Budh Gochar 2026: मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात तयार होणार भद्र योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार करिअर आणि व्यवसायात मोठे यश

ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध शुक्रवार, २९ मे रोजी स्वतःच्या राशीत म्हणजे मिथुनमध्ये प्रवेश करणार आहे. ज्यावेळी बुध स्वतःच्या राशी मिथुन आणि कन्यामध्ये प्रवेश करतो, तेव्हा भद्र योग तयार होतो. त्यामुळे, २९ मे रोजी बुधाच्या मिथुन राशीतील प्रवेशामुळे, पाच महापुरुष योगांपैकी एक असलेला भद्र योग तयार होईल. भद्र योगाच्या प्रभावामुळे काही राशींना त्यांच्या करिअर, व्यवसाय आणि शिक्षणामध्ये सकारात्मक बदल अनुभवता येऊ शकतात. भद्र योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
बुध तुमच्या राशीचा स्वामी आहे आणि तो तुमच्या पहिल्या घरात संक्रमण करेल. बुध मिथुन राशीत प्रवेश करताच भद्र योग तयार होईल. त्यामुळे बुधाच्या संक्रमणानंतर मिथुन राशीच्या व्यक्तींची प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी तुमचा संवाद सुधारेल, ज्यामुळे तुमची प्रतिमा सुधारेल. या राशीमध्ये असलेल्या लोकांना व्यक्तींना भागीदारी व्यवसायातून प्रचंड नफा मिळू शकतो. या काळात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला भविष्यात लाभ मिळू शकतो.
बुध तुमच्या कर्म भावात संक्रमण करेल. हे संक्रमण व्यवसाय आणि करिअर या दोन्हीमध्ये प्रगती घडवून आणू शकते. काही जण आपला व्यवसाय वाढवू शकतात. या राशीच्या नोकरदारांना नोकरी बदलण्याची संधी देखील मिळू शकते. बुध ग्रहाच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला तुमचे गमावलेले पैसे परत मिळू शकतात. तसेच तुमच्या कुटुंबातही सकारात्मक बदल दिसून येतील.
भागीदारीत असलेल्यांचा व्यवसाय वाढेल. तुमच्या योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. या राशीचे काही लोक नवीन व्यवसाय सुरू करू शकतात. या राशीच्या नोकरदारांना सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळू शकतो. मीडिया, लेखन, अभिनय इत्यादी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्यांना यश मिळू शकते. या राशीच्या बेरोजगार लोकांनाही रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल दिसून येतील.
बुध ग्रहाचे संक्रमण आणि भद्र योगाची निर्मिती गुरू स्वामी राशीत जन्मलेल्यांसाठी शुभ ठरू शकते. तुमचे कौटुंबिक जीवन आनंद आणि शांतीने भरलेले असेल. वडिलोपार्जित व्यवसायात गुंतलेल्यांना अनपेक्षित परिणामही मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण मिळेल आणि तुमच्या कामाचे वरिष्ठांकडून कौतुक केले जाईल. काहींना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकतात. तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: भद्र योग हा पंचमहापुरुष योगांपैकी एक महत्त्वाचा योग मानला जातो. बुध ग्रह बलवान स्थितीत असताना हा योग तयार होतो.
Ans: या योगाचा प्रभाव करिअर, व्यवसाय, शिक्षण, संवादकौशल्य, आर्थिक स्थिती आणि बुद्धिमत्तेवर पडतो, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.
Ans: भद्र योगाचा मिथुन, कन्या, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार