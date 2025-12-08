Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Khaleda Zias Health Worsens Bangladesh To Take Her To London For Treatment

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Khaleda Zia यांची प्रकृती अधिक गंभीर ; उपचारासाठी परदेशात नेण्याची तयारी

Khaleda Zia Health Update : गेल्या दोन आठवड्यांपासून खालिदा जिया रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले असून प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा नाही. उपचारासाठी त्यांना परदेशात नेण्यात येणार आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 09:19 AM
Khaleda Zia Health Update

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Khaleda Zia यांची प्रकृती अधिक गंभीर; उपचारासाठी परदेशात नेण्याची तयारी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशच्या माजी PM खालिदा जिया यांची प्रकृती गंभीर
  • उपचारासाठी परदेशात नेण्याची तयारी सुरु
  • जाणून घ्या संपूर्ण हेल्थ अपडेट?
Khaleda Zia Health News Marathi : ढाका : बांगलादेशच्या (Bangladesh) माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. सध्या त्यांच्यावर बांगलादेशाच्या कोरोनरी केअर युनिटमध्ये उपचार सुरु आहे. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले असून त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. यामुळे त्यांचा परेदशात उपचारासाठी नेण्यात येणार आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीने याची माहिती दिली आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान Khaleda Zia व्हेंटिलेटरवर; प्रकृती अत्यंत चिंताजनक

खालिदा यांना लंडनला उपचारासाठी नेणार

खालिदा झिया (Khaleda Zia)  यांच्या बांग्लादेश नॅशनला पार्टीने BNP ने दिलेल्या माहितीनुसार, खालिदा झिया यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून किडनी, डायबेटिज, संधिताव, आणि डोळ्यांच्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. त्यांच्या आजारांमुळे त्यांना छातीत संसर्ग झाला होता. यामुळे त्यांच्या हृदयावर आणि फुफ्फुसावर परिणाम झाले आहे.  BNP ने दिलेल्या माहितीनुसार, खालेदा जिया यांना उपचारासाठी लंडनला नेण्यात येणार आहे.

सध्या यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था केली जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, बांगलादेशच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने (CAAB) ने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (9 डिसेंबर) रात्री 9 वाजता खालिदा जिया यांना एअर ॲम्ब्युलन्सने लंडनला नेण्यात येणार आहे.  खालिदा जिया यांच्या उपचारासाठी कतार सरकाकडून एअर अम्ब्युलन्सची व्यवस्था केली जात आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या अध्यक्षा गेल्या दोन आठवड्यापासून ढाकातील रुग्णालयात उपाचार घेत आहेत. २३ नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.परंतु त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीय सध्या चिंतेत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी केली चिंता व्यक्त

दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच खालिदा जिया यांच्या प्रकृती बद्दल समजताच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (Narendra Modi) चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी एक्सवर ट्विट करत म्हटले होते की, बांगलादेशच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या बेगम खालिदा झिया यांची प्रकृती जाणून चिंता वाटत आहे. आम्ही त्यांच्या पुन्हा लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतो आणि शुभेच्छा देतो. भारत सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

मोहम्मद युनूस यांनी देखील केली चिंता व्यक्त

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांनी खालिदा जिया यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.  त्यांनी जनतेला खालिदा यांच्या बरे होण्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे. खालिदा जिया या १९९१ च्या निवडणुकीत विजयी होऊन बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या होत्या. त्या बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कट्टर शत्रू मानल्या जातात. दोन्ही महिला नेत्यांमध्ये देशाच्या निवडणुकींदरम्यान चुरशीची लढाई झाली होती. त्यांच्या लढाईला बेगमांची लढाई म्हटले जायचे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांची प्रकृती गंभीर; PM मोदींनी केली चिंता व्यक्त

Web Title: Khaleda zias health worsens bangladesh to take her to london for treatment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 08, 2025 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
2

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल
3

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
4

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM