Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Japan Pm Sanae Takaichi Dissolves Parliament Snap Election February 8 2026

Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Sanae Takaichi Snap Election: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच संसद विसर्जित केली आहे, त्यांना त्यांच्या ७० टक्के लोकप्रियतेला मजबूत बहुमतात रूपांतरित करण्याची आशा आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 04:26 PM
japan pm sanae takaichi dissolves parliament snap election february 8 2026

जपान निवडणूक: जपानमध्ये मध्यावधी निवडणुकांचा बिगुल वाजला, पंतप्रधान साने ताकाची यांनी संसद बरखास्त केली, ८ फेब्रुवारीला होणार मतदान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • संसदेचे विसर्जन
  • ७०% लोकप्रियतेचा डाव
  • आर्थिक आणि सुरक्षा अजेंडा

Japan snap election February 2026 : जपानच्या (Japan) राजकारणात आज एक अत्यंत धक्कादायक आणि ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाची (Sanae Takaichi) यांनी आपल्या पदाची शपथ घेतल्यापासून अवघ्या १०० दिवसांच्या आत संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (Lower House) बरखास्त करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जपानमध्ये आता ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यावधी निवडणुका (Snap Elections) पार पडणार आहेत. ताकाची यांचा हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या लोकप्रियतेवर लावलेला एक मोठा ‘जुगार’ मानला जात आहे.

लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सत्तेत आलेल्या साने ताकाची यांना सध्या जपानमधील जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. विविध जनमत चाचण्यांनुसार, त्यांचे ‘अप्रूव्हल रेटिंग’ ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे त्यांच्या पूर्वसुरींच्या तुलनेत दुप्पट आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये आणि उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांमध्ये त्यांची प्रतिमा एका ‘खंबीर नेत्या’सारखी आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) सध्या निधी घोटाळ्याच्या आरोपांनी घेरलेली असताना, ताकाची यांना आशा आहे की त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेमुळे पक्ष पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताने सत्तेत येईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

काय आहे ताकाची यांचा ‘कठोर’ अजेंडा?

साने ताकाची या त्यांच्या पुराणमतवादी आणि आक्रमक धोरणांसाठी ओळखल्या जातात. त्यांनी आपल्या निवडणूक अजेंड्यात तीन मुख्य गोष्टींवर भर दिला आहे: १. लष्करी ताकद: जपानच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ करणे आणि लष्कराला अधिक अधिकार देणे. २. इमिग्रेशन धोरण: परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशाबाबत कडक कायदे करणे. ३. आर्थिक सुधारणा: महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी अन्नपदार्थांवरील विक्री कर (Sales Tax) तात्पुरता रद्द करणे.

credit – social media and Twitter

आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि ट्रम्प यांचा दबाव

ताकाची यांच्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ जपानवरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होणार आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून तैवानच्या मुद्द्यावर चीनविरोधी भूमिका घेतल्याने बीजिंग नाराज आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपानवर संरक्षण खर्चाचा वाटा वाढवण्यासाठी दबाव टाकला आहे. या आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या काळात जपानला एका स्थिर आणि भक्कम सरकारची गरज आहे, असे सांगत ताकाची यांनी जनतेकडे नवीन जनादेश मागितला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Oil: पुन्हा एकदा चीनसाठी अमेरिकेची आक्रमक भूमिका; व्हेनेझुएलाच्या तेलावर पूर्णपणे ‘कब्जा’ करून किमती 30% ने वाढवल्या

निवडणुकीपुढील मोठी आव्हाने

संसद बरखास्त केल्यामुळे जपानच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पावर होणारे मतदान लांबणीवर पडले आहे. विरोधी पक्षांनी ताकाची यांच्यावर “राजकीय फायद्यासाठी जनतेचे हित धोक्यात घातल्याचा” आरोप केला आहे. एलडीपी पक्षांतर्गत असलेले मतभेद आणि ‘सांसेइतो’ (Sanseito) सारख्या नवीन उजव्या पक्षांचे वाढते आव्हान ताकाची यांच्यासाठी अडथळा ठरू शकते. तरीही, “जनतेचा कौल हाच अंतिम निर्णय,” असे म्हणत ताकाची यांनी आपली खुर्ची पणाला लावली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जपानमध्ये निवडणुका कधी होणार आहेत?

    Ans: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांनी संसद बरखास्त केल्यामुळे ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान पार पडणार आहे.

  • Que: पंतप्रधान ताकाची यांनी हा निर्णय का घेतला?

    Ans: आपल्या ७०% लोकप्रियतेचा वापर करून पक्षाची स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि नवीन आर्थिक व सुरक्षा धोरणांसाठी थेट जनतेचा कौल मिळवण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला.

  • Que: निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे कोणते असतील?

    Ans: वाढती महागाई, चीनसोबतचा तणाव, संरक्षण खर्च आणि एलडीपी पक्षाचा राजकीय निधी घोटाळा हे या निवडणुकीत कळीचे मुद्दे ठरतील.

Web Title: Japan pm sanae takaichi dissolves parliament snap election february 8 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 04:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?
1

आंबेगाव -शिरूरमध्ये तुतारीचा आवाज विरला! वळसे पाटलांना फक्त शिवसेनेचे आव्हान?

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा
2

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात
3

लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात

राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?
4

राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Jan 23, 2026 | 04:26 PM
Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Jan 23, 2026 | 04:20 PM
राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

Jan 23, 2026 | 04:13 PM
‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

Jan 23, 2026 | 04:11 PM
Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
Amravati News: १५ दिवसांपासून घंटागाड्या बेपत्ता, महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत शहर घाणीच्या विळख्यात

Amravati News: १५ दिवसांपासून घंटागाड्या बेपत्ता, महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत शहर घाणीच्या विळख्यात

Jan 23, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM