Saudi Camel Fest: काय सांगता! उंट जिंकला आणि मालकाला मिळालं ‘अख्खं बेट’? वाचा सौदी अरेबियातील ‘या’ अजब बक्षिसाची रंजक कथा

Saudi Camel Festival: रियाधमध्ये किंग अब्दुलअझीझ उंट मेळ्याच्या १० व्या आवृत्तीचा समारोप झाला. इब्राहिम अल-मुहैदीबने उंटांच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक पटकावला आणि त्याला बक्षीस म्हणून एक खाजगी बेट मिळाले.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:44 PM
Won a camel race and got an entire Private Island as a prize Camel fair in Saudi Arabia is the talk of the world

Saudi Camel Festival : सौदी किंग अब्दुल अझीझ उंट मेळा, शर्यतीतील विजेत्याला मिळाले खाजगी बेट

  •  सौदी अरेबियातील किंग अब्दुल अझीझ उंट मेळ्यात प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या इब्राहिम अल-मुहैदीबला चक्क एक ‘खाजगी बेट’ (Private Island) बक्षीस म्हणून मिळाले आहे.
  • ‘सनम’ (Sanam) या डिजिटल गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उंट संस्कृतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले असून ६ लाखांहून अधिक लोकांनी यात सहभाग घेतला.
  •  हा उपक्रम सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय ओळख आणि सांस्कृतिक वारसा जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याच्या ‘व्हिजन २०३०’ ध्येयाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

King Abdulaziz Camel Festival 2026 winners : सौदी अरेबिया म्हणजे श्रीमंती आणि अनोख्या उपक्रमांचा देश! नुकताच सौदीची राजधानी रियाध येथे ‘किंग अब्दुल अझीझ उंट मेळ्या’च्या (King Abdulaziz Camel Festival) १० व्या आवृत्तीचा दिमाखदार समारोप झाला. या मेळ्याने केवळ सौदीतच नव्हे, तर जगभरात चर्चा घडवून आणली आहे. यामागचे कारण म्हणजे या शर्यतीत प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या विजेत्याला देण्यात आलेले अवाढव्य बक्षीस. इब्राहिम अल-मुहैदीब या स्पर्धकाने या प्रतिष्ठित शर्यतीत बाजी मारली आणि त्याला बक्षीस म्हणून चक्क एक खाजगी बेट बहाल करण्यात आले आहे.

विजेत्यावर बक्षिसांचा वर्षाव

इब्राहिम अल-मुहैदीबने उंटांच्या शर्यतीत सर्वाधिक गुण मिळवून अव्वल स्थान गाठले. सौदी अरेबियाचे संस्थापक किंग अब्दुल अझीझ यांच्या नावाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत जिंकणे ही सन्मानाची बाब मानली जाते. मुहैदीबला केवळ खाजगी बेटच मिळाले नाही, तर त्याच्या संपूर्ण टीमला विशेष पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, स्पर्धेतील पहिल्या १० विजेत्यांना एकूण ५ दशलक्ष सौदी रियाल (सुमारे ११ कोटी रुपयांहून अधिक) पेक्षा जास्त रोख रक्कम बक्षीस स्वरूपात देण्यात आली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: ड्रॅगनला धडकी! आता अमेरिकेने उघडले इतिहासातील ‘ते’ बंद दरवाजे; दुसऱ्या महायुद्धातील धावपट्ट्या पुन्हा होणार गरम

‘सनम’ गेम: उंट संस्कृतीचा डिजिटल अवतार

यावर्षीच्या मेळ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ‘सनम’ (Sanam) हा डिजिटल गेमिंग प्लॅटफॉर्म. १ डिसेंबर ते ३ जानेवारी दरम्यान चाललेल्या या ३४ दिवसांच्या स्पर्धेत उंटांच्या सांस्कृतिक वारशाला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यात आले. या गेमच्या तिसऱ्या आवृत्तीने अवघ्या ४० दिवसांत ६,००,००० हून अधिक खेळाडूंना आकर्षित केले. स्मार्टफोन अ‍ॅप स्टोअर्समध्ये हा गेम अव्वल स्थानी राहिला असून, सौदीमध्ये सर्वाधिक खेळला जाणारा डिजिटल गेम ठरला आहे. या माध्यमातून तरुण पिढीला त्यांच्या ऐतिहासिक परंपरेची माहिती मनोरंजक पद्धतीने दिली जात आहे.

श्रीमंत संस्कृती आणि आर्थिक भरभराट

कॅमल क्लबद्वारे आयोजित या उपक्रमाचे उद्दिष्ट केवळ मनोरंजन नसून उंटांशी संबंधित अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे देखील आहे. उंट हे सौदी अरेबियाच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग आहेत. या मेळ्यामुळे उंटांची खरेदी-विक्री, पर्यटन आणि डिजिटल गेमिंग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत आहे. सौदीच्या ‘व्हिजन २०३०’ अंतर्गत आपल्या सांस्कृतिक वारशाचे जागतिकीकरण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  Intelligence Alert : नेपाळ-बांगलादेशनंतर आता भारतातही घडवून आणणार गृहयुद्ध? ISIच्या हेरगिरी नेटवर्कबद्दल थरारक खुलासा उघड

परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम

एकीकडे वाळवंटातील पारंपारिक उंट शर्यती आणि दुसरीकडे प्रगत डिजिटल प्लॅटफॉर्म, असा दुर्मिळ संगम या मेळ्यात पाहायला मिळाला. ज्या काळात जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल क्रांतीकडे वळत आहे, त्याच काळात सौदीने आपल्या हजारो वर्षांच्या जुन्या परंपरेला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन जगासमोर एक नवा आदर्श ठेवला आहे. इब्राहिम अल-मुहैदीबच्या विजयाने या परंपरेला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: किंग अब्दुल अझीझ उंट मेळ्याच्या विजेत्याला काय बक्षीस मिळाले?

    Ans: १० व्या आवृत्तीचा विजेता इब्राहिम अल-मुहैदीब याला एक खाजगी बेट (Private Island) आणि मोठी रोख रक्कम बक्षीस म्हणून मिळाली.

  • Que: 'सनम' (Sanam) गेम प्लॅटफॉर्म काय आहे?

    Ans: हा एक डिजिटल गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे जो उंट संस्कृतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडतो. या गेमद्वारे ६ लाखांहून अधिक लोकांनी उंट शर्यतीचा डिजिटल अनुभव घेतला.

  • Que: या मेळ्याचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

    Ans: सौदीचा सांस्कृतिक वारसा जपणे, उंटांशी संबंधित अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत सौदीची जागतिक ओळख वाढवणे हे या मेळ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Published On: Jan 05, 2026 | 03:41 PM

