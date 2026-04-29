MI Vs SRH Pitch Report: मुंबईसाठी ‘करो या मरो’ स्थिती; हैदराबादचा विजयरथ रोखण्याचे आव्हान

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी पोषक समजली जाते. इथली बाउंड्री लहान असल्यामुळे आणि खेळपट्टीत नैसर्गिक बाऊन्स त्यामुळे फलंदाजी करणे सोपे जाते.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:39 PM
MI Vs SRH Live Streaming (फोटो- ai gemini)

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद आमने सामने
संध्याकाळी वानखेडे स्टेडीयमवर रंगणार सामना
हार्दिक पंड्याच्या कामगिरीकडे लक्ष

Tata IPL 2026 MI Vs SRH Live Updates: आज मुंबईच्या वानखेडे स्टेडीयमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध एसआरएच असा सामना रंगणार आहे. आयपीएलचा आज 41 वा सामना असणार आहे. मुंबई इंडियन्सची कमबॅक करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. तर दुसरीकडे एसआरएसच आपला विजयी रथ वेगाने पुढे नेण्याचा (IPL 2026) प्रयत्न करणार आहे.

काय आहे वानखेडे स्टेडियमचा पीच रिपोर्ट काय?

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी पोषक समजली जाते. इथली बाउंड्री लहान असल्यामुळे आणि खेळपट्टीत नैसर्गिक बाऊन्स त्यामुळे फलंदाजी करणे सोपे जाते. वानखेडे स्टेडियमवर धावांचा पाठलाग करणे जास्त सोपे समजले जाते. त्यामुळे टॉस जिंकून कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सुरुवातीच्या काही ओव्हर्समध्ये नवीन चेंडूने वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. खेळपट्टी सपाट असल्याने फिरकीपटूंना विकेट मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागू शकतो. आज मुंबईत हवामान स्वच्छ असणार आहे. पावसाची शक्यता देखील नाही. उष्णता आणि आर्द्रता खेळाडूंसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.

मुंबई इंडियन्स सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये तळाशी आहे. प्ले ऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी  मुंबई इंडियन्स पुढील प्रत्येक सामना जिंकणे अनिवार्य असेल. काही सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागतील. हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने अत्यंत खराब कामगिरी केली असल्याचे दिसून येत आहे. महत्वाचे खेळाडू चांगली खेळी करत नसल्याने संघाच्या चिंता वाढल्या आहेत. रोहित शर्मा दुखापतीमुळे आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आयपीएल 2026 च्या 41 व्या सामन्यात आज मुंबईच्या घरच्या मैदानावर म्हणजेच वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात जोरदार टक्कर होणार आहे. आज प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे.  सनरायझर्सची तगडी फलंदाजी आणि मुंबईची ताकद पाहता आजच्या सामन्यात 200 पेक्षा जास्त रन्स होऊ शतकात असे चाहत्यांचे म्हणणे आहे.

20 दिवसानंतर ‘Hitman’ मैदानावर उतरणार का? सनराझर्स हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट

गेले काही सामने रोहित शर्मा दुखापतीमुळे खेळू शकलेला नाही. आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती. आजच्या सामन्यात तो खेळू शकेल की नाही हे टॉसच्या दरम्यान कळणार आहे त्यामुळे मुंबईचा राजा , रोहित शर्मा आजच्या महत्वाच्या सामन्यात खेळू शकणार का हे पहावे लागणार आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 03:05 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

