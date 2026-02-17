Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार! बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच

बांगलादेशातील नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारचा घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, कोणत्याही परिषदेचे नव्हे, अशी भूमिका घेतली.

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:27 PM
Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार (Photo Credit- X)

Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • युनूस यांचा प्रस्ताव अन् तारिक रहमान यांचा नकार!
  • बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
Bangladesh Politics: बांगलादेशात तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडत असतानाच, देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने मांडलेला ‘घटनादुरुस्ती परिषदेचा’ (Constitution Reform Council) प्रस्ताव प्रमुख पक्ष असलेल्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ने (BNP) साफ फेटाळून लावला आहे. यामुळे युनूस यांच्या घटनात्मक बदलांच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

नेमका वाद काय?

अंतरिम सरकारने एक विशेष प्रस्ताव मांडला होता, ज्यानुसार सर्व नवनिर्वाचित खासदारांना ‘कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल’चे सदस्य म्हणून एका प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करणे अनिवार्य होते. या परिषदेचा मुख्य उद्देश संसदीय निवडणुकीसोबतच झालेल्या सार्वमताच्या आधारे संविधानात मोठे बदल करणे हा होता. मात्र, शपथविधी सोहळ्याच्या सुरुवातीलाच BNP ने हा निर्णय ‘मुलतत्ववादी’ आणि ‘मनमानी’ असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला.

खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी, परिषदेचे नव्हे: सलाउद्दीन अहमद

BNP चे ज्येष्ठ नेते सलाउद्दीन अहमद यांनी पक्षप्रमुख तारिक रहमान यांच्या उपस्थितीत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. “पक्षाचे नेते तारिक रहमान यांच्या सूचनेनुसार, आमच्या सर्व नवनिर्वाचित खासदारांना या सुधारणा परिषदेच्या अर्जावर स्वाक्षरी न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जनतेने त्यांना संसदेचे सदस्य म्हणून निवडून दिले आहे, कोणत्याही सुधारणा परिषदेचे सदस्य म्हणून नाही,” असे अहमद यांनी स्पष्ट केले.

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान

BNP च्या मते, ही तथाकथित सुधारणा परिषद विद्यमान संविधानाचा भाग नाही. संविधानातील कोणताही बदल हा संसदीय चर्चा आणि जनमताच्या घटनात्मक प्रक्रियेतूनच व्हायला हवा, असेही पक्षाने ठामपणे मांडले आहे.

शपथविधी सोहळा आणि भारताचे प्रतिनिधित्व

वादाच्या छायेत पार पडलेल्या या सोहळ्यात तारिक रहमान आपल्या पत्नी जुबैदा रहमान आणि मुलगी झाइमा रहमान यांच्यासह उपस्थित होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या १३ व्या संसदीय निवडणुकीत विजयी झालेल्या खासदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची उपस्थिती

या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी ढाका येथे पोहोचले आहेत. ओम बिर्ला यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, “तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणे हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. हा क्षण दोन्ही देशांमधील लोकशाही मूल्ये आणि संबंध अधिक दृढ करणारा ठरेल.”

‘हसीनांना परत पाठवा…’ ; रहमान यांच्या शपथविधीपूर्वी BNP चा इशारा; भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टचं सागितलं

Web Title: Muhammad yunus proposal and tariq rahmans rejection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 08:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान
1

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान

‘हसीनांना परत पाठवा…’ ; रहमान यांच्या शपथविधीपूर्वी BNP चा इशारा; भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टचं सागितलं
2

‘हसीनांना परत पाठवा…’ ; रहमान यांच्या शपथविधीपूर्वी BNP चा इशारा; भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टचं सागितलं

Tarique Rahman आज घेणार बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ; ‘ही’ पंरपरा काढणार मोडीत
3

Tarique Rahman आज घेणार बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ; ‘ही’ पंरपरा काढणार मोडीत

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त
4

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार! बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच

Muhammad Yunus यांचा प्रस्ताव अन् Tariq Rahman यांचा नकार! बांगलादेशात सत्तास्थापनेपूर्वीच संविधान दुरुस्तीवरून मोठा पेच

Feb 17, 2026 | 08:23 PM
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

Feb 17, 2026 | 08:20 PM
Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ

Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ

Feb 17, 2026 | 08:19 PM
महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

Feb 17, 2026 | 08:15 PM
Rashmika Vijay Wedding: ‘आम्ही तुमच्या लग्नाची Live स्ट्रीमिंग करू…’ Netflix ने दिली ऑफर, जोडप्याने दिला नकार!

Rashmika Vijay Wedding: ‘आम्ही तुमच्या लग्नाची Live स्ट्रीमिंग करू…’ Netflix ने दिली ऑफर, जोडप्याने दिला नकार!

Feb 17, 2026 | 08:02 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM