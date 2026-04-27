Japan Earthquake: जपानवर निसर्गाची वक्रदृष्टी! 8 दिवसांत दुसऱ्यांदा जमीन हादरली; 6.1 तीव्रतेचा भूकंप, त्सुनामीच्या धास्तीने पळापळ

Japan Earthquake Today : उत्तर जपानमधील होक्काइडो येथे ६.१ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला. यात कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नसले नाही. वाचा याबाबत सविस्तर अपडेट.

Updated On: Apr 27, 2026 | 08:06 AM
जपानमध्ये पुन्हा भूकंपाचे धक्के... होक्काइडोमध्ये ६.१ तीव्रतेचा भूकंप; अधिकाऱ्यांनी दिला सतर्कतेचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जपान पुन्हा हादरले
  • त्सुनामीचे सावट
  • सतर्कतेचा इशारा

Japan Earthquake Today 2026 : निसर्गाच्या प्रकोपापुढे मानवी शक्ती नेहमीच तोकडी पडते आणि याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा जपानमध्ये आला आहे. ‘भूकंपाचा देश’ अशी ओळख असलेल्या जपानमध्ये (Japan) सोमवारी पहाटे ६.१ तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपाने उत्तर भागातील होक्काइडो प्रदेशाला हादरवून सोडले. पहाटेच्या शांततेत जमिनीखालून आलेल्या एका गूढ आवाजाने आणि जोरदार हादऱ्यांनी लोकांची झोप उडाली. अनेक घरांमध्ये वस्तू पडू लागल्याने लोक जीव मुठीत धरून उघड्या मैदानावर धावले.

होक्काइडोमधील भूकंपाचा केंद्रबिंदू आणि खोली

यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.१ इतकी मोजली गेली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू होक्काइडोमधील साराबेत्सु शहराच्या पश्चिमेला सुमारे १८ किलोमीटर अंतरावर होता. हा धक्का जमिनीखाली ८१ किलोमीटर खोलवर लागला होता. नशिबाची गोष्ट अशी की, भूकंपाची खोली जास्त असल्यामुळे भूपृष्ठावर त्याचा विनाशकारी परिणाम झाला नाही. अन्यथा, ६.१ तीव्रतेचा भूकंप मोठी वित्तहानी करण्यास पुरेसा असतो. सध्या तरी कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, हे दिलासादायक आहे.

आठवडाभरापूर्वीच्या ७.४ तीव्रतेच्या जखमा ताज्या

जपानी नागरिक सोमवारी झालेल्या धक्क्याने इतके घाबरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात झालेला महाभयंकर भूकंप. २० एप्रिल २०२६ रोजी जपानच्या उत्तर किनारपट्टीवर ७.४ तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला होता. त्यावेळी सान्रिकू किनाऱ्याजवळ समुद्राखाली केवळ १० किलोमीटरवर केंद्रबिंदू असल्याने ३ मीटर उंचीच्या त्सुनामी लाटांचा धोका निर्माण झाला होता. त्या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वीच आज पुन्हा एकदा ६.१ तीव्रतेच्या धक्क्याने लोकांच्या मनात भीती घर करून बसली आहे.

त्सुनामीचा इशारा आणि प्रशासनाची भूमिका

जपानच्या हवामान संस्थेने (JMA) खबरदारीचा उपाय म्हणून इवाते आणि होक्काइडोच्या काही किनारपट्टी भागांमध्ये सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. जरी आजच्या ६.१ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे तात्काळ त्सुनामी आली नसली, तरी ७.४ तीव्रतेच्या मागील धक्क्यामुळे समुद्रातील हालचाली अनिश्चित आहेत. त्यामुळेच ३ मीटर उंचीपर्यंतच्या लाटा किनाऱ्याला धडकू शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना तात्काळ समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर आणि उंच ठिकाणी जाण्याचे आवाहन केले असून हेलिकॉप्टरद्वारे परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

जपानच का सतत हादरतो?

जपान हा देश ‘पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर’मध्ये वसलेला आहे, जिथे टेक्टोनिक प्लेट्सची हालचाल सर्वाधिक असते. जगातील एकूण भूकंपांपैकी तब्बल १८% भूकंप एकट्या जपानमध्ये होतात. दरवर्षी या द्वीपसमूहात सरासरी १,५०० लहान-मोठे भूकंप नोंदवले जातात. आजच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा जपानच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला हाय-अलर्टवर ठेवण्यात आले असून, जपान या संकटातून कसा सावरतो याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: जपानमध्ये आज झालेल्या भूकंपाची तीव्रता किती होती?

    Ans: उत्तर जपानमधील होक्काइडो येथे सोमवारी ६.१ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला.

  • Que: जपानमध्ये त्सुनामीचा इशारा का देण्यात आला आहे?

    Ans: अलीकडेच झालेल्या ७.४ तीव्रतेच्या आणि आजच्या ६.१ तीव्रतेच्या भूकंपांमुळे समुद्रात ३ मीटर उंचीच्या लाटा येण्याची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

  • Que: भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोठे होता?

    Ans: भूकंपाचा केंद्रबिंदू होक्काइडोमधील साराबेत्सु शहराच्या पश्चिमेला १८ किमी अंतरावर आणि जमिनीखाली ८१ किमी खोलीवर होता.

Published On: Apr 27, 2026 | 08:06 AM

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

