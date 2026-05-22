Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Cockroach Janata Party Five Point Agenda Post Goes Viral On Social Media Viral News In Marathi

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

Cockroach Janata Party Agenda : मागील काही दिवसांपासून ट्रेंडिंगमध्ये असणाऱ्या काॅकरोज जनता पार्टीने अलिकडेच सोशल मिडियावर त्यांचे पंचसूत्री ध्येय शेअर केले आहे. यात विरोधी पक्षांना आपल्या सामील होऊन लोकशाहीला वाचवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

Updated On: May 22, 2026 | 10:16 AM
6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे... Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • सोशल मीडियावर एका नव्या डिजिटल मोहिमेची चर्चा वेगाने वाढताना दिसत आहे.
  • काही दिवसांतच लाखो लोकांनी या मोहिमेला ऑनलाइन पाठिंबा दिल्याचे समोर आले आहे.
  • व्हायरल घोषणापत्रातील काही मुद्द्यांमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
मागील काही दिवसांपासून काॅकरोज जनता पार्टीची चर्चा संपूर्ण देशभरात रंगली आहे. आठवड्याच्या आतच या पार्टीने सोशल मिडियावर १९ मिलियनहून अधिक फाॅलोवर्स पार केले यावरुन जनतेमध्ये पार्टीची असलेली क्रेझ आपल्याला पाहायला मिळते. माहितीनुसार, काही दिवसांआधी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांच्याकडून बेरोजगार पत्रकार, तरुण आणि एक्सटिव्हिस्ट विरोधात एक खळबळजनक वक्तव्य करण्यात आले होते ज्यानंतर या पार्टीचा उगम झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान बेरोजगार तरुणांना झुरळ म्हणत त्यांच्यावर टिका केली. या विधानामुळे देशातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या भावना दुखावल्या आणि सोशल मिडियावर नवीन युक्तिवाद सुरु झाला.

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असून जर बेरोजगारीबद्दल प्रश्न विचारणे झुरळांसारखे असेल तर आम्ही ही ओळख अभिमानाने स्वीकारु या विचारधारणेतून काॅकरोज जनता पार्टीचे नवे सोशल मिडिया अकाऊंट तयार करण्यात आले. पाहता पाहता दिवस उलटला आणि देशातील तरुणांनी या अकाऊंटला फाॅलो करायला सुरुवात केली. आज काही दिवसांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या अकाऊंटने भाजपहून अधिक सोशल मिडिया फाॅलोवर्स मिळवले आहेत ज्यावरुन आपण या पार्टीची लोकप्रियता जाणून घेऊ शकता.

काॅकरोज जनता पार्टीच्या अकाऊंटवर अनेक पोस्ट शेअर करण्यात आले असून अलिकडे त्यांचे घोषणापत्र वेगाने व्हायरल होत आहे. यात अनेक अशा गोष्टी आणि कठोर नियमांविषयी माहिती देण्यात आली. पार्टीने ५ पाॅइंट्सद्वारे आपले ध्येय लोकांसोबत शेअर केले. हे ५ पाॅईंट्स जाणून घेऊया खालीलप्रमाणे:

१. न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर कोणतेही बक्षीस नाही
कोणत्याही सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरचे बक्षीस म्हणून राज्यसभेची जागा दिली जाणार नाही.

२. प्रत्येक वैध मताचे रक्षण करा
जर कोणतेही वैध मत वगळले गेले, मग ते CJP-शासित राज्यात असो किंवा विरोधी पक्षाच्या राज्यात, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) UAPA अंतर्गत अटक केली जाईल; कारण नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे हे दहशतवादापेक्षा कमी नाही.

३. महिलांसाठी ५०% आरक्षण
संसदेची सदस्यसंख्या न वाढवता, महिलांना ३३% ऐवजी ५०% आरक्षण दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळातील (कॅबिनेटमधील) सर्व पदांपैकी ५०% पदे महिलांसाठी राखीव असतील.

४. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, ‘गोदी मीडिया’ नव्हे
खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांना वाव देण्यासाठी, अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व प्रसारमाध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील. ‘गोदी मीडिया’च्या निवेदकांच्या (anchors) बँक खात्यांची चौकशी केली जाईल.

५. पक्षबदलावर २० वर्षांची बंदी
जो कोणताही आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाईल, त्याला २० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणुका लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद भूषवण्यास मनाई केली जाईल.

Viral : महिला बाईकस्वाराची हत्तीला टक्कर, धडकेनंतर दात तुडले अन् घाबरलेला प्राणी जंगलात फरार

दरम्यान पार्टीने पोस्ट शेअर करत २०२९ साठी हा काॅकरोज जनता पार्टीचा पंचसूत्री अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी वरोधी पक्षांना त्यांच्या या पंचसूत्री अजेंडात सामील होण्याचे आवाहन केले. तसेच लोकशाही वाचवायची असल्यास आम्हाला पाठींबा द्या असेही यात लिहिण्यात आले. माहितीनुसार, या पार्टीच्या संस्थापकाचे नाव अभिजीत दीपके असे आहे. त्याने अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठातून शिक्षण घेतले असून अनेक राजकीय पक्षांसोबत त्याने याआधी काम केले आहे.

Web Title: Cockroach janata party five point agenda post goes viral on social media viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर
1

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral
2

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral

काय सांगता! Cockroach Janta Party चे निम्म्याहून अधिक फॉलोअर्स पाकिस्तानी; भाजप नेत्याचा आकडेवारीसह खळबळजनक दावा
3

काय सांगता! Cockroach Janta Party चे निम्म्याहून अधिक फॉलोअर्स पाकिस्तानी; भाजप नेत्याचा आकडेवारीसह खळबळजनक दावा

मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी
4

मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

May 22, 2026 | 10:15 AM
Pulwama हल्ल्याचा बदला? मास्टरमाइंड हमजा बुर्हान ठार; हत्येमागे भारताच्या ‘या’ कुख्यात गँगचा हात?

Pulwama हल्ल्याचा बदला? मास्टरमाइंड हमजा बुर्हान ठार; हत्येमागे भारताच्या ‘या’ कुख्यात गँगचा हात?

May 22, 2026 | 10:04 AM
MLC Election 2026: विधान परिषदेच्या जागांवरून महायुतीत धुसफूस? संजय शिरसाटांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

MLC Election 2026: विधान परिषदेच्या जागांवरून महायुतीत धुसफूस? संजय शिरसाटांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

May 22, 2026 | 09:55 AM
Yedeshwari Devi: येडेश्वरी देवी मानली जाते शक्तीचे रुप, जाणून घ्या या देवीचा महिमा

Yedeshwari Devi: येडेश्वरी देवी मानली जाते शक्तीचे रुप, जाणून घ्या या देवीचा महिमा

May 22, 2026 | 09:40 AM
Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

Shubhankar Tawde : अवघ्या दशकानंतर शुभंकर तावडे पुन्हा झळकणार छोट्या पडद्यावर! येतेय नवीन मालिका

May 22, 2026 | 09:37 AM
Recipe : तेच तेच कशाला? यंदा काहीतरी वेगळं ट्राय करा; घरी बनवा क्रमी अँड टेस्टी ‘पनीर यखनी’, रेसिपी आहे मजेदार

Recipe : तेच तेच कशाला? यंदा काहीतरी वेगळं ट्राय करा; घरी बनवा क्रमी अँड टेस्टी ‘पनीर यखनी’, रेसिपी आहे मजेदार

May 22, 2026 | 09:30 AM
Trump Iran Uranium : इराण उद्ध्वस्त होणार? युरेनियम संवर्धानाबाबत दिला थेट इशारा; होर्मुझवरही आक्रमक भूमिका

Trump Iran Uranium : इराण उद्ध्वस्त होणार? युरेनियम संवर्धानाबाबत दिला थेट इशारा; होर्मुझवरही आक्रमक भूमिका

May 22, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM