Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Japan snap election February 2026 : जपानच्या (Japan) राजकारणात आज एक अत्यंत धक्कादायक आणि ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाची (Sanae Takaichi) यांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यापासून अवघ्या १०० दिवसांच्या आत संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (Lower House) बरखास्त करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जपानमध्ये आता ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यावधी निवडणुका (Snap Elections) पार पडणार आहेत. ताकाची यांचा हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या लोकप्रियतेवर लावलेला एक मोठा ‘जुगार’ मानला जात आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सत्तेत आलेल्या साने ताकाची यांना सध्या जपानमधील जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. विविध जनमत चाचण्यांनुसार, त्यांचे ‘अप्रूव्हल रेटिंग’ ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे त्यांच्या पूर्वसुरींच्या तुलनेत दुप्पट आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये आणि उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांमध्ये त्यांची प्रतिमा एका ‘खंबीर नेत्या’सारखी आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) सध्या निधी घोटाळ्याच्या आरोपांनी घेरलेली असताना, ताकाची यांना आशा आहे की त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेमुळे पक्ष पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताने सत्तेत येईल.
साने ताकाची या त्यांच्या पुराणमतवादी आणि आक्रमक धोरणांसाठी ओळखल्या जातात. त्यांनी आपल्या निवडणूक अजेंड्यात तीन मुख्य गोष्टींवर भर दिला आहे: १. लष्करी ताकद: जपानच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ करणे आणि लष्कराला अधिक अधिकार देणे. २. इमिग्रेशन धोरण: परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाबाबत कडक कायदे करणे. ३. आर्थिक सुधारणा: महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी अन्नपदार्थांवरील विक्री कर (Sales Tax) तात्पुरता रद्द करणे.
ताकाची यांच्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ जपानवरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होणार आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून तैवानच्या मुद्द्यावर चीनविरोधी भूमिका घेतल्याने बीजिंग नाराज आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपानवर संरक्षण खर्चाचा वाटा वाढवण्यासाठी दबाव टाकला आहे. या आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या काळात जपानला एका स्थिर आणि भक्कम सरकारची गरज आहे, असे सांगत ताकाची यांनी जनतेकडे नवीन जनादेश मागितला आहे.
संसद बरखास्त केल्यामुळे जपानच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पावर होणारे मतदान लांबणीवर पडले आहे. विरोधी पक्षांनी ताकाची यांच्यावर “राजकीय फायद्यासाठी जनतेचे हित धोक्यात घातल्याचा” आरोप केला आहे. एलडीपी पक्षांतर्गत असलेले मतभेद आणि ‘सांसेइतो’ (Sanseito) सारख्या नवीन उजव्या पक्षांचे वाढते आव्हान ताकाची यांच्यासाठी अडथळा ठरू शकते. तरीही, “जनतेचा कौल हाच अंतिम निर्णय,” असे म्हणत ताकाची यांनी आपली खुर्ची पणाला लावली आहे.
