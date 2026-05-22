Mount Everest Record: चीनच्या ‘एका’ चुकीमुळे एव्हरेस्टवर गर्दीचा पूर! 274 जणांनी एकाच वेळी रोवला झेंडा; मोडला अनेक वर्षांपूर्वीचा

Mount Everest Record update : जगातील सर्वोच्च शिखरावर एक नवीन एव्हरेस्ट विक्रम नोंदवला गेला आहे. २७४ गिर्यारोहकांनी एकाच वेळी दक्षिण मार्गाने शिखर सर करून, २०१९ मधील २२३ गिर्यारोहकांचा विक्रम मोडला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 10:22 AM
Mount Everest Record: २७४ गिर्यारोहकांनी एकाच दिवसात एव्हरेस्ट सर करून अनेक वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक जागतिक विक्रम
  • गर्दीचे मुख्य कारण
  • ‘डेथ झोन’मधील धोका

Mount Everest World Record 2026 : साहस, जिद्द आणि निसर्गाशी दोन हात करण्याची मानवाची प्रवृत्ती पुन्हा एकदा जगाने अनुभवली आहे. जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टच्या (Mount Everest) कड्याकप्प्यांवर मानवाने एक नवा आणि अभूतपूर्व जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. एकाच दिवशी तब्बल २७४ साहसी गिर्यारोहकांनी नेपाळच्या दक्षिणेकडील मार्गाने एव्हरेस्टच्या मुख्य शिखरावर पाऊल ठेवून इतिहास रचला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने गिर्यारोहकांचे एकाच वेळी शिखरावर सुरक्षितपणे पोहोचणे हा गिर्यारोहणाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. मात्र, या विक्रमासोबतच सर्वोच्च शिखरावरील वाढत्या गर्दीने मानवी सुरक्षेचे मोठे प्रश्नही निर्माण केले आहेत.

२०१९ चा ऐतिहासिक रेकॉर्ड मोडीत निघाला

नेपाळ एक्सपेडिशन ऑपरेटर्स असोसिएशनने (Nepal Expedition Operators Association) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गुरुवारी एकाच दिवसात २७४ जणांनी दक्षिण मार्गाने चढाई यशस्वी केली. यापूर्वीचा विक्रम २२ मे २०१९ रोजी नोंदवला गेला होता, जेव्हा एकाच दिवशी २२३ गिर्यारोहकांनी या शिखराला गवसणी घातली होती. २०१९ मध्ये चीन आणि नेपाळ अशा दोन्ही बाजूंनी चढाई सुरू होती, परंतु यंदा फक्त नेपाळच्या मार्गानेच हा आकडा पार करून जुना रेकॉर्ड इतिहासजमा करण्यात आला आहे.

तिबेटचा मार्ग बंद आणि नेपाळमध्ये उसळलेला जनसागर

या वर्षी एव्हरेस्टवर एवढी गर्दी का झाली, यामागे एक मोठे राजनैतिक आणि नैसर्गिक कारण आहे. शेजारील देश चीनने यंदा गिर्यारोहकांसाठी कोणतेही नवीन नियम किंवा परवानग्या जारी न केल्यामुळे तिबेटकडून जाणारा उत्तरेकडील मार्ग पूर्णपणे बंद होता. परिणामी, जगभरातील सर्व गिर्यारोहकांना केवळ नेपाळच्या दक्षिणेकडील मार्गाचाच आधार घ्यावा लागला. नेपाळ सरकारने या हंगामासाठी जवळपास ५०० गिर्यारोहण परवाने (Permits) जारी केले होते, ज्यामुळे बेस कॅम्पवर गिर्यारोहक आणि त्यांच्या सोबतीला असणारे शेर्पा यांची मोठी गर्दी झाली होती.

हवामानाचा लहरीपणा अन् ‘आइसफॉल डॉक्टर्स’ची मेहनत

या हंगामाच्या सुरुवातीला हिमालयातील हवामान अत्यंत खराब आणि प्रतिकूल होते. सतत बर्फवृष्टी आणि वेगवान वाऱ्यामुळे मुख्य मार्ग खुला करण्यात मोठा अडथळा येत होता. ‘आइसफॉल डॉक्टर्स’ (Icefall Doctors) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेपाळी तज्ज्ञ कामगारांना खुंबू आइसफॉलमधील धोकादायक बर्फाचे खडक (Seracs) साफ करून मार्ग तयार करण्यासाठी अनेक आठवड्यांचा काळ लागला. यामुळे १३ मे पर्यंत मुख्य मार्ग गिर्यारोहणासाठी खुला करता आला नाही. बेस कॅम्पवर शेकडो लोक अनेक दिवसांपासून एकाच जागेवर अडकून पडले होते, हेच या ऐतिहासिक गर्दीचे मुख्य कारण ठरले.

धोकादायक ‘डेथ झोन’ आणि सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

८,८४८ मीटर उंचीवर २७४ लोकांची गर्दी होणे ही ऐकायला अभिमानास्पद गोष्ट वाटत असली, तरी ती अत्यंत थरारक आणि जीवघेणी असते. समुद्रासपाटीपासून ८,००० मीटरवरील भागाला ‘डेथ झोन’ (Death Zone) म्हटले जाते. येथे ऑक्सिजनची पातळी कमालीची कमी असते आणि मानवी शरीर वेगाने क्षीण होऊ लागते. हवामान खात्याने आठवड्याच्या शेवटी अत्यंत वेगवान आणि वादळी वाऱ्याचा अंदाज वर्तवला होता. त्यामुळे हा धोका टाळण्यासाठी बेस कॅम्पवरील सर्वच कंपन्यांनी आपल्या गिर्यारोहकांना गुरुवारीच शिखराकडे रवाना केले. या घाईमुळे अरुंद बर्फाळ वाटांवर गिर्यारोहकांना उणे तापमानात तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागले, जे मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करत २७४ जणांनी केलेली ही कामगिरी मानवी महत्त्वाकांक्षेची परिसीमा दर्शवणारी आहे. जागतिक स्तरावर या विक्रमाचे कौतुक होत असले, तरी भविष्यात एव्हरेस्टवरील गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचे मत आता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

Published On: May 22, 2026 | 10:22 AM

