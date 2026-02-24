“माझी बायको सुपरहिरो…” विकीचे कॅटवर नितांत प्रेम! गरोदर असताना अनेक समस्यांना दिले तोंड

बॉलिवूडमधील सर्वात प्रिय जोडप्यांपैकी एक असलेले कतरिना कैफ आणि विकी कौशल सध्या त्यांच्या पालकत्वाच्या प्रवासाचा आनंद घेत आहेत. २०२१ मध्ये लग्न झाल्यानंतर, या जोडप्याने गेल्या वर्षी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, कतरिना आणि विकी यांना एका मुलाचे जन्म झाले, ज्याचे नाव त्यांनी विहान कौशल ठेवले. “उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक” या चित्रपटातील विकीच्या व्यक्तिरेखेच्या, मेजर विहानच्या आठवणींना उजाळा देत या नावाने सोशल मीडियावर चर्चा निर्माण केली.
आता बाळ विहान जवळजवळ ३ महिन्यांचा झाला आहे, तेव्हा विकी कौशलने द हॉलिवूड रिपोर्टर इंडियासाठी अलिकडेच झालेल्या एका कार्यक्रमात त्याच्या वडील म्हणून आलेल्या अनुभवांबद्दल सांगितले.”तो फक्त तीन महिन्यांचा आहे. जेव्हा बाळ तीन महिन्यांचे असते तेव्हा वडिलांना फारसे काही करायचे नसते. मी फक्त एक चीअरलीडर बनण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि तो मोठा होण्याची वाट पाहत आहे जेणेकरून मी अधिक योगदान देऊ शकेन.”
विकीने आई कतरिनाच्या ताकदीचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, “सध्या, आई एक सुपरहिरो बनत आहे. ती तिच्या गरोदरपणात एक योद्धा होती आणि ती आई म्हणूनही एक योद्धा होती. मला तिचा खूप अभिमान आहे आणि मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो.”
२०२५ हे वर्ष त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या आणि त्याच्या कारकिर्दीच्या दृष्टीनेही विकीसाठी उत्तम ठरले आहे. “छावा” मध्ये छत्रपती संभाजीची भूमिका आणि रश्मिका मंदानासोबतची त्याची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडली. आता, संजय लीला भन्साळींच्या “लव्ह अँड वॉर” मध्ये रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्यासोबत त्याला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
