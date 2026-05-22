6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे... Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी, माजी हिंदू संघटनेचा अधिकारी तुरुंगातून सुटला… फुलांचा हार घालून केले जंगी स्वागत; Video Viral
देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असून जर बेरोजगारीबद्दल प्रश्न विचारणे झुरळांसारखे असेल तर आम्ही ही ओळख अभिमानाने स्वीकारु या विचारधारणेतून काॅकरोज जनता पार्टीचे नवे सोशल मिडिया अकाऊंट तयार करण्यात आले. पाहता पाहता दिवस उलटला आणि देशातील तरुणांनी या अकाऊंटला फाॅलो करायला सुरुवात केली. आज काही दिवसांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या या अकाऊंटने भाजपहून अधिक सोशल मिडिया फाॅलोवर्स मिळवले आहेत ज्यावरुन आपण या पार्टीची लोकप्रियता जाणून घेऊ शकता.
काॅकरोज जनता पार्टीच्या अकाऊंटवर अनेक पोस्ट शेअर करण्यात आले असून अलिकडे त्यांचे घोषणापत्र वेगाने व्हायरल होत आहे. यात अनेक अशा गोष्टी आणि कठोर नियमांविषयी माहिती देण्यात आली. पार्टीने ५ पाॅइंट्सद्वारे आपले ध्येय लोकांसोबत शेअर केले. हे ५ पाॅईंट्स जाणून घेऊया खालीलप्रमाणे:
१. न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर कोणतेही बक्षीस नाही
कोणत्याही सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरचे बक्षीस म्हणून राज्यसभेची जागा दिली जाणार नाही.
२. प्रत्येक वैध मताचे रक्षण करा
जर कोणतेही वैध मत वगळले गेले, मग ते CJP-शासित राज्यात असो किंवा विरोधी पक्षाच्या राज्यात, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) UAPA अंतर्गत अटक केली जाईल; कारण नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे हे दहशतवादापेक्षा कमी नाही.
३. महिलांसाठी ५०% आरक्षण
संसदेची सदस्यसंख्या न वाढवता, महिलांना ३३% ऐवजी ५०% आरक्षण दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळातील (कॅबिनेटमधील) सर्व पदांपैकी ५०% पदे महिलांसाठी राखीव असतील.
४. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, ‘गोदी मीडिया’ नव्हे
खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांना वाव देण्यासाठी, अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व प्रसारमाध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील. ‘गोदी मीडिया’च्या निवेदकांच्या (anchors) बँक खात्यांची चौकशी केली जाईल.
५. पक्षबदलावर २० वर्षांची बंदी
जो कोणताही आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाईल, त्याला २० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणुका लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद भूषवण्यास मनाई केली जाईल.
दरम्यान पार्टीने पोस्ट शेअर करत २०२९ साठी हा काॅकरोज जनता पार्टीचा पंचसूत्री अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी वरोधी पक्षांना त्यांच्या या पंचसूत्री अजेंडात सामील होण्याचे आवाहन केले. तसेच लोकशाही वाचवायची असल्यास आम्हाला पाठींबा द्या असेही यात लिहिण्यात आले. माहितीनुसार, या पार्टीच्या संस्थापकाचे नाव अभिजीत दीपके असे आहे. त्याने अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठातून शिक्षण घेतले असून अनेक राजकीय पक्षांसोबत त्याने याआधी काम केले आहे.