चाकणमध्ये अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची मोठी कारवाई, तब्बल 83 किलो गांजा पकडला; स्कॉर्पिओही जप्त

चाकण : पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने चाकण परिसरात मोठी कारवाई करत दोन गांजा तस्करांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून तब्बल ५७ लाख ७३ हजार ५१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये ८३ किलो ९६० ग्रॅम गांजा, तीन मोबाईल फोन, रोख रक्कम आणि एक स्कॉर्पिओ वाहनाचा समावेश आहे. याप्रकरणी चाकण उत्तर पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ८ (क), २० (ब) (ii) (क) आणि २९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दगडे करीत आहेत.
पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी शहरातील अंमली पदार्थांच्या अवैध विक्रीवर आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे) रोहिदास पवार व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (गुन्हे-२) प्रविण मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांनी विशेष पथके तयार केली होती. ही पथके पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गस्त घालत असताना पोलीस अंमलदार निखिल वर्षे व विजय दौंडकर यांना संशयित हालचाली आढळून आल्या. त्यानंतर १८ जून रोजी पहाटे चारच्या सुमारास चाकण उत्तर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रुबी बेकरीजवळ, खंडोबा माळ येथे छापा टाकण्यात आला.
या कारवाईत अनिकेत राजेंद्र बिरंगळ (वय २४, रा. खंडोबामाळ, चाकण) आणि कुशल उद्धव पाठक (वय २४, रा. शिवसाईनगर, कोथरूड, पुणे) यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या ताब्यातून ४१ लाख ९८ हजार रुपयांचा ८३ किलो ९६० ग्रॅम गांजा, ७५ हजार रुपयांचे तीन मोबाईल, ५१० रुपये रोख रक्कम आणि १५ लाख रुपयांची स्कॉर्पिओ गाडी असा एकूण ५७ लाख ७३ हजार ५१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
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संपर्क साधण्याचे आवाहन
दरम्यान, अंमली पदार्थांबाबत कोणतीही माहिती असल्यास नागरिकांनी अंमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या ८६००००२३२० या क्रमांकावर, पोलीस हेल्पलाईन ११२ किंवा ‘मानस’ हेल्पलाईन १९३३ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. ही कारवाई अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केली आहे. तांत्रिक विश्लेषणासाठी पोलीस शिपाई सुभाष गुरव व प्रकाश ननावरे यांनी विशेष सहकार्य केले.
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