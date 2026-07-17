Bangladesh Crisis: सत्य लिहिण्याची हीच का शिक्षा? बांगलादेशात 4 पत्रकारांवर अंदाधुंद गोळीबार; खुलना शहरात प्रचंड तणाव

बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक व तणावपूर्ण बनली आहे. देशभरात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय विद्यार्थी आंदोलनांच्या आणि हिंसक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर आता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या माध्यमांवर आणि पत्रकारांवर हल्ले होण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. खुलना शहरात कामाचा ताण हलका करण्यासाठी एका चहाच्या टपरीवर बसलेल्या चार निष्पाप पत्रकारांवर अज्ञात बंदूकधाऱ्यांनी अचानक अंदाधुंद गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या सशस्त्र हल्ल्यामुळे संपूर्ण बांगलादेशातील माध्यम जगतात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ही भीषण घटना १५ जुलै रोजी सकाळी घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित पत्रकार त्यांचे व्यावसायिक काम संपवून खुलना येथील एका स्थानिक चहाच्या टपरीच्या बाहेर विसावले होते. त्याच वेळी तिथे आलेल्या हल्लेखोरांनी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात ‘द बिझनेस स्टँडर्ड’ या प्रसिद्ध बांगलादेशी वृत्तपत्राचे खुलना येथील स्थानिक वार्ताहर अव्वल शेख यांच्यासह इतर तीन पत्रकार गंभीररित्या जखमी झाले. अव्वल शेख यांच्या शरीरात गोळीचे छर्रे घुसल्यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या घटनेनंतर खुलना शहरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
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या संपूर्ण घटनेमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे जखमी पत्रकारांनी या हल्ल्याविरोधात अधिकृत पोलिसात तक्रार (FIR) दाखल करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल बांगलादेश’ (TIB) ने गुरुवारी एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करत या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. टीआयबीच्या मते, पत्रकारांची कायदेशीर तक्रार दाखल करण्याची ही अनिच्छा देशातील सध्याचे भीतीचे वातावरण आणि सरकारी प्रशासनावरील जनतेचा उडालेला अविश्वास स्पष्टपणे दर्शवते. जर सत्य लिहिणाऱ्या पत्रकारांनाच सुरक्षेची खात्री नसेल, तर सर्वसामान्यांचे काय, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
‘ढाका ट्रिब्यून’ या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, टीआयबीचे कार्यकारी संचालक इफ्तेखारुझमान यांनी या प्रकरणावर कडक शब्दांत भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, “हा हल्ला नेमका कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा वैयक्तिक शत्रूतेतून झाला की पत्रकारांनी लिहिलेल्या एखाद्या विशिष्ट शोधनिबंधाच्या (Investigative Report) प्रत्युत्तरादाखल करण्यात आला, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. परंतु, हा सशस्त्र हल्ला म्हणजे थेट माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर करण्यात आलेला प्राणघातक हल्ला आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.”
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इफ्तेखारुझमान यांनी बांगलादेश सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडे कोणत्याही राजकीय किंवा बाह्य प्रभावाला बळी न पडता या प्रकरणाची त्वरित, निष्पक्ष आणि प्रभावी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. केवळ गोळ्या झाडणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडणे पुरेसे नाही, तर या हल्ल्याचा कट रचणारे आणि पडद्यामागून आदेश देणारे खरे सूत्रधार कोण आहेत, त्यांना शोधून काढणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
ते पुढे म्हणाले की, “केवळ कागदोपत्री गुन्ह्याची नोंद करून हे प्रकरण दाबले जाता कामा नये. हल्ल्यामागील खरा हेतू आणि त्याचा पत्रकारांच्या व्यावसायिक कामाशी असलेला थेट संबंध तपासला गेला पाहिजे. अन्यथा, बांगलादेशातील इतर प्रकरणांप्रमाणेच, गुन्हेगारांना शिक्षा न झालेल्या प्रकरणांच्या लांबलचक यादीत याही घटनेचा समावेश होईल आणि पत्रकारांवरील अत्याचार वाढतच राहतील.” टीआयबीने पीडित पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कायदेशीर तसेच मानसिक स्तरावर पूर्ण पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे.