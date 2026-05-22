Pulwama हल्ल्याचा बदला? मास्टरमाइंड हमजा बुर्हान ठार; हत्येमागे भारताच्या ‘या’ कुख्यात गँगचा हात?

Bishnoi Gang killed Pulwama Mastermind Burhan : भारताच्या मोस्ट वॉन्टेट यादीत असलेला आणि पुलवामा हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार बुर्हानची हत्या करण्यात आली आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये त्याला ठार करण्यात आले असून त्याच्या हत्येची जबाबदारी बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 10:35 AM
Lawrence Bishnoi Gang on Hamza Burhan

Pulwama हल्ल्याचा बदला? मास्टरमाइंड हमजा बुर्हान ठर; हत्येमागे भारताच्या 'या' कुख्यात गँगचा हात? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Lawrence Bishnoi Gang on Hamza Burhan:  भारतातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या पुलवामा हल्ल्याचा (Pulwama Attack) मुख्य सुत्रधार हमजा बुर्हान याची पाकिस्तानात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील मुझफ्परबाद येथे अदांधुंद गोळीबारात त्याला ठार करण्यात आले असून या हल्ल्यांची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गॅँगने स्वीकारल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. परंतु अद्याप अधिकृतपण याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

पुलवामा हल्ल्याचा बदला?

१४ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर लेथपोरा येथे CRPF च्या ताफ्यावर भीषण आत्मघातकी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात भारताच्या ४० जवानांचा बळी गेला होता. यामुळे संपूर्ण देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. दरम्यान २०२२ मध्ये भारताने  अल बद्र चा टॉप कमांडर अरजमंद गुलजार उर्फ बुर्हान हमजाला कुख्यात दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट केले होते. तो पुलवामा हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार होता.

लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली जबाबदारी

सोशल मीडियावर टायसन बिश्नोई नावाच्या अकाऊंटवरुन एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. हे अकाऊंट लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित असून यामध्ये हमजाच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारण्यात आली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, आम्ही आमचे भाऊ लॉरेंन्स बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) आणि डीसी ग्रुपच्या मदतीने पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेतला आहे. पुलवामा हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार हमजा बुर्हान याला पाकिस्तानात घुसून ठार केले आहे.


या पोस्टद्वारे टायसन बिश्नोईने भारतीय तपास यंत्रणेच्या कामावर टीका केली आहे. केंद्र सरकारच्या ऑपरेशन ग्लोबल हंटमध्ये टायसन नाव सामील केल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मी माझ्या आयुष्यात कधीही अमली पदार्थांना हात लावलेला नाही. माझ्यावरील ड्रग्ज तस्करीचे खोटे आरोप लावण्यात आले असल्याचे टायसनने म्हटले. त्यानी म्हटले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, तर तो स्वत: भारतात येऊन पोलिसांना शरण जाईल.

देशाच्या शत्रूंना इशारा

याशिवाय टायसनने स्वत:ला भारताचा पुत्र मानत देशाच्या शत्रूंना उघड धमकी दिली आहे. आम्ही आमची लढाई लढत असून कायदा हातात घेतल्याचे स्वीकारले आहे. भारताच्या कोणत्याही शत्रूला सोडणार नाही, अशी उघड धमकी टायसनने दिली आहे. देशाच्या शत्रूंची यादी आमच्याकडे असून एक एक करुन सर्वांचा खात्मा केला जाईल असे म्हटले आहे. सध्या या घटनेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानात मारलेला गेलेला दहशतवादी हमजा बुर्हान कोण होता?

    Ans: हमजा बुर्हान हा भारतात जम्मू-श्रीनगर येथे झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचा मुख्यसूत्रधार होता. या हल्ल्यात भारताचे ४० जवान शहीद झाले होते. हमाजावर दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचा आणि काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांना दहशतवाद्याच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप आहे.

  • Que: हमजा बुर्हानच्या हत्येची जबाबदारी कोणी घेतली आहे?

    Ans: हमजा बुर्हानच्या हत्येची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे. गँगशी संबंधीत टायसन बिश्नोईने सोशल मीडियावर पोस्ट करत बिश्नोई गँग आणि डीसी ग्रुपने संयुक्तपणे पाकिस्तानात घुसून हमजाला ठार केल्याचे म्हटले आहे.

Published On: May 22, 2026 | 10:04 AM

