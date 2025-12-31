Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Khaleda Zia यांच्यावर आज अत्यसंस्कार; भारताकडून जयशंकर उपस्थित, तर पाकिस्तानकडून कोण?

Khaleda Zia Burial : खालिदा झिया यांच्या पार्थीवावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांचे पती झियाउर रहमान यांच्या कबरीजवळ त्यांना दफन केले जाईल.

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:18 AM
Khaleda Zia Funeral

Khaleda Zia यांच्यावर आज अत्यसंस्कार; भारताकडून जयशंकर उपस्थित, तर पाकिस्तानकडून कोण? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Khaleda Zia यांच्यावर आज होणार अत्यसंस्कार
  • भारताकडून जयशंकर उपस्थित
  • तर पाकिस्तानकडून कोण?
Khaleda Zia Funeral News : ढाका : बांगलादेशच्या (Bangladesh) पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे निधन झाले असून त्यांच्या पार्थीवावर आज अत्यंस्कार करण्यात येणार आहे. वयाच्या 80 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले . गेल्या बऱ्याच्या काळापासून खालिदा झिया आजारी होत्या. त्यांच्यावर एव्हरकेअर रुग्णालयात उपचार घेत होत्या, पण यावेळी 30 डिसेंबर रोजी त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. दरम्यान भारताने त्यांच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केले असून त्यांच्या अत्यसंस्काराला भारताकडून एस. जयशंकर उपस्थित राहणार आहे. परंतु पाकिस्तानकडून कोण उपस्थित राहणार अशी चर्चा सध्या सुरु आहे.

Battle Of Begums : लोकशाहीसाठी एकत्र, पण सत्तेसाठी कट्टर विरोधक बनल्या हसीना आणि झिया; कशी पडली मैत्रीत दरार?

पाकिस्तानने देखील खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी म्हटले आहे की, आम्ही खालिदा झिया यांच्या यांच्या निधनाबद्दल शोख व्यक्त करतो. परंतु पाकिस्तानमधून कोणता वरिष्ठ अधिकारी किंवा नेता खालिदा झिया यांच्या अत्यंस्काराला उपस्थित राहणार नसल्याचे म्हटले जात आहे.

कोणताही मोठा नेता बांगलादेशला भेट देणार नाही

बांगलदेशमध्ये शेख हसीनाचे सरकार पडल्यानंतर पाकिस्तानशी संबंध मजबूत झाले आहेत. परंतु पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर किंवा परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांच्यापैकी कोणीती खालिदा झिया यांच्या दफन विधीला जाणार नाही. फक्त पाकिस्तानचे राष्ट्रीय असेंब्लीचे अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक बुधवारी (31 डिसेंबर 2025) ढाक्याला खालिदा झिया यांच्या अत्यसंस्कारात पाकिस्तानचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत.

बांगलादेशमध्ये शोककळा

खालिदा झिया यांच्या निधनाने बांगलादेशात शोककळा परसली आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीने सात दिवसांची शोकसभा जाहीर केली आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबावरही शोककळा पसरली आहे. खालिदा झिया यांच्या निधनाने त्यांचा मुलगा तारिक रहमान अत्यंत भावूक झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले आहे की,

माझी आई आणि BNP अध्यक्षा बेगम खालिदा झिया, अल्लाहची हाक ऐकत आज आपल्याला सोडून गेल्या आहेत. त्यांनी म्हटले की, त्या केवळ एक राजकीयनेत्या नव्हत्या तर लोकशाहीच्या जननी होत्या. त्या बांगलादेशची आई म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांनी आपले जीवन पूर्णपणे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी दिले. त्यांनी हुकूमशाही आणि दजपशाहीविरोधात तीव्र संघर्ष केला. रहमान यांनी त्यांच्या आईचे प्रेम सौम्य आणि त्या धाडसी होत्या असे म्हटले.


Khaleda Zia Death : खालिदा झिया यांना पतीच्या कबरीजवळ करण्यात येणार दफन; ७ दिवसांचा शोक जाहीर

Published On: Dec 31, 2025 | 09:15 AM

