Food Recipe: मॅगी खाण्याची नवीन पद्धत! संध्याकाळच्या स्नॅक्समध्ये बनवा कुरकुरीत स्प्रिंग रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

मॅगी कायमच साध्या मसाल्यात बनवली जाते. पण नेहमीच साधी मॅगी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही झटपट मॅगी स्प्रिंग रोल बनवू शकता.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:17 PM
दिवसभर काम करून थकल्यानंतर प्रत्येकालाच भूक लागते. भूक लागल्यानंतर नाश्त्यात वडापाव, सामोसा, शेवपुरी इत्यादी चविष्ट पदार्थ खाल्ले जातात. पण हे पदार्थ खाल्ल्यानंतर सुद्धा काहीवेळाने खूप जास्त भूक लागते. भूक लागल्यानंतर तिखट आणि तेलकट पदार्थ अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कायमच घरी बनवलेले पौष्टिक आणि टेस्टी पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट तयार होणारे मॅगी स्प्रिंग रोल बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. याशिवाय लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मॅगी खायला खूप जास्त आवडते. पण नेहमीच साधी मॅगी खाऊन कंटाळा आल्यास या पद्धतीने मॅगी स्प्रिंग रोल तुम्ही बनवू शकता. मॅगी स्प्रिंग रोल बनवण्यासाठी जास्त साहित्य सुद्धा लागत नाही. कमीत कमी वेळात तुम्ही हा पदार्थ बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया मॅगी स्प्रिंग रोल बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • मॅगी नूडल्स
  • गाजर
  • कोबी
  • शिमला मिरची
  • सोया सॉस
  • चिली सॉस
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • रोल शीट्स
  • मैदा
  • तेल
कृती:

  • मॅगी स्प्रिंग रोल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात मॅगी घालून ५ मिनिट शिजवा आणि त्यातील पाणी काढून चाळणीवर ठेवा.
  • शिजलेल्या मॅगीमध्ये थोडस तेल घालून मॅगी मोकळी करून घ्या. यामुळे नूडल्स एकमेकांना चिकटणार नाहीत.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात आलं लसूण पेस्ट आणि बारीक चिरून घेतलेल्या गाजर, कोबी आणि शिमला मिरची घालून हलक्याशा कुरकुरीत करा आणि एक वाफ काढा.
  • एक वाफ आल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घाला. भाज्या शिजल्यानंतर त्यात सोया सॉस, चिली सॉस, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • वाटीमध्ये चमचाभर मैदा घेऊन त्यात थोडस पाणी घाला आणि पेस्ट तयार करा. मैद्याच्या स्प्रिंग रोल शीट्स घेऊन तयार केलेले मॅगीचे मिश्रण भारा आणि दोन्ही बाजूने मैद्याची पेस्ट लावून पॅक करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात तयार केलेले स्प्रिंग रोल टाकून लालसर होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मॅगी स्प्रिंग रोल.

