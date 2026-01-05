Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Man Accused Of Killing Ex Girlfriend In Us Flees To India Body Found In His Apartment Interpol Arrests Him In Tamil Nadu

अमेरिकेमध्ये EX- Girlfriend चा केला खून अन् आला भारतात पळून; तमिळनाडूत आवळल्या मुसक्या

अमेरिकेत भारतीय तरुणीची हत्या करुन भारतात पळालेल्या तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. इंटरपोलने तामिळनाडू येथे या आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीने त्याच्या एक्स गर्लफ्रेंडची हत्या केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:01 PM
US Ex-Girlfriend Murder Case

अमेरिकेमध्ये EX- Girlfriend चा केला खून अन् आला भारतात पळून; तमिळनाडूत आवळल्या मुसक्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेत एक्स गर्लफ्रेंडची हत्या करुन भारतात पळाला आरोपी
  • तामिळनाडूत इंटरपोल पोलिसांकडून करण्यात आली अटक
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
US Ex-Girlfriend Murder Case: वॉशिंग्टन : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेत खुन करुन पळावलेल्या एका आरोपीला अटक इंटरपोलने तामिळनाडू येथे अटक केली आहे. अर्जुन शर्मा असे या आरोपीचे नाव असून त्याच्यावर त्याची एक्स गर्लफ्रेंड निकिता गोडिशलाचा खून केल्याचा आरोप आहे. अर्जून एक्स गर्लफ्रेंड निकिताचा खून करुन भारतात पळून आला होता.

Saudi Camel Fest: काय सांगता! उंट जिंकला आणि मालकाला मिळालं ‘अख्खं बेट’? वाचा सौदी अरेबियातील ‘या’ अजब बक्षिसाची रंजक कथा

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, निकिता राव ही २७ वर्षीय तरुण अमेरिकेच्या मेरीलँड येथे राहत होती. निकिता वेडा हेल्थ कंपनीत डेटा ॲनालिटिक्स म्हणून कार्यरत होती. पोलिसांनी २ जानेवारी रोजी निकिता अचानक बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, स्वत: आरोपी अर्जुनने याबाबत तक्रार नोंदवली होती. त्याने पोलिसांना तो निकिताला ३१ डिसेंरच्या संध्याकाळी भेटला असल्याचे सांगितले. परंतु यामुळेच त्याच्यावर संशय निर्माण झाला. कारण अर्जुन त्याच दिवशी भारतात पळून आला होता.

तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेचच भारतात पळाल्याने त्याचा निकिताच्या हत्येत सहभाग असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी निकिताचा शोध सुरु केला तेव्हा आरोपी अर्जुन शर्माच्या अपार्टमेंटची संशयावरुन झडती घेतली. यावेळी ३ जानेवारी रोजी अर्जुनच्या अपार्टमेंटमध्ये निकीताचा मृतहेद सापडला. निकीताच्या शरीरावर आरोपीने चाकूने अनेक वार केले होते.

तामिळनाडू येथे आरोपी अर्जुनला अटक

आरोपीला भारताच्या तामिळनाडू येथे इंटरपोलकडून अटक करण्यात आली असून त्याच्यावर फर्स्ट डिग्री आणि सेकंड डिग्री हत्येचा आरोप लावण्यात आला आहे. सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा शोध घेण सुरु आहे. या हत्येमागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अर्जुनच्या अटकेसाठी अमेरिकेच्या संघीय एजन्सींनी भारतीय पोलिसांशी संपर्क साधला होता. त्यांना या निकिताच्या हत्याकांडाची सर्व माहिती देण्यात आली.

यानंतर इंटपोल पोलिसांनी भारतीय पोलिसांशी संपर्क साधत, सतत देखरेख ठेवत अखेर तामिळनाडू येथे आरोपी अर्जुनला अटक केली. अर्जुनचे लवकरच प्रत्यार्पण केले जाणार आहे. सध्या अमेरिकेतील भारतीय दूतावास पीडीताच्या कुटुंबीयांसाोबत आहे. त्यांच्या काउन्सलिंगसाठी सर्व ती मदत केली जात आहे. तसेच आरोपीला देखील शिक्षा देण्यात येईल असे भारतीय दूतावासाने म्हटले आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये Gen Z आंदोलन उफाळलं; सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात ४ जणांचा मृत्यू

Web Title: Man accused of killing ex girlfriend in us flees to india body found in his apartment interpol arrests him in tamil nadu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?
1

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
2

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
3

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ
4

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Jan 22, 2026 | 02:38 PM
Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…

Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…

Jan 22, 2026 | 02:32 PM
श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

Jan 22, 2026 | 02:30 PM
Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Jan 22, 2026 | 02:27 PM
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM