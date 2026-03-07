Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

डोळ्याजवळ जोरदार प्रहार करण्यात आला. सुदैवाने डोळा बचावला असला तरी डोळ्याच्या बाजूला व कानाच्या खाली गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमी फैजान कर्जीकर सध्या कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:27 AM
गाडीत कोंबून दिव्यांगाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण

गाडीत कोंबून दिव्यांगाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

चिपळूण : शहरातील नगरसेवक साजिद सरगुरोह यांच्या चालकाचे तोंड दाबून गाडीत कोंबून अपहरण करण्यात आले. यातच वाहनचालकाला गाडीतच अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. प्रेमविवाहाच्या वादातून पत्नीच्या नातेवाईकांनी हा प्रकार केल्याचा आरोप जखमी दिव्यांग युवकाने केला आहे. याप्रकरणी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नगरसेवक साजिद सरगुरोह यांचे चालक फैजान कर्जीकर (मजरे काशी, चिपळूण) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ते सोमवारी कामावर जात असताना मागून आलेल्या कारमधून तिघेजण उतरले. त्यांनी फैजान यांचे तोंड दाबून जबरदस्तीने गाडीत कोंबले व गाडी गुहागर बायपासमार्गे वेगाने नेली. काही अंतरावर गेल्यानंतर गाडीतच त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात झाली. गाडी मुंबई-गोवा महामार्गावरून वालोपे-कळंबस्ते मार्गे चिरणी रस्त्याने लोटेपर्यंत नेण्यात आली. यादरम्यान सतत मारहाण करण्यात आली. एका टप्प्यावर एका महिलेने गाडीत येऊन शिवीगाळ करत मारहाण केली.

हेदेखील वाचा : Mumbai Crime News : मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

डोळ्याजवळ जोरदार प्रहार करण्यात आला. सुदैवाने डोळा बचावला असला तरी डोळ्याच्या बाजूला व कानाच्या खाली गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमी फैजान कर्जीकर सध्या कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असून, ते मानसिकदृष्ट्या भयभीत असल्याचे सांगितले जात आहे. फैजान कर्जीकर यांनी जानेवारी महिन्यात कोर्ट मॅरेज केले होते. या विवाहाला पत्नीच्या नातेवाईकांचा विरोध होता. पत्नीला सोडण्याचा दबाव टाकण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. याप्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात ताबिश पेचकर, समीर पेचकर, मुस्कान दलवाई (गोवळकोट रोड) व अमान नाडकर (खेड) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

खोटे कबुलीजबाब देण्यास भाग पाडले

दरम्यान, आरोपींनी ‘आम्ही सांगतो तसे बोल, अन्यथा जाळून ठार मारू’, अशी धमकी देत त्यांचा जबरदस्तीने व्हिडिओ तयार केला. त्या व्हिडिओमध्ये ‘मी पत्नीला जबरदस्तीने पळवून नेले, अत्याचार केले व जबरदस्तीने लग्न केले’ असे खोटे कबुलीजबाब देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे.

कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी दबाव

काही कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला; मात्र, त्यांनी सही करण्यास नकार दिला. ही गाडी चिपळूणमधील एका कार्यालयात आणण्यात आली होती. दरम्यान नगरसेवक साजिद सरगुरोह व फैजान यांचे नातेवाईक पोलिसांत तक्रार देण्यासाठी धावले. ही माहिती मिळताच आरोपींनी फैजान यांना सोडून पलायन केल्याचे फिर्यादीने नमूद केले आहे.

Web Title: Film style kidnapping of corporator driver

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त मौजमजेसाठी ‘ते’ चोरायचे दुचाकी; चोरट्यांकडून 20 गाड्या जप्त, पोलिस तपासात…
1

फक्त मौजमजेसाठी ‘ते’ चोरायचे दुचाकी; चोरट्यांकडून 20 गाड्या जप्त, पोलिस तपासात…

क्रूरतेला सीमा नाही! अनैतिक संबंधाला विरोध केला म्हणून मनोरूग्ण महिलेला थेट…
2

क्रूरतेला सीमा नाही! अनैतिक संबंधाला विरोध केला म्हणून मनोरूग्ण महिलेला थेट…

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसाठी लाच घेणं भोवलं; एसीबीने एकाला रंगेहात पकडले
3

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसाठी लाच घेणं भोवलं; एसीबीने एकाला रंगेहात पकडले

Crime News: नागपूर हादरले! पतीच्या मदतीने पत्नीने प्रियकराला संपवले; भररस्त्यात सपासप केले वार; धक्कादायक थरार कॅमेऱ्यात कैद
4

Crime News: नागपूर हादरले! पतीच्या मदतीने पत्नीने प्रियकराला संपवले; भररस्त्यात सपासप केले वार; धक्कादायक थरार कॅमेऱ्यात कैद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

Mar 07, 2026 | 11:27 AM
Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

Mar 07, 2026 | 11:26 AM
युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

Mar 07, 2026 | 11:25 AM
‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

‘अमेरिका मुर्दाबाद’! खामेनेईंच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गदारोळ; शिया मुस्लिमांवर लष्कराच्या गोळीबारामुळे पेटला हिंसाचार

Mar 07, 2026 | 11:25 AM
आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

आता पोलिसांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर; मुंबई पोलिसांना मिळणार अमेरिकन स्टाईल बॉडी-वॉर्न कॅमेरे

Mar 07, 2026 | 11:15 AM
Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

Ind Vs NZ : विश्वविजेत्याला संघावर होणार पैशांचा पाऊस! जाणून घ्या T20 विश्वचषकात कोणत्या संघाला किती बक्षीस रक्कम मिळणार?

Mar 07, 2026 | 11:09 AM
Obesity: लठ्ठपणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका, केवळ वजनवाढ नाही; जीवावर बेतू शकते दुर्लक्ष करणे

Obesity: लठ्ठपणामुळे वाढतो अनेक आजारांचा धोका, केवळ वजनवाढ नाही; जीवावर बेतू शकते दुर्लक्ष करणे

Mar 07, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM