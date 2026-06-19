Israel Lebanon War: लेबनॉनच्या नबातीह जिल्ह्यात इस्रायलचा भीषण बॉम्बवर्षाव; 16 जणांचा मृत्यू, निवासी वस्त्यांचे रूपांतर ढिगाऱ्यात

Israel Lebanon war Nabatieh air strike : मध्य पूर्वेतील (Middle East) युद्ध आता एका अत्यंत विनाशकारी आणि धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील (Israel and Lebanon War) सीमाभागातील तणावाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून, दक्षिण लेबनॉनमधील ऐतिहासिक आणि गर्दीचा जिल्हा असलेल्या नबातीहवर (Nabatieh) इस्रायली हवाई दलाने आणि तोफखान्याने रात्रभर मृत्यूचा थैमान घातला. लेबनीज नॅशनल न्यूज एजन्सीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मध्यरात्रीनंतर झालेल्या या भीषण आणि अत्यंत क्रूर बॉम्बहल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत किमान १६ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, मृतांचा हा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक कुटुंबं अजूनही आपल्या बेपत्ता नातेवाईकांचा शोध घेत असून, संपूर्ण परिसरात केवळ आक्रोश आणि ढिगाऱ्यांचे साम्राज्य पाहायला मिळत आहे.
स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला या संपूर्ण युद्धातील नबातीह परिसरावरील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि प्राणघातक हल्ला ठरला आहे. जेव्हा संपूर्ण शहर गाढ झोपेत होते, तेव्हाच इस्रायली लढाऊ विमानांनी निवासी वस्त्यांवर एकामागून एक शक्तिशाली क्षेपणास्त्रे डागली. केवळ नबातीह मुख्य शहरच नव्हे, तर त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या काफर जौझ (Kafr Jouz), काफर रामोन (Kafr Raman) आणि झेबेदिन (Zebdine) यांसारख्या शांत आणि लोकवस्ती असलेल्या छोट्या शहरांनाही या तोफगोळ्यांच्या माऱ्याने हादरवून सोडले. या महाभयंकर स्फोटांच्या आवाजाने आणि आगीच्या ज्वाळांनी नागरिक प्रचंड घबराटीखाली वावरत आहेत.
इस्रायली लष्कराच्या या नव्या लष्करी मोहिमेत काफर तिबनित (Kafr Tibnit) आणि रायहान हाइट्स (Raihan Heights) यांसारख्या प्रमुख निवासी क्षेत्रांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. स्थानिक प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार, नबातीह मुख्य शहर आणि हारूफ (Harouf) परिसरात झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये एकाच ठिकाणी आठ लोकांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहेत. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
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या भीषण साखळी हल्ल्यांमध्ये आणखी एक काळीज हेलावून टाकणारी घटना अल-शरकिया (Al-Sharkiya) आणि दुइर (Doueir) या दोन शहरांच्या दरम्यान घडली. येथील एका दोन मजली निवासी घरावर इस्रायलचे अत्यंत शक्तिशाली बंकर-बस्टर क्षेपणास्त्र कोसळले, ज्यामध्ये एकाच कुटुंबातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. याशिवाय, काफर सिर (Kafr Sir) या शहरात झालेल्या आणखी एका हवाई हल्ल्यात तीन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. संपूर्ण दक्षिण लेबनॉनमध्ये सध्या रुग्णवाहिकांचे आवाज आणि ढिगाऱ्याखालून येणारे किंचाळणारे आवाज ऐकू येत आहेत.
हवाई विमानांच्या बॉम्बवर्षावाव्यतिरिक्त, इस्रायली डिफेन्स फोर्सेसने (IDF) दक्षिण लेबनॉनमध्ये आपल्या घातक किलर ड्रोनचा (Suicide Drones) वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे. दुइर नगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीजवळून जाणाऱ्या एका सर्वसामान्य मोटरसायकलला इस्रायली ड्रोनने अचानक क्षेपणास्त्र डागून लक्ष्य केले. हा ड्रोन हल्ला इतका भीषण होता की, मोटरसायकल चालवणारी व्यक्ती जागीच छिन्नविच्छिन्न झाली, तर शेजारी उभा असलेला एक पादचारी गंभीररित्या जखमी झाला. या हल्ल्यामुळे नगरपालिकेच्या इमारतीचे आणि परिसरातील दुकानांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
The criminal Zionist regime is carrying out massive strikes on residential buildings in the Lebanese city of Nabatieh. Western media calls these “Hezbollah strongholds” and “Hezbollah targets” to justify the slaughter of women and children. pic.twitter.com/gcDKaKW83C — Panthera Tigris 🇵🇸 (@TigreCabreado) June 19, 2026
credit – social media and Twitter
सध्या नबातीह आणि आजूबाजूच्या प्रभावित भागांमध्ये स्थानिक नागरी संरक्षण पथके (Civil Defense Teams), रेड क्रॉस आणि स्वयंसेवक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत बचाव कार्य राबवत आहेत. वीज पुरवठा खंडित झालेला असताना आणि पुन्हा हल्ले होण्याचा धोका असतानाही, हे जवान क्रेन आणि हातांच्या साहाय्याने काँक्रीटचे मोठे ढिगारे बाजूला सारून बेपत्ता लोकांचा शोध घेत आहेत.
लेबनॉनमधील या नव्या नरसंहारानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अत्यंत वेगाने घडामोडी घडू लागल्या आहेत. लेबनॉनचा सर्वात मोठा पाठीराखा असलेल्या इराणने (Iran) या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट इस्रायलला कडक शब्दांत ताकीद दिली असून, “निपाप नागरिकांच्या रक्ताचा हिशोब चुकता केला जाईल आणि इस्रायलला या निर्घृण कृत्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल,” असा इशारा दिला आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे हा प्रादेशिक संघर्ष आता एका महायुद्धात बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
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दरम्यान, आशियातील महासत्ता असलेल्या चीनने (China) या गंभीर परिस्थितीत लेबनॉन आणि इराणच्या बाजूने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. युद्धाच्या या भीषण विळख्यात सापडलेल्या लेबनीज जनतेची ढासळती परिस्थिती पाहून चीनने ताकीद देण्याऐवजी थेट कृतीवर भर दिला आहे. बीजिंगमधून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, चीन युद्धग्रस्त भागातील बेघर आणि जखमी लोकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली मानवतावादी वैद्यकीय मदत, औषधे, तात्पुरते तंबू आणि अन्नधान्य तातडीने लेबनॉनला पाठवत आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे लेबनॉनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा राजनैतिक आणि मानवतावादी पाठिंबा मिळाला आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमुळे संपूर्ण मध्य पूर्व प्रदेशावर महायुद्धाचे काळे ढग अधिकच गडद झाले आहेत.