाई आणि मूलभूत हक्कांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले हे आंदोलन आता पाकिस्तानी राजवटीविरुद्धच्या एका मोठ्या उठावात रूपांतरित झाले आहे. पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याने हे आंदोलन दहशतवाद्यांच्या मदतीने चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याने स्थानिकांचा राग अधिकच अनावर झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तान आपल्याच ताब्यातील नागरिकांचे नागरी हक्क चिरडण्यासाठी कशाप्रकारे दहशतवादी संघटनांचा ‘स्टेट ॲसेट’ (State Asset) म्हणून वापर करतो.

पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेने (ISI) रचलेला हा खोटा शांतता समितीचा देखावा उधळला गेल्यामुळे आता इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमधील लष्करी मुख्यालयात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. कॅमेऱ्यात कैद झालेला इलियास काश्मिरीचा व्हिडिओ हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणाचा सर्वात मोठा जिवंत पुरावा ठरला आहे. स्थानिक जनतेने या शांतता समितीचा पूर्णपणे बहिष्कार केला असून आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या गंभीर घडामोडीमुळे येत्या दिवसांत पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Pok rawalakot protests isi peace committee jaish commander ilyas kashmiri marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FCRA Amendment Bill: भारताच्या FCRA कायद्यातील बदलांवर अमेरिकेचा आक्षेप; ‘हा ख्रिश्चनांवर हल्ला’ म्हणत खासदाराचा इशारा
1

FCRA Amendment Bill: भारताच्या FCRA कायद्यातील बदलांवर अमेरिकेचा आक्षेप; ‘हा ख्रिश्चनांवर हल्ला’ म्हणत खासदाराचा इशारा

Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल
2

Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल

Dubai Explosion: दुबईतील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात 20 मिनिटांत 7 भीषण स्फोट; धुराचे लोट पसरल्याने घबराट, 2 आरोपींना अटक
3

Dubai Explosion: दुबईतील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात 20 मिनिटांत 7 भीषण स्फोट; धुराचे लोट पसरल्याने घबराट, 2 आरोपींना अटक

US-Iran Deal: कच्च्या तेलाची टंचाई संपणार! अमेरिका-इराण युद्धविरामाच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल; 60 दिवसांचा ‘हा’ करार मंजूर
4

US-Iran Deal: कच्च्या तेलाची टंचाई संपणार! अमेरिका-इराण युद्धविरामाच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल; 60 दिवसांचा ‘हा’ करार मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PoK Tension: शांततेच्या नावाखाली ISI चा भयंकर डाव; शांतता शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास काश्मिरी झाला सामील

PoK Tension: शांततेच्या नावाखाली ISI चा भयंकर डाव; शांतता शिष्टमंडळात जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास काश्मिरी झाला सामील

Aug 05, 2026 | 04:20 PM
Tumbadchi Manjula: ‘तुंबाडची मंजुळा’ आता ZEE5 वर! दिग्दर्शक विविध कोरगावकर यांनी चित्रपटांबद्दल खास भावना केल्या व्यक्त…

Tumbadchi Manjula: ‘तुंबाडची मंजुळा’ आता ZEE5 वर! दिग्दर्शक विविध कोरगावकर यांनी चित्रपटांबद्दल खास भावना केल्या व्यक्त…

Aug 05, 2026 | 04:19 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल होणार? पेपर लीक रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय करणार? जाणून घ्या सविस्तर!

NEET UG 2026: नीट परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल होणार? पेपर लीक रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय करणार? जाणून घ्या सविस्तर!

Aug 05, 2026 | 04:13 PM
Supreme Court News: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक विधान; हिंसेने नव्हे संवादाने

Supreme Court News: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक विधान; हिंसेने नव्हे संवादाने

Aug 05, 2026 | 04:10 PM
Gondiya News: संतप्त विद्यार्थ्यांनी रोखली लालपरी! धापेवाडा येथे आंदोलन; वाहतूक विस्कळीत, अतिरिक्त बससेवेची मागणी

Gondiya News: संतप्त विद्यार्थ्यांनी रोखली लालपरी! धापेवाडा येथे आंदोलन; वाहतूक विस्कळीत, अतिरिक्त बससेवेची मागणी

Aug 05, 2026 | 04:08 PM
Table Tennis: पुण्याच्या खेळाडूंचा दबदबा! हरीश साळवी चॅम्पियन, प्रदीप गुप्ताचाही कडवा संघर्ष

Table Tennis: पुण्याच्या खेळाडूंचा दबदबा! हरीश साळवी चॅम्पियन, प्रदीप गुप्ताचाही कडवा संघर्ष

Aug 05, 2026 | 04:02 PM
शिवसेना कुणाची? ‘उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी निवड केली होती’; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा दावा

शिवसेना कुणाची? ‘उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी निवड केली होती’; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा दावा

Aug 05, 2026 | 03:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा